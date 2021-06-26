Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды, - "Укрзализныця"

Ряд поездов, следуюших в направлении Львова и от него задерживаются в связи с ухудшением погоды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци" вечером в пятницу.

По данным компании, с задержкой отправились поезда:

- №22 Трускавец - Харьков (задержка составила 1:00)

- №3 Ужгород - Запорожье (задержка составила 28 минут);

- №232 Ивано-Франковск - Геническ (задержка составила 52 минуты)

- № 110 Львов - Херсон (задержка составила 7 минут)

- № 749 Киев - Ивано-Франковск (задержка составила 1 час 40 минут).

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Также скоростной поезд "Интерсити" Киев-Львов №743 задерживается более чем на час. Согласно сообщениям машиниста, отсутствует напряжение в контактном центре.

Кроме того, "Прикарпатский экспресс" изменил маршрут вокруг Львова на Пидзамче - Подборцы - Дубляны вместо Пидзамче - Дубляны.

Как сообщалось, во Львове объявлена чрезвычайная ситуация местного значения. По информации мэра Львова Андрея Садового в пятницу в городе выпало 30% от месячной нормы осадков. Повалены 200 деревьев, повреждены крыши более 50 зданий.

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