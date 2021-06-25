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Активисты пытались сорвать выступление в Киеве российского рэпера Басты. ФОТО

Активисты собрались у концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Выступление все равно началось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське"

Участники акции принесли собой плакаты. Они скандировали "Поддерживаешь Басту - поддерживаешь войну" и "Ганьба!".

Большинство из тех, кто пришел на концерт, либо отказывались общаться с журналистами, либо отвечали, что "искусство - вне политики". О том, что Баста незаконно приезжал в Крым, опрошенные журналистами посетители не слышали.

Читайте: Российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе

Активисты пытались сорвать выступление в Киеве российского рэпера Басты 01
Активисты пытались сорвать выступление в Киеве российского рэпера Басты 02

Смотрите: Моргенштерна, слава Богу, решили не пускать в Украину, а Баста может въезжать - истек срок запрета, - Ткаченко. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Автор: 

концерт (401) протест (5858) россия (95645) рэпер (46)


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Топ комментарии
+58
слухати реп - ознака деградації ...а слухати кацапський реп - Еверест деградації
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25.06.2021 21:22
+47
При том что при барыге и зраднике Порошенко такой херни не было. А вот при честном патриоте Зеленском такая херня творится. И руководитель СБУ чей дружбан? Порошенко или Зеленского?!
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25.06.2021 21:31
+46
Потихеньку розширюють вікно Овертона. Незчуємось, як у ЗМІ расєя стане другом, риги стануть хорошими, а всі хоч трохи свідомі будуть піддані гонінням. Мої вітання, 73%
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25.06.2021 21:19
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Правила форума Совет форумчан
При чём тут Порошенко ? Тема про Крым про какого то Басту . Где ты там нашёл Порошенко ?
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25.06.2021 21:23 Ответить
При том что при барыге и зраднике Порошенко такой херни не было. А вот при честном патриоте Зеленском такая херня творится. И руководитель СБУ чей дружбан? Порошенко или Зеленского?!
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25.06.2021 21:31 Ответить
сарказм тобі недоступний? Навіть такий простий?
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25.06.2021 21:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/320765. Шутить не конает ?
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25.06.2021 21:38 Ответить
а что им остается? то, что они навыбирали в 2019 г. "президентом" не является уже де-факто... на поверку это оказалось дешевой обманкой для слабоумных почитателей туповатых дешевых "квартальных" сериалов, по недоумию воспринявших срежиссированный зекоМандой стеб на стадионе за программу действий "новых лиц"... И теперь за идиотизм нескольких миллионов расплачивается вся страна...
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25.06.2021 22:09 Ответить
Согласен полностью, вот только слово "уже" в этой фразе лишнее, поскольку недоразумение, занимающее место президента, никогда президентом и не являлось. А является оно насмешкой над многомиллионной страной.
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26.06.2021 11:27 Ответить
Потихеньку розширюють вікно Овертона. Незчуємось, як у ЗМІ расєя стане другом, риги стануть хорошими, а всі хоч трохи свідомі будуть піддані гонінням. Мої вітання, 73%
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25.06.2021 21:19 Ответить
Так було завжди і нажаль буде. Ментальна інвалідність нашого народу не виліковна. Та й народу нажаль вже майже не залишилося. Є тільки стадо.
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25.06.2021 21:31 Ответить
Наслідки колонізації.
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26.06.2021 00:01 Ответить
Нужно принять один единственный закон который конечно же не примут,запретите голосовать не активным членам общества,то есть иждивенцам а это вечные безработные,антисоциальные элементы,школьники и студенты и самое главное пенсионеры. Право выбора вектора жизни страны должны иметь лишь те кто приносит на данный момент пользу обществу а не иждивенцы потребители. Жёстко? Но зато справедливо. Заработал пенсию покупай удочки,вяжи носки,няньчи внуков и правнуков но ради жизни этих же внуков не лезь в политику и выборы, Ты уже своё навыбирал а теперь отдыхай .
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26.06.2021 10:44 Ответить
А вот сейчас пенсионерам было обидно! Я давно пенсионер, но мне и в голову не пришло отдать судьбу моей страны в руки дешевого кривляки с его тупой "командой", и я до сих пор ругаюсь с людьми намного младшими меня за их "выбор" в 2019 году. И мое мнение, что во втором туре никаких выборов и не было, ведь нельзя же на полном серьезе считать кандидатом на такую высокую должность абсолютно пустое место, клоуна, которого Коломойский выдвинул, а Жириновский с Охлобыстиным рьяно поддерживали!
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26.06.2021 11:36 Ответить
на второй день после 1-го тура сразу появились в СМИ эти 72% якобы по опросам. и через 3-4-5 дней и через неделю то же самое. это технология, придуманная каломойскими.
кроме того, в день выборов кучки молодых ребят толпились у входа на выборы на любом участке! и опрашивали тоже только молодых, которые выходили с участка, к людям постарше эти молодые даже не подходили и не спрашивали. так родился якобы экзит-пол 72%, далее подделывались итоговые бюллетени - вместо 1722 человека писали 722 (за Порошенко). есть реальные фото этих документов. плюс оголтелая бешеная истерия СМИ, в том числе и поважных людей - Хмара, Дроздов, Скрыпин, Бутусов, Яневский , Стерненко - вот и родились эти 72%, в реале не более 40%, что и подтвердили выборы в Раду в июле 2019.
и подозрительно рано в 68 лет умерла Бекешкина никогда не болевшая, от неизвестных причин - она многое знала.
Даже в Википедии ничего не сказано о причинах смерти,
Экзит-полл, проведённый «Демократическими инициативами» во время президентских выборов 2004 года, показал масштабные фальсификации на выборах и стал одним из катализаторов «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции ».
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26.06.2021 19:40 Ответить
армія теж вийде їждивенцями, бо отримує гроші з бюджету
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26.06.2021 19:14 Ответить
******* війни ведуть продюсери і сценаристи...

