Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського
Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігархові Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, незважаючи на санкції, запроваджені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Group DF, яка є в розпорядженні УП.
"Ми впевнені, що ці санкції запроваджені абсолютно несправедливо. Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями. Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших", - сказано в листі.
Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.
"Якщо хтось після відновлення митників на роботі переживав за олігархів - то у них теж все ок після санкцій РНБОУ. Не перемикайте телевізор і вчасно платитіть податки і комуналку, інакше до вас прийде Зеленський з Єрмаком", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".
Як повідомлялося 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.
Нагадуємо, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Санкції РНБО проти Фірташа в дії!
Субота, День кримськотатарського прапора,
ТБ Фірташа:
Интер: А зорі здєсь тіхіє, Завтра била война, Офіцери,
концерт-бенефіс з колаборантами і кримнашистами;
НТН: Совєцькі фільми + Нєуловімиє мстітєлі;
К 1: Орьол і рєшка.
Все - мовою окупантів.
бо пожежник з Чернівців Хвірташ - це гаманець газмясу і його зіцпрєдсєдатєль
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev
Є така прикмета: якщо облгази Фірташа передали в управління державі, це означає, що Фірташ сам управляє цією державою.
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
https://mobile.twitter.com/PrytSLU
РuŦyƛA-С
@PrytSLU
Я правильно розумію, що всі Облгази, що належвть Фірташу, тепер в управлінні Державою? І ми очікуємо на зниження ціни?
- Я сам Димке позвонил и сказал - ты у нас под санкциями, но это не точно! Работай.
Виробництво повинно бути зупинено.
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo
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параллельный мир...
тут пагавкают , посуетятся, бровки домиком... а там - все пучком...и ржут над торчком )))
ОРДО круче чем СНБО .... вот уже восьмой год, как после санкций ОРДО "Стирол" стоит и зарастает паутиной ...
Ложили они на него и его санкции Все это 95 квартал в жизнь!!
Сейчас про олигархов рванина обкашляет, а в ответ получит новые тарифы.