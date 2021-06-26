Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского
Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Group DF, которое есть в распоряжении УП.
"Мы уверены, что эти санкции введены абсолютно несправедливо. Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями. Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других", - сказано в письме.
Компания обещает в дальнейшем выплачивать зарплату и соцгарантии своим сотрудникам, а также развивать бизнес на территории Украины и в других странах.
"Если кто-то после восстановления таможенников на работе переживал за олигархов - то у них тоже все ок после санкций СНБОУ. Не переключайте телевизор и вовремя платите налоги и коммуналку, иначе к Вам придет Зеленский с Ермаком", - прокомментировал данный факт экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети Фейсбук.
Как сообщалось, 24 июня Зеленский подписал указ о персональных санкциях СНБО против Фирташа и Фукса
Напоминаем, решение о введении санкций против Фирташа и Фукса было принято на заседании СНБО 18 июня.
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Санкції РНБО проти Фірташа в дії!
Субота, День кримськотатарського прапора,
ТБ Фірташа:
Интер: А зорі здєсь тіхіє, Завтра била война, Офіцери,
концерт-бенефіс з колаборантами і кримнашистами;
НТН: Совєцькі фільми + Нєуловімиє мстітєлі;
К 1: Орьол і рєшка.
Все - мовою окупантів.
бо пожежник з Чернівців Хвірташ - це гаманець газмясу і його зіцпрєдсєдатєль
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
Є така прикмета: якщо облгази Фірташа передали в управління державі, це означає, що Фірташ сам управляє цією державою.
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
РuŦyƛA-С
@PrytSLU
Я правильно розумію, що всі Облгази, що належвть Фірташу, тепер в управлінні Державою? І ми очікуємо на зниження ціни?
- Я сам Димке позвонил и сказал - ты у нас под санкциями, но это не точно! Работай.
Виробництво повинно бути зупинено.
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo
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параллельный мир...
тут пагавкают , посуетятся, бровки домиком... а там - все пучком...и ржут над торчком )))
ОРДО круче чем СНБО .... вот уже восьмой год, как после санкций ОРДО "Стирол" стоит и зарастает паутиной ...
Ложили они на него и его санкции Все это 95 квартал в жизнь!!
Сейчас про олигархов рванина обкашляет, а в ответ получит новые тарифы.