СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление
В список лиц, угрожающих национальной безопасности, Министерство может вносить изменения только на основании представления СБУ, СНБО и Нацсовета по телерадиовещанию.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"С учетом большого количества запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины", - сказано в сообщении.
В Министерстве подчеркнули, что могут внести изменения в список лиц, угрожающих национальной безопасности, только по инициативе СНБО, СБУ или Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", - добавили в Министерстве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. В Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
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Кремль розробив план з інвестицією на суму в 11,45 млн євро, щоб зробити Ігоря Додона президентом Молдови на виборах минулого року і ще більше зміцнити свій вплив у Центральній Європі.
Про це пише німецька видання https://www.bild.de/ Bild з посиланням на документ молдовської спецслужби, в якому детально аналізується запланована російська кампанія з впливу на президентські вибори в Молдові у листопаді 2020 року.
Видання відзначає, що сценарій підтримки Додона російською владою може бути використаний у Німеччині на вересневих виборах в Бундестаг.
Особливо вся ця блювотна фєдєрастова попса...
Це ж розрідження мізків - а потім дивуємось, чому в нас президент таке саме блювотиння...
Баста проплатил, теперь наслаждайтесь творчеством того, кто презирает украинцев и Украину, (к так называемому министру-бариги культуры это тоже относится)
Админпротокольчик надо было составить . . .
По срокам давности дело закрыли бы, но повод для депортации был бы . . .