У липні 2020 року молдовські спецслужби виявили численні "проєкти", які Кремль реалізовував або планував реалізувати, щоб вплинути на виборців.
Наприклад, проєкт "Адольф" передбачав створення "промолдовського" і "про-Санду" "антигероя" зі "скандальною антиросійсько сутністю". "Правий кандидат" повинен був "різко критикувати всіх кандидатів, крім Маї Санду", як у соціальних мережах, так і на різних телеканалах.
Чотири відеокліпи на місяць, в яких він звертається до проросійських соціалістів та їхніх виборців, повинні були бути зняті й опубліковані в Facebook. Доброзичливих до Кремля людей слід було зображати як "хворих на коронавірус", "чорних" і "карликів".
Мета проєкту - викликати огиду до проєвропейського політичного табору. Кремль запланував виділити 10 000 євро в місяць на акторів, операторські групи і виробничі витрати. Актор з кодовим ім'ям "Адольф" мав отримати 1000 євро.
Проєкт під назвою "Занудний" передбачав створення чотирьох відеороликів у Facebook на місяць протягом трьох місяців за участю головного героя. Була надія, що актор буде показаний на національних ток-шоу. "Відомий, проєвропейський" актор, "можливо, власник нічного клубу" повинен помірно і ввічливо поставити під сумнів цілі прозахідних партій.
"Він повинен критикувати всіх політиків, але його увага зосереджена на Маї Санду", - йдеться в аналізі секретної служби. Посланням мало стати те, що немає сенсу ходити на вибори, тому що жоден з кандидатів не виконує свої обіцянки.
Проєкт "cremiges Moldawien" (вершкова Молдова) повинен був створити відомий Telegram-канал, який "з 80% правдивих новин і 20% фейкових новин" мав похитнути довіру громадян до політики.
Проєкт "Майдан", названий на честь Майдану Незалежності в Києві, мав залучити численних антиросійських демонстрантів із Західної України незадовго до листопадових виборів і організувати для них автобусні поїздки в Молдову. Однак в останній момент молдовські спецслужби повинні були бути проінформовані про "прибуття заколотників", щоб штучно створити новину про запланований прозахідний переворот в Молдові. Це мало б дати додаткову мотивацію проросійським виборцям. - https://www.bild.de/wa/ll/bild-de/unangemeldet-42925516.bild.html
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25.06.2021 23:14 Ответить
слухати реп - ознака деградації ...а слухати кацапський реп - Еверест деградації
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25.06.2021 21:22 Ответить
А позволить этой мрази выступать в Киеве это позор и унижение..хотя смотрю мудрому быдло нариту не привыкать... А вот кацапы бы такого не терпели при всех их минусах ..
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25.06.2021 21:28 Ответить
А все по тому, что у нас тупой малоросской хохляди больше чем украинцев. Увы это факт. И на фоне войны с паРашей этот факт выглядит ужасающе.
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25.06.2021 22:18 Ответить
ну пока есть мразь которая не него прется.. то мало что изменится
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26.06.2021 09:37 Ответить
це ж ваш 73/43%зебільний реп "жрать+ржать+срать"!
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25.06.2021 21:34 Ответить
яка багата уява.
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25.06.2021 21:40 Ответить
Действительно, может из уст чернокожих этот бубнешь не плох где нибудь в Гарлеме, но белый рэпер это треш.
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25.06.2021 21:36 Ответить
Українське телебачення на 80% заточене щоб використовуючи тваринні інстинкти робити з народу керовану бидломасу.
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26.06.2021 16:26 Ответить
телебачення як будь який різновид масової культури під це заточене. широта дебілізації вже давно крокує по планеті.
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26.06.2021 16:44 Ответить
Маєте рацію, вистояти можуть тільки індивіди зі здоровим цинізмом.
