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запрет (1700) Министерство культуры и информационной политики (755) россия (92999) рэпер (46)

СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление

СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в

В список лиц, угрожающих национальной безопасности, Министерство может вносить изменения только на основании представления СБУ, СНБО и Нацсовета по телерадиовещанию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"С учетом большого количества запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что могут внести изменения в список лиц, угрожающих национальной безопасности, только по инициативе СНБО, СБУ или Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Читайте: Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - добавили в Министерстве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. В Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Смотрите: Активисты пытались сорвать выступлению в Киеве российского рэпера Басты. ФОТО

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Топ комментарии
+15
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 8284
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25.06.2021 23:12
+14
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 7726
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25.06.2021 23:11
+10
Звичайно ,бо ЗЕ подзвонив свому другану Баканову і дав зелене світло для виступів москальських гнид в Україні.
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25.06.2021 23:00
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Обсуждение угрозы безопасности страны со стороны каких-то Киркорова или Басты просто унижает нашу страну. Либо запретить всем, либу вспускать всех.
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25.06.2021 22:57 Ответить
ну нащо забороняти в'їзд наприклад Ахеджаковій яка публічно осудила аферу РФ щодо захоплення Криму і ставити її в один ряд із Бастою, Порєчєнковим та Чічєріной?
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26.06.2021 18:35 Ответить
тупо нема повноважень
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25.06.2021 22:58 Ответить
Звичайно ,бо ЗЕ подзвонив свому другану Баканову і дав зелене світло для виступів москальських гнид в Україні.
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25.06.2021 23:00 Ответить
А ще ЗЕ отримує кошти від державних структур РФ за свої фільми - це не барижничество на крові?
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26.06.2021 18:37 Ответить
У него там кенты работают. Они же его и затаскивают под свою ответственность. Бухать и тешиться.
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25.06.2021 23:01 Ответить
СБУ это филиал ФСБ
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25.06.2021 23:10 Ответить
******* війни ведуть продюсери і сценаристи... а тут їх випробний полігон

Кремль розробив план з інвестицією на суму в 11,45 млн євро, щоб зробити Ігоря Додона президентом Молдови на виборах минулого року і ще більше зміцнити свій вплив у Центральній Європі.
Про це пише німецька видання https://www.bild.de/ Bild з посиланням на документ молдовської спецслужби, в якому детально аналізується запланована російська кампанія з впливу на президентські вибори в Молдові у листопаді 2020 року.
Видання відзначає, що сценарій підтримки Додона російською владою може бути використаний у Німеччині на вересневих виборах в Бундестаг.
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25.06.2021 23:11 Ответить
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 7726
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25.06.2021 23:11 Ответить
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 8284
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25.06.2021 23:12 Ответить
А Лепс? Лепс када? Препіздент зачекався
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25.06.2021 23:29 Ответить
Попросим Парасюка еще раз настучать ботинком по рожам СБУ. Ибо эта сволочь шевелится не будет.
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25.06.2021 23:41 Ответить
где то я читал что зеля с женой этого басту сильно уважают и слушают....поэтому даже не спрашивайте кто его из списка выключил...
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25.06.2021 23:46 Ответить
НА#УЙ потрібні в Україні хоч хтось з фєдєрашки???
Особливо вся ця блювотна фєдєрастова попса...
Це ж розрідження мізків - а потім дивуємось, чому в нас президент таке саме блювотиння...
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26.06.2021 00:13 Ответить
А почему бы не запретить всем въезд из-за поребрика? Киселёв,яковина,шустер,ганопольский учат нас как правильно жить Киркоров-какой-то там артист Украины-воюем,блин,за свободу и независимость А министерство культуры и информационной политики дурачками прикидываются
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26.06.2021 00:47 Ответить
Известно, что в мин. культуры одни барыги (Саакашвили)
Баста проплатил, теперь наслаждайтесь творчеством того, кто презирает украинцев и Украину, (к так называемому министру-бариги культуры это тоже относится)
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26.06.2021 01:36 Ответить
А какого хрена?
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26.06.2021 07:00 Ответить
а быканов почему молчит?
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26.06.2021 07:35 Ответить
двойные стандарты или личная просьба от ЗЕнелоха?
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26.06.2021 08:00 Ответить
Вообще не понимаю кому интересен подобный говнорэп и почему у нас это пользуется спросом. Сотни интереснейших европейских, американских групп и исполнителей, хрен кого увидешь в афишах. Но у нас до сих пор почемуто на ура воспринимается мацковское барахло.
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26.06.2021 10:05 Ответить
СБУ - это не Моссад (это не упрек, а констатация факта с 2014 года), и вряд ли когда-нибудь им станет ", - рассказал в заметке генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов.Источник: https://censor.net/ru/n3273617
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26.06.2021 10:21 Ответить
А как насчёт при приезде его в Киев привлечь к ответственности за незаконное пересечение государственной границы (в Крыму) ????

Админпротокольчик надо было составить . . .
По срокам давности дело закрыли бы, но повод для депортации был бы . . .
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26.06.2021 11:28 Ответить
А если бы даже включили!!Что от этого хуже бы было!!На одного нищего российского голодранца в Украине уменишилось бы!! Не секрет , что вся эта российская нищая шобла приезжает в УКраину набить карманы баблом!!
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26.06.2021 14:40 Ответить
 
 