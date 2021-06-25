Активисты пытались сорвать выступление в Киеве российского рэпера Басты. ФОТО

Активисты собрались у концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Выступление все равно началось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське"

Участники акции принесли собой плакаты. Они скандировали "Поддерживаешь Басту - поддерживаешь войну" и "Ганьба!".

Большинство из тех, кто пришел на концерт, либо отказывались общаться с журналистами, либо отвечали, что "искусство - вне политики". О том, что Баста незаконно приезжал в Крым, опрошенные журналистами посетители не слышали.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступит с концертами в Киеве и Одессе.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.