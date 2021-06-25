Активісти намагалися зірвати виступ у Києві російського репера Басти. ФОТО
Активісти зібралися біля концерт-холу StereoPlaza, протестуючи проти проведення концерту. Виступ все одно почався.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське"
Учасники акції принесли з собою плакати. Вони скандували "Підтримуєш Басту - підтримуєш війну" і "Ганьба!".
Більшість із тих, хто прийшов на концерт, або відмовлялися спілкуватися з журналістами, або відповідали, що "мистецтво - поза політикою". Про те, що Баста незаконно приїжджав до Криму, опитані журналістами відвідувачі не чули.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить з концертами в Києві та Одесі.
У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кроме того, в день выборов кучки молодых ребят толпились у входа на выборы на любом участке! и опрашивали тоже только молодых, которые выходили с участка, к людям постарше эти молодые даже не подходили и не спрашивали. так родился якобы экзит-пол 72%, далее подделывались итоговые бюллетени - вместо 1722 человека писали 722 (за Порошенко). есть реальные фото этих документов. плюс оголтелая бешеная истерия СМИ, в том числе и поважных людей - Хмара, Дроздов, Скрыпин, Бутусов, Яневский , Стерненко - вот и родились эти 72%, в реале не более 40%, что и подтвердили выборы в Раду в июле 2019.
и подозрительно рано в 68 лет умерла Бекешкина никогда не болевшая, от неизвестных причин - она многое знала.
Даже в Википедии ничего не сказано о причинах смерти,
Экзит-полл, проведённый «Демократическими инициативами» во время президентских выборов 2004 года, показал масштабные фальсификации на выборах и стал одним из катализаторов «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции ».
У липні 2020 року молдовські спецслужби виявили численні "проєкти", які Кремль реалізовував або планував реалізувати, щоб вплинути на виборців.
Наприклад, проєкт "Адольф" передбачав створення "промолдовського" і "про-Санду" "антигероя" зі "скандальною антиросійсько сутністю". "Правий кандидат" повинен був "різко критикувати всіх кандидатів, крім Маї Санду", як у соціальних мережах, так і на різних телеканалах.
Чотири відеокліпи на місяць, в яких він звертається до проросійських соціалістів та їхніх виборців, повинні були бути зняті й опубліковані в Facebook. Доброзичливих до Кремля людей слід було зображати як "хворих на коронавірус", "чорних" і "карликів".
Мета проєкту - викликати огиду до проєвропейського політичного табору. Кремль запланував виділити 10 000 євро в місяць на акторів, операторські групи і виробничі витрати. Актор з кодовим ім'ям "Адольф" мав отримати 1000 євро.
Проєкт під назвою "Занудний" передбачав створення чотирьох відеороликів у Facebook на місяць протягом трьох місяців за участю головного героя. Була надія, що актор буде показаний на національних ток-шоу. "Відомий, проєвропейський" актор, "можливо, власник нічного клубу" повинен помірно і ввічливо поставити під сумнів цілі прозахідних партій.
"Він повинен критикувати всіх політиків, але його увага зосереджена на Маї Санду", - йдеться в аналізі секретної служби. Посланням мало стати те, що немає сенсу ходити на вибори, тому що жоден з кандидатів не виконує свої обіцянки.
Проєкт "cremiges Moldawien" (вершкова Молдова) повинен був створити відомий Telegram-канал, який "з 80% правдивих новин і 20% фейкових новин" мав похитнути довіру громадян до політики.
Проєкт "Майдан", названий на честь Майдану Незалежності в Києві, мав залучити численних антиросійських демонстрантів із Західної України незадовго до листопадових виборів і організувати для них автобусні поїздки в Молдову. Однак в останній момент молдовські спецслужби повинні були бути проінформовані про "прибуття заколотників", щоб штучно створити новину про запланований прозахідний переворот в Молдові. Це мало б дати додаткову мотивацію проросійським виборцям. - https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
китайцев и турков в Одессе на 7 километре шманают
или контрабанду завозя?т пока патриоты протестуют
Но у неё вообще ноль вкуса - лишь бы дорого-багато.
З втручанням президента я зміг потрапити в Україну.
Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", - повідомив Dr. Alban.
- Ну це коли в тебе ні артистичного таланту нема ні голосу а на естраді повикаблучуваться хочеться - хоч репни!!!
А "поржать" - так я не забороняю! "Іржи" хоч "до усрачки"!!! Твоїм землякам це діло звичне!
"Пускай уздечкой как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю ...."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
А я зараз з зятем-білорусом (по крові) і українцем в душі і його сім"єю поїду в ліс по суниці І там буду їх "під чарку" "зневажать" і "гнобить" як істинний "кацап"!!!
"Зірвати виступ" - це якщо б йому зараз голову пришивали в якійсь лікарні.
////
Пісні народжені в АТО (до сліз)
https://youtu.be/f5PA9lDZu5E
https://youtu.be/bRF9D0EGhIQ
https://youtu.be/b0chk_aX5VI ( мій рінгтон на телефоні з 2014 року)
(а на слух страшно))))
Попробуйте!
https://www.youtube.com/watch?v=***********
И сколько выдержали этого Цоя нового времени?
Усім хто ходить на концерти 'артистів'- ворогів треба давати пспорт 'не громодянина' щоб не обирали напрямок розвитку країни.... але хто ж це зробить... петро за 5 років не зробив а блазень-зрадник янєлох тим більше не зробить.
Як що Українці не оберуть президента націоналіста й у ВР то так й буде це барахтання між ЄС та срашкай....