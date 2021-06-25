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ПВК Вагнер (1534) Веніславський (269)

Спецоперацію із "вагнерівцями" курували спецслужби Росії, - Веніславський

Спецоперацію із

Спецоперацію щодо членів приватної військової компанії "Вагнер" курували спецслужби Росії.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комісії з питань правової реформи при президентові України Федір Веніславський в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live, інформує Цензор.НЕТ.

"Я в даному випадку повністю погоджуюся з президентом, що, якщо і була якась спецоперація, то вона була, очевидно, зрежисована не в Україні і не за участю наших партнерів із НАТО. Це була операція проти України, яку намагалися використати для можливої дискредитації нашої країни. Я думаю, що те, що не вдалося це зробити, це заслуга, в тому числі, наших спецслужб і наших розвідників", – сказав Веніславський.

За його словами, переміщення організованих груп осіб через кордон Білорусі контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

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"Що стосується взагалі ситуації з "вагнерівцями", то зрозуміло, що була на території Білорусі група осіб… Очевидно, що потрапляння організованої групи осіб з Російської Федерації, (я хочу нагадати, що Державна прикордонна служба РФ – це складова ФСБ), будь-яке переміщення організованих груп осіб, тим більше осіб, які є найманцями чи представниками приватної військової організації, очевидно, контролюється спецслужбами Російської Федерації. Тобто, те, що ця група осіб перетнула державний кордон Білорусі і Росії було відомо, і це контролювалося ФСБ Російської Федерації. Відповідно, все решта можна по-різному інтерпретувати, але те, що це було спецоперацією, яку курували спецслужби Росії, в мене особисто сумнівів немає", – заявив депутат.

Раніше президент  Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.
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Топ коментарі
+128
Более дикую тупость и придумать сложно
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25.06.2021 18:49
+68
Так єто кацапы пытались передать Украине 30 военных преступников в том числе причастных к МН-17?
А бубочко геройски сорвал операцию врага?
Да вы уху ели так врать....
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25.06.2021 18:52
+66
пхаахха у зеЛеных уже агония.какую херню уже нести начали.
ЗеЛю/ермака/портнова/татарова/ и других упырей ждет тюряга!дело времени
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25.06.2021 18:52
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пиар и лож
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26.06.2021 17:11 Відповісти
Такой тупой легенды как вы задвигаете и придумать было надо😂😂😂
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26.06.2021 18:27 Відповісти
Такой тупой легенды как вы задвигаете и придумать было надо😂😂😂
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26.06.2021 18:27 Відповісти
зеля обісрався, зелю треба міняти..
петю не пропонувати, бо петю зза його власного
лайна взагалі не видно
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26.06.2021 18:32 Відповісти
зеля зараз на гучку у пуйла, бо там мабуть
є ще пікантні подробиці, як зливали справу..
і зеля тремтить, щоб пуйло не злив цуй компромат
Байдену
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26.06.2021 18:38 Відповісти
Что ты несёшь? Выходит, что и Турция, и США , конечно же , вместе с Россией курировали эту операцию по "вагнеровцам". Бред сивой кобылы. Похоже,что на всех "слугах" во главе с президентом природа отдыхает во всех отношениях. Украине то это за что ?
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26.06.2021 18:39 Відповісти
це за те що природа познущалась над 73% українського наріда.
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26.06.2021 22:07 Відповісти
Сподіваюсь, що і цей діяч, так само, відповідатиме за дрежавну зраду. Разом із своїм босом.
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26.06.2021 18:55 Відповісти
Ну какой бред он несет. Читать противно. Він приймає нас за дурнів. Вони що готують собі втечу до росії? Може прискорити?
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26.06.2021 19:19 Відповісти
Спецоперацію із "вагнерівцями" курували спецслужби Росії, - Веніславський - Цензор.НЕТ 3960
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26.06.2021 20:27 Відповісти
От чому я не вірю зеленим ?! Да тому що вони МУДОЗВОНИ ! І їм повірить себе обдурить, а я не 73 процентний !
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26.06.2021 20:56 Відповісти
Веніславський - ще один неадекват з Зе-команди.
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26.06.2021 21:25 Відповісти
Скаочный доль...б!
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26.06.2021 21:25 Відповісти
Скаочный дол...б!
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26.06.2021 21:26 Відповісти
Конкурс на освобождающееся место, лучшая рассказка Первый пошел
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26.06.2021 21:36 Відповісти
пРезидент и еРмак - предатели. Сброд слуги урода - продажная малоумная свора. Предатели Украины должны сидеть в тюрьме. Лица их поддерживающие - должны находиться там же! Вся эта шайка изменников, должна ответить за каждое свое неправдивое слово и преступное деяние.
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26.06.2021 21:43 Відповісти
Граждане кацапы - не могли бы вы повторить задуманное, только в место Белорусии использовать Молдову?
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26.06.2021 21:45 Відповісти
Это даже не в ногу стреляет, вариантов уже вообще не осталось все попытки отмазаца уже исчерпаны. Началась откровенная чушь.
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26.06.2021 21:46 Відповісти
Ось який ти бред сивої кобили, вірніш мерина
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26.06.2021 22:02 Відповісти
По логіці депутата от фракции "Слуга народа" з"ясовується, що США + Туреччина, (яка надала літак спецом) разом з ФСБ РФ проводили цю операцію? Коли їх вже посадять років на 20?
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26.06.2021 22:35 Відповісти
ещё осенью прошлого года телеграмм "генерал свр" давал эту инфу, что фсб раскрыло эту операцию, намерения и хотело использовать её себе на пользу.
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27.06.2021 01:05 Відповісти
У ЧОМУ СИЛА КЛОУНА ?

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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27.06.2021 14:03 Відповісти
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