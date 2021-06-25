СБУ не пропонувала Мінкульту включити Басту в "чорний список", - заява
У список осіб, що загрожують національній безпеці, Міністерство може вносити зміни тільки на підставі подання СБУ, РНБО і Нацради з телерадіомовлення.
Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"З урахуванням великої кількості запитів на інформацію про внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури й інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.
У Міністерстві підкреслили, що можуть внести зміни в список осіб, що загрожують національній безпеці, тільки з ініціативи РНБО, СБУ або Нацради з питань телерадіомовлення.
"Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" або "не включати" в списки МКІП не наділене", - додали в міністерстві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступає з концертами в Києві та Одесі. У Києві активісти спробували зірвати його концерт, але не змогли.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.
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Кремль розробив план з інвестицією на суму в 11,45 млн євро, щоб зробити Ігоря Додона президентом Молдови на виборах минулого року і ще більше зміцнити свій вплив у Центральній Європі.
Про це пише німецька видання https://www.bild.de/ Bild з посиланням на документ молдовської спецслужби, в якому детально аналізується запланована російська кампанія з впливу на президентські вибори в Молдові у листопаді 2020 року.
Видання відзначає, що сценарій підтримки Додона російською владою може бути використаний у Німеччині на вересневих виборах в Бундестаг.
Особливо вся ця блювотна фєдєрастова попса...
Це ж розрідження мізків - а потім дивуємось, чому в нас президент таке саме блювотиння...
Баста проплатил, теперь наслаждайтесь творчеством того, кто презирает украинцев и Украину, (к так называемому министру-бариги культуры это тоже относится)
Админпротокольчик надо было составить . . .
По срокам давности дело закрыли бы, но повод для депортации был бы . . .