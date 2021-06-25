Активісти намагалися зірвати виступ у Києві російського репера Басти. ФОТО

Активісти зібралися біля концерт-холу StereoPlaza, протестуючи проти проведення концерту. Виступ все одно почався.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське"

Учасники акції принесли з собою плакати. Вони скандували "Підтримуєш Басту - підтримуєш війну" і "Ганьба!".

Більшість із тих, хто прийшов на концерт, або відмовлялися спілкуватися з журналістами, або відповідали, що "мистецтво - поза політикою". Про те, що Баста незаконно приїжджав до Криму, опитані журналістами відвідувачі не чули.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російський репер Баста, який відвідував окупований Крим, виступить з концертами в Києві та Одесі.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в'їзд в Україну через незаконні відвідування анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що "Басті" знову дозволено в'їзд в Україну.