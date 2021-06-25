СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява

У список осіб, що загрожують національній безпеці, Міністерство може вносити зміни тільки на підставі подання СБУ, РНБО і Нацради з телерадіомовлення.

Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням великої кількості запитів на інформацію про внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури й інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві підкреслили, що можуть внести зміни в список осіб, що загрожують національній безпеці, тільки з ініціативи РНБО, СБУ або Нацради з питань телерадіомовлення.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділене", - додали в міністерстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. У Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.