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27.06.2021 01:47 Ответить
Я вже й сам свою країну перестаю поважати, що говорити про іноземців, тим більш кацапів.
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25.06.2021 21:22 Ответить
а где СБУ???
китайцев и турков в Одессе на 7 километре шманают
или контрабанду завозя?т пока патриоты протестуют
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25.06.2021 21:22 Ответить
Лошара Баста, пензлюй до Ростова або Саратова, там твоє місце...
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25.06.2021 21:23 Ответить
активисты пошли пассивные. а "правопохоронцi" из холдинга "МВД" совсем не хотят работать.
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25.06.2021 21:26 Ответить
Двойные стандарты - очередное дно
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25.06.2021 21:27 Ответить
https://youtu.be/aiCL0-U9WxI?t=66 У Басты слышал только одну песню. Но она классная.
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25.06.2021 21:28 Ответить
Говнище. Хотя моей жене, вот, нравится.
Но у неё вообще ноль вкуса - лишь бы дорого-багато.
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26.06.2021 22:17 Ответить
А нах цей Вася потрібен в Украіні ??До Цензора не чув за цю звИзду і ще б сто років не почув би
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25.06.2021 21:28 Ответить
і взагалі рєп шмєп то отстой , а ні музики а ні вокала , Хєві мєтел форева !
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25.06.2021 21:31 Ответить
Це для особливо тупих, без смаку та ледачих.
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26.06.2021 00:08 Ответить
" Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє попереднє шоу на спірному острові Крим.
З втручанням президента я зміг потрапити в Україну.
Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом у натовпі", - повідомив Dr. Alban.
Активисты пытались сорвать выступлению в Киеве российского рэпера Басты - Цензор.НЕТ 8667
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25.06.2021 21:30 Ответить
Ключевое слово "пытались".Пока этих рашотараканов не будут гнать физическими пинками они будут наглеть и лезть сюда больше и больше.На СБУ и погранцов надежды нет.После прихода к власти зебилов это импотентные структуры.
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25.06.2021 21:31 Ответить
ЗЕлёная крыса им всем покровительствует, а хохло малороское быдло только за...
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25.06.2021 21:32 Ответить
"искусство - вне политики" - це у репера "іскусство"???
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25.06.2021 21:33 Ответить
- Куме поясніть мені - що таке "реп"?!
- Ну це коли в тебе ні артистичного таланту нема ні голосу а на естраді повикаблучуваться хочеться - хоч репни!!!
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26.06.2021 01:53 Ответить
Господи! "Чья-б корова мычала ...."
А "поржать" - так я не забороняю! "Іржи" хоч "до усрачки"!!! Твоїм землякам це діло звичне!
"Пускай уздечкой как монистом
Позвякает "бульбаш" по полю ...."
(Давид Самойлов "Бандитка" 1946 г)
А я зараз з зятем-білорусом (по крові) і українцем в душі і його сім"єю поїду в ліс по суниці І там буду їх "під чарку" "зневажать" і "гнобить" як істинний "кацап"!!!
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26.06.2021 08:00 Ответить
Поражает тупизм молодежи которая как бараны прутся слушать этого козломордого, при том что в Украине идет с ними война.
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25.06.2021 21:35 Ответить
была бы война, были б перекрыты границы с противником и разорваны дипотношения.
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25.06.2021 23:31 Ответить
Просто прийміть один простий закон про те, що громадяни країни-агресора на території України є поза законом. Тобто, що будь-які дії щодо них не будуть розглядатися ані поліцією, ані судами. На наступний день тут не буде жодного російського громадянина.
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25.06.2021 21:36 Ответить
Хто прийме такий закон? Слуги народу?
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25.06.2021 21:58 Ответить
у нас цигани поза законом. Щось не дуже допомагає
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25.06.2021 22:49 Ответить
Кто вообще этого лоха слушает, шо оно поёт вообще?
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25.06.2021 21:36 Ответить
ТАК ЭТО ЖЕ С КОГОРТЫ АРТИСТОВ И КЛОУНОВ ИМ РАЗРЕШЕНО ВСЕ--- ДАЖЕ НАСРАТЬ НА ГОЛОВУ УКРАИНЦАМ И УБИТЬ 15000
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25.06.2021 21:37 Ответить
Активисты пытались сорвать выступлению в Киеве российского рэпера Басты - Цензор.НЕТ 7196
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25.06.2021 21:39 Ответить
Все СБУ приехало на концерт. Повышать культурку.
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25.06.2021 21:43 Ответить
в кто это пивня пустил в Украину?..он же как в стоп листе был!?)
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25.06.2021 21:43 Ответить
Агент ФСБ Гундосый решил своих зеизбирателей порадовать, они соскучились по рускому миру
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25.06.2021 21:44 Ответить
очень печально, что у нас нет милиции, нет сбу, нет президента.
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25.06.2021 21:46 Ответить
Есть, они как раз есть..просто работают против Украины.. и кстати довольно эффективны в своей работе..
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25.06.2021 22:01 Ответить
Жаль что нет возможности, всех этих любителей "искусства вне политики" и их организатора хотя бы на сутки вывести на передовую, чтобы они ощутили в своих памперсах "рашистскую духовность"
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25.06.2021 21:47 Ответить
страной рулит предатель, которого выбрали те, кому пох как будет называться их страна, пох кто будет их президентом, им пох на все... им не пох лишь на три вещи: "пожрать, поржать, потрахаться"... и только это ЗЕленое стадо и их идейные союзники из ОПЗЖ, считают "искусством" и "творчеством" мычание кацапской *******...
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25.06.2021 21:51 Ответить
Одно радует что этому стаду поржать и пожрать все труднее и труднее удаётся. С нетерпением ждём когда их избранный президент сделает так что бы они и трахаться не смогли...
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25.06.2021 22:00 Ответить
Баста - дешевий продажний гівнюк, який цікавий лише таким же дрібним хробакам. За гроші й гімно з під себе їсти буде
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25.06.2021 21:56 Ответить
Але ж тут слухають((( До поляків чи чехів приміром ці дворняги не їдуть? А тут молодь на кацапських піснях виросла й продовжує рости.
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25.06.2021 22:08 Ответить
ті, хто ходять до нього на концерти, такі ж самі. Свій до свого по своє
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25.06.2021 22:57 Ответить
Або яке клигало, таке і здибало...
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26.06.2021 15:15 Ответить
как вариант противодействия такому "разврату" - патриотическим силам озвучить организаторов концерта и объявить бессрочный бойкот этим шлёндрам
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25.06.2021 22:00 Ответить
И добавить на Миротворец
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25.06.2021 22:05 Ответить
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25.06.2021 22:04 Ответить
Нажаль у цій ситуації цей момкальский виб...док такий самий як пітари, що ходять на його дибільне мичаніє.
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25.06.2021 22:18 Ответить
"Активисты пытались сорвать выступлению в Киеве российского рэпера Басты..."

"Зірвати виступ" - це якщо б йому зараз голову пришивали в якійсь лікарні.
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25.06.2021 22:46 Ответить
Нац корпус, Свобода и прочие где были? Обкакались ? Это же не двери и фасады офиса президента на заказ за деньги расписывать.
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25.06.2021 23:10 Ответить
а ви самі де були? обкакались?
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26.06.2021 07:26 Ответить
а ви помітили що дуже мало патріотичних концертів ...у ветеранв АТО дуже багато пісень та віршів - їх сотні тисяч...а хто їх знає? хто надає їм майданчики або зали для виступу? хто не пускає їх на радіо? вчергове по радіо НВ крутять "бий мене, ріж мене, шаленій" ..це шо за брєд? ніхто не вслухується в зміст? нема слів!!!
////
Пісні народжені в АТО (до сліз)
https://youtu.be/f5PA9lDZu5E

https://youtu.be/bRF9D0EGhIQ

https://youtu.be/b0chk_aX5VI ( мій рінгтон на телефоні з 2014 року)
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25.06.2021 23:10 Ответить
Там вроде "пий мене,їж мене ітд"
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26.06.2021 02:55 Ответить
ну може)))) але однаково дурня))))
(а на слух страшно))))
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26.06.2021 07:44 Ответить
"Искуства вне палитики.." Блеать,как эти овощи кумарят. Живёт же такая дрянь в Украине. Билеты на Ростов им вкупе с билетами на песни и пляски этого кретина басты.
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25.06.2021 23:26 Ответить
Наше быдло с удовольствием носит деньги на "квартал" - юмор для неполноценных.... Чего бы им не подкормить и мокшанского ******** , которого не слушают нигде. даже на его родной паРаше?...
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25.06.2021 23:30 Ответить
Сравните количество протестующих с количеством зрителей на концерте. Лишний раз убеждаюсь, что т.н. "патриоты" не отражают позицию большинства украинцев, т.е. просто маргиналы. Ну а музыка на вкус и цвет конечно.
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26.06.2021 09:08 Ответить
Дожились.Гундосящее подобие репера из кацапстана свободно дает концерты в Украине,и к нему выстраивается здоровенная очередь.Я бы со стыда сгорел в той очереди.Для меня это как прийти и облегчиться на могилу Героя,который отдал жизнь за меня на войне.Позорище Киеву за такие концерты.
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26.06.2021 10:17 Ответить
Пока есть одноклеточные имбицилы,посещающие за деньги концерты этого гуано,оно и будет существовать и гадить в мозг
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26.06.2021 11:10 Ответить
А вы его слушали?
Попробуйте!
https://www.youtube.com/watch?v=***********

И сколько выдержали этого Цоя нового времени?
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26.06.2021 11:49 Ответить
Скільки лайна має паспорт України й можливість ходити на вибори.... жах... чи є шанс у країни з таким населенням? Сподіваюсь є....
Усім хто ходить на концерти 'артистів'- ворогів треба давати пспорт 'не громодянина' щоб не обирали напрямок розвитку країни.... але хто ж це зробить... петро за 5 років не зробив а блазень-зрадник янєлох тим більше не зробить.
Як що Українці не оберуть президента націоналіста й у ВР то так й буде це барахтання між ЄС та срашкай....
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26.06.2021 13:10 Ответить
от же ж "терпіли"... кацапляндія анексувала цілий півострів, веде війну, а вони ïÏ артистів приймають і ходять на ïх концерти. Тим більше якості там-0...
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26.06.2021 14:07 Ответить
І сопляки прогрессивні почовнали стадом на тусу, хохлокацапье .
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26.06.2021 15:09 Ответить
Українські клоуни запрошують лаптєногих клоунів...поріднені душі...
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26.06.2021 15:11 Ответить
Перепрошую, а це точно, країна, де в 2014 році відбувся Майдан?
Активісти намагалися зірвати виступ у Києві російського репера Басти - Цензор.НЕТ 5584
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26.06.2021 15:18 Ответить
 
 