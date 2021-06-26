РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9786 посетителей онлайн
Новости
23 678 164
Турция (3314) Эрдоган (868)

Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор

Эрдоган объявил о начале строительства канала

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и станет дублером пролива Босфор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд", - сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.

Длина канала составит 45 км, минимальная ширина - 245 м, глубина - около 21 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах Путина из-за поддержки Украины, - Wall Street Journal

Эрдоган отметил, что новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями - пролив Босфор - каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск".

"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", - объяснил президент.

По словам Эрдогана, канал "Стамбул" наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.

Также читайте: "Касается не только острова, но и всего мира": Эрдоган анонсировал заявление по Северному Кипру

Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство Турции. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор. В то же время многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что на новый канал, возможно, не будет распространяться Конвенция Монтре, в соответствии с которой, в частности корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+63
И на новый канал конвенция Монтре распространятся разумеется не будет...так как это будет частный проект...
А потом Босфор резко обмелеет...и Турция покажет кто в Черном море хозяин...
показать весь комментарий
26.06.2021 16:53
+43
Поздравляю козломордию с геморроем размером с Эверест .
показать весь комментарий
26.06.2021 16:53
+43
Все, капец конвенции Монтре. Когