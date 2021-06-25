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заборона (1425) Міністерство культури (734) росія (63568) репер (43)

СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява

СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в

У список осіб, що загрожують національній безпеці, Міністерство може вносити зміни тільки на підставі подання СБУ, РНБО і Нацради з телерадіомовлення.

Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням великої кількості запитів на інформацію про внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури й інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві підкреслили, що можуть внести зміни в список осіб, що загрожують національній безпеці, тільки з ініціативи РНБО, СБУ або Нацради з питань телерадіомовлення.

"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділене", - додали в міністерстві.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. У Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.
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Топ коментарі
+15
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 8284
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25.06.2021 23:12
+14
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 7726
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25.06.2021 23:11
+10
Звичайно ,бо ЗЕ подзвонив свому другану Баканову і дав зелене світло для виступів москальських гнид в Україні.
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25.06.2021 23:00
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Обсуждение угрозы безопасности страны со стороны каких-то Киркорова или Басты просто унижает нашу страну. Либо запретить всем, либу вспускать всех.
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25.06.2021 22:57 Відповісти
ну нащо забороняти в'їзд наприклад Ахеджаковій яка публічно осудила аферу РФ щодо захоплення Криму і ставити її в один ряд із Бастою, Порєчєнковим та Чічєріной?
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26.06.2021 18:35 Відповісти
тупо нема повноважень
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25.06.2021 22:58 Відповісти
Звичайно ,бо ЗЕ подзвонив свому другану Баканову і дав зелене світло для виступів москальських гнид в Україні.
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25.06.2021 23:00 Відповісти
А ще ЗЕ отримує кошти від державних структур РФ за свої фільми - це не барижничество на крові?
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26.06.2021 18:37 Відповісти
У него там кенты работают. Они же его и затаскивают под свою ответственность. Бухать и тешиться.
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25.06.2021 23:01 Відповісти
СБУ это филиал ФСБ
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25.06.2021 23:10 Відповісти
******* війни ведуть продюсери і сценаристи... а тут їх випробний полігон

Кремль розробив план з інвестицією на суму в 11,45 млн євро, щоб зробити Ігоря Додона президентом Молдови на виборах минулого року і ще більше зміцнити свій вплив у Центральній Європі.
Про це пише німецька видання https://www.bild.de/ Bild з посиланням на документ молдовської спецслужби, в якому детально аналізується запланована російська кампанія з впливу на президентські вибори в Молдові у листопаді 2020 року.
Видання відзначає, що сценарій підтримки Додона російською владою може бути використаний у Німеччині на вересневих виборах в Бундестаг.
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25.06.2021 23:11 Відповісти
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 7726
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25.06.2021 23:11 Відповісти
СБУ не предлагала Минкульту включить Басту в "черный список", - заявление - Цензор.НЕТ 8284
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25.06.2021 23:12 Відповісти
А Лепс? Лепс када? Препіздент зачекався
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25.06.2021 23:29 Відповісти
Попросим Парасюка еще раз настучать ботинком по рожам СБУ. Ибо эта сволочь шевелится не будет.
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25.06.2021 23:41 Відповісти
где то я читал что зеля с женой этого басту сильно уважают и слушают....поэтому даже не спрашивайте кто его из списка выключил...
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25.06.2021 23:46 Відповісти
НА#УЙ потрібні в Україні хоч хтось з фєдєрашки???
Особливо вся ця блювотна фєдєрастова попса...
Це ж розрідження мізків - а потім дивуємось, чому в нас президент таке саме блювотиння...
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26.06.2021 00:13 Відповісти
А почему бы не запретить всем въезд из-за поребрика? Киселёв,яковина,шустер,ганопольский учат нас как правильно жить Киркоров-какой-то там артист Украины-воюем,блин,за свободу и независимость А министерство культуры и информационной политики дурачками прикидываются
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26.06.2021 00:47 Відповісти
Известно, что в мин. культуры одни барыги (Саакашвили)
Баста проплатил, теперь наслаждайтесь творчеством того, кто презирает украинцев и Украину, (к так называемому министру-бариги культуры это тоже относится)
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26.06.2021 01:36 Відповісти
А какого хрена?
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26.06.2021 07:00 Відповісти
а быканов почему молчит?
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26.06.2021 07:35 Відповісти
двойные стандарты или личная просьба от ЗЕнелоха?
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26.06.2021 08:00 Відповісти
Вообще не понимаю кому интересен подобный говнорэп и почему у нас это пользуется спросом. Сотни интереснейших европейских, американских групп и исполнителей, хрен кого увидешь в афишах. Но у нас до сих пор почемуто на ура воспринимается мацковское барахло.
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26.06.2021 10:05 Відповісти
СБУ - это не Моссад (это не упрек, а констатация факта с 2014 года), и вряд ли когда-нибудь им станет ", - рассказал в заметке генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов.Источник: https://censor.net/ru/n3273617
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26.06.2021 10:21 Відповісти
А как насчёт при приезде его в Киев привлечь к ответственности за незаконное пересечение государственной границы (в Крыму) ????

Админпротокольчик надо было составить . . .
По срокам давности дело закрыли бы, но повод для депортации был бы . . .
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26.06.2021 11:28 Відповісти
А если бы даже включили!!Что от этого хуже бы было!!На одного нищего российского голодранца в Украине уменишилось бы!! Не секрет , что вся эта российская нищая шобла приезжает в УКраину набить карманы баблом!!
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26.06.2021 14:40 Відповісти
 
 