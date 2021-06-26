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санкції (11292) РНБО (2243) Фірташ (891) Омелян (1348)

Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського

Підприємства Фірташа продовжать роботу попри санкції Зеленського

Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігархові Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, незважаючи на санкції, запроваджені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Group DF, яка є в розпорядженні  УП.

"Ми впевнені, що ці санкції запроваджені абсолютно несправедливо. Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями. Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших", - сказано в листі.

Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.

"Якщо хтось після відновлення митників на роботі переживав за олігархів - то у них теж все ок після санкцій РНБОУ.  Не перемикайте телевізор і вчасно платитіть податки і комуналку, інакше до вас прийде Зеленський з Єрмаком", - прокоментував даний факт ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

Як повідомлялося 24 червня Зеленський підписав указ про персональні санкції РНБО проти Фірташа і Фукса.

Нагадуємо, рішення про запровадження санкцій проти Фірташа і Фукса було прийнято на засіданні РНБО 18 червня.

Читайте также: СБУ должна заняться экстрадицией Фирташа в Украину. Ждем их реакции, - Разумков
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Топ коментарі
+21
Также и Спортмастер у нас работает, несмотря на пшиковые санкции
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26.06.2021 10:31
+16
Честно говоря я не знаю ни одного, против кого ввели санкции, и он бы не работал
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26.06.2021 10:43
+11
и вообще, я так понял , что и олигархи и предатели и просто откровенные коррпционеры , кладут большой и толстый на бубочкины законы и решения! это он для пересичных тупых гоев их насоздовал, чтобы его все хвалили и на второй срок позволили выбраться.....а вы дятлы 73%-центные продолжайте кричать "ура", хлопать в ладоши и рассказывать о достижениях и перемогах мудрого сына еврейского народа! с вас дебилов даже папа слуг изя каломыйский удивляется!!!
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26.06.2021 10:40
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Также и Спортмастер у нас работает, несмотря на пшиковые санкции
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26.06.2021 10:31 Відповісти
Честно говоря я не знаю ни одного, против кого ввели санкции, и он бы не работал
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26.06.2021 10:43 Відповісти
Цирк на дроге от погорелого 🎪95 шапито и иуды зеленского ! Вот вам «борьба с олигархами «, а нам 🤢🤡😈🐲, ЛОХИ не мешайте им грабить !
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26.06.2021 10:49 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1408681187967647747 1 ч

Санкції РНБО проти Фірташа в дії!
Субота, День кримськотатарського прапора,
ТБ Фірташа:
Интер: А зорі здєсь тіхіє, Завтра била война, Офіцери,
концерт-бенефіс з колаборантами і кримнашистами;
НТН: Совєцькі фільми + Нєуловімиє мстітєлі;
К 1: Орьол і рєшка.
Все - мовою окупантів.
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26.06.2021 11:36 Відповісти
Як сказанув Лука, ЗЄ завжди стріляє собі в ногу, і Україні також. Головне, щоб маски -шоу продовжувалися. А що, головне рейтинг.
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26.06.2021 10:44 Відповісти
Ниче, бубочка скоро передавит все помидоры на анрофирме фирташа!
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26.06.2021 10:32 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Olha_Rev

бо пожежник з Чернівців Хвірташ - це гаманець газмясу і його зіцпрєдсєдатєль

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev Ольга Рев @Olha_Rev

https://mobile.twitter.com/Olha_Rev https://mobile.twitter.com/Olha_Rev



Є така прикмета: якщо облгази Фірташа передали в управління державі, це означає, що Фірташ сам управляє цією державою.

https://mobile.twitter.com/PrytSLU
https://mobile.twitter.com/PrytSLU

РuŦyƛA-С

@PrytSLU


Я правильно розумію, що всі Облгази, що належвть Фірташу, тепер в управлінні Державою? І ми очікуємо на зниження ціни?

Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского - Цензор.НЕТ 477
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26.06.2021 10:33 Відповісти
Спустя год, в интервью:
- Я сам Димке позвонил и сказал - ты у нас под санкциями, но это не точно! Работай.
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26.06.2021 10:33 Відповісти
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26.06.2021 10:39 Відповісти
деолигархизация )) ****)))
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26.06.2021 10:38 Відповісти
????!!!!!! И кто-то думал иначе??? Какой презыдэнт такие и санкции!!!! И поверьте это же будет и в отношении остальных олигархов.
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26.06.2021 10:38 Відповісти
-это все что нужно знать о санкциях от клоуна
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26.06.2021 10:39 Відповісти
Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского - Цензор.НЕТ 67
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26.06.2021 10:39 Відповісти
и вообще, я так понял , что и олигархи и предатели и просто откровенные коррпционеры , кладут большой и толстый на бубочкины законы и решения! это он для пересичных тупых гоев их насоздовал, чтобы его все хвалили и на второй срок позволили выбраться.....а вы дятлы 73%-центные продолжайте кричать "ура", хлопать в ладоши и рассказывать о достижениях и перемогах мудрого сына еврейского народа! с вас дебилов даже папа слуг изя каломыйский удивляется!!!
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26.06.2021 10:40 Відповісти
Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского./Восток-Ближний- дело тонкое.
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26.06.2021 10:41 Відповісти
Кидок через .уй.
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26.06.2021 10:42 Відповісти
Так санкции для этого и служат, чтобы избежать ответственности по закону.
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26.06.2021 10:43 Відповісти
Да все работают как и работали. И правильно делают, почему должны страдать люди и бюджет страны.
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26.06.2021 10:44 Відповісти
Тим більше кацапи. І як, розкажіть, вони платять податки, якщо вони, начебто, не працюють?
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26.06.2021 10:53 Відповісти
Там работают десятки тысяч украинцев, и идут миллиарды в бюджет. Нет ни одного факта что те кто попал под санкции не платят налоги.
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26.06.2021 10:57 Відповісти
"В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное."

Виробництво повинно бути зупинено.
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26.06.2021 11:11 Відповісти
смешноблдь......зеленая срань-это ты все наделала....
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26.06.2021 10:45 Відповісти
"Санкции Фирташу: ЗеБеня облапошил украинцев и слепил борьбу с олигархами по лекалам Кремля"
https://www.youtube.com/watch?v=NprQjW3BKoo


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26.06.2021 10:51 Відповісти
Ещё и 23 миллиарда грн. долгов списали, чтоб под такие санкции попасть нужно доплачивать)))
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26.06.2021 10:56 Відповісти
Все что нужно знать о санкциях.Собака лает,а караван идет.
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26.06.2021 11:02 Відповісти
санкции Зеленского/ чтобы да так нет.
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26.06.2021 11:04 Відповісти
А ви чо , в натуре подумалі , что я ввєду протів Фірташа еті санкціі ??
Предприятия Фирташа продолжат работу, несмотря на санкции Зеленского - Цензор.НЕТ 3985 .
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26.06.2021 11:05 Відповісти
Проти "мудрого" наріду, майже, на 1 МЛРД доларів.
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26.06.2021 11:14 Відповісти
Санкции это показать работу и никого,не обидеть.Это как обыски,у всех подряд.
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26.06.2021 11:05 Відповісти
Петя йому електрику постачав на кримський "Титан", Зеліні санкції йому до сраки
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26.06.2021 11:05 Відповісти
А канахвэты с Липецкой фабрики?! Ты чего про канахвэты молчишь??? И титан поставлял, и Крым поставлял, и воду, ага. И сам с убитым братом на "Крымском титане" грузчиком работал.
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26.06.2021 11:36 Відповісти
Це точно не ти ті електроопори підривав
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26.06.2021 12:04 Відповісти
ОЙ!!! Так це ти?!
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26.06.2021 12:07 Відповісти
Все закончилось пшиком. Как и любое громкое заявление-обещание Зеленского. Громко увольняют коррупционеров-таможенников и беззвучно возвращают их на рабочие места. Громко обещает понижение тарифов и беззвучно повышают их почти в 2 раза. И т.д. Но по-прежнему какашки Петра Алексеевича каждое утро находят то под дверью, то в собственных штанах.
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26.06.2021 11:19 Відповісти
Что интересно к Ахметову никаких вопросов нет, и это несмотря на его шахты под Ростовом. Неприкасаемый.
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26.06.2021 11:20 Відповісти
Как обстоят дела с янтарной мафией? Что-то тишина в эфирах и у борцунов. Уже побороли? А вырубка Карпат прекращена? Таможня все ворует и ворует - 37 мод. по словам соратника нашего президента Саакашвили. Вот и Фирташ крутит дульки из Вены, санкции ему до лампочки. Принимайте, Владимир Александрович, принимайте. Это красиво можно обыграть в видео-роликах, можно даже из спортзала.
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26.06.2021 11:23 Відповісти
санкции-шманкции))))
параллельный мир...
тут пагавкают , посуетятся, бровки домиком... а там - все пучком...и ржут над торчком )))
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26.06.2021 11:37 Відповісти
https://www.bn24.biz.ua/zhinochka-zelenckomu-ty-zbpexav-cvomu-napodu-mai-teper-myzhnict-vybachutysia-2-hpydnia-2019-poku-vy-vsim-nam-obitsialy-znuzyty-tsinu-na-teplo-vdvichi-ale-zapaz-my-bachymo/?fbclid=IwAR1qwmWi3Is_ODJB9yqOCOT__WjkFnFk6m30xyF4w4sFavoHBWlFj_vEEOQ Жіночка - Зeлeнcькoму: "Ти збpexав cвому нapoду! Мaй тепер мyжнicть вибaчuтися, 2 гpyдня 2019 poку, ви всім нам oбiцяли знuзити цiну на тeплo вдвiчi. Aлe зapаз ми бaчимо…"

Підприємства Фірташа продовжать роботу, попри санкції Зеленського - Цензор.НЕТ 4794
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26.06.2021 11:49 Відповісти
на сцикуна тупо болт поклали.
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26.06.2021 11:52 Відповісти
ЗЕчмо прокукурікало для піару, а там хоч трава не рости.
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26.06.2021 12:04 Відповісти
Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.Источник: https://censor.net/ru/n3273661

ОРДО круче чем СНБО .... вот уже восьмой год, как после санкций ОРДО "Стирол" стоит и зарастает паутиной ...
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26.06.2021 12:04 Відповісти
Я не за Фірташа , але правильно роблять.
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26.06.2021 12:46 Відповісти
быдлу зеленому как всегда в рты насрали
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26.06.2021 13:18 Відповісти
А кто поставляет для "титана" Эл.энергию, воду и завоз руды с Украины? Вывод. Продажная украинская власть!
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26.06.2021 13:31 Відповісти
Предприятия Фирташа,мацкалей(всякие спортмастеры и тд и тп),таможенники,воры против которых США ввели санкции продолжают работу, несмотря на санкции ПредателяЗеленского

Ложили они на него и его санкции Все это 95 квартал в жизнь!!
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26.06.2021 15:22 Відповісти
Какой президент , такие и хреновые санкции!!
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26.06.2021 15:24 Відповісти
А какие и против кого "санкции" заработали? Электорату по ушам. Вот и все "санкции".
Сейчас про олигархов рванина обкашляет, а в ответ получит новые тарифы.
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26.06.2021 18:55 Відповісти
Фирташ же "самый крупный олихгарх" со своими 600 млн$ в Украине? Даже какие то Березкины,Клюевы больше НАПРЯМУЮ украли у Украины чем ВСЯ на сейчас собственность Фирташа. Но он токсичный так как его очень "хотят" элиты США.Ну есть Ахметов,Коломойша,Пинчук,Порошенко( Ярославского не хочу сюда записывать ибо это бизнесмен и представитель украинской элиты),Жеваго и много других,которым Фирташ давно не конкурент. США хотят получить информацию от Фирташа о газовых делах раши. И все. Ахметов СОЗДАЛ ОРДЛО( Восток до сих пор им финансируется, он выводил шахтерню и металлургов "на путин введи". Фирташ не выводил. Фирташ вкидывал сотни миллионов в развитие отрасли и титановой и химической и создавал и создает бизнесы,платит налоги и содержит сотни тысяч украинцев В УКРАИНЕ ,не создавая условия,что бы они выезжали.. ЗАДАЧА власти дать ВСЕМ работать ПО ПРАВИЛАМ,ОДНИМ для всех,а не кошмарить одних что бы разделить и отдать другим.( ВСЕ ,грабить у государства нечего,надо с помощью государства отбирать у одних и давать другим,ну тем кому обязаны). Парализовывать работу прибыльных компаний,бросая в неизвестность сотни тысяч украинцев зачем? Для государства? Так нет,в уже сельхоз стране важно что бы была СВОИ удобрения,а не контрабандные( как при Порошенко 70% рашинских и белорусских!!!!,а свои он тупо останавливал) Пример для придурков вакцины,наприммер. Нет своих в кризис НИКТО не поможет. А мы пришли в мир где нам НИКТО не должен( даже если ранее давали обязательства) У Фирташа сохранился полный цикл производства титана,( правда сейчас отобрали это производство и РЕЖУТ НА МЕТАЛЛ,но тупым придуркам разве это интересно,что единственный в Украине и ЕС завод по производству титановой губки просто режут)а у государства полный цикл алюминия НЕ СОХРАНИЛИ( украинские производители стоят В ОЧЕРЕДИ за алюминием). Может хватит кошмарить ДАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНУ ВСЕМ,кто хочет. Кто не хочет,давите.
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26.06.2021 20:52 Відповісти
 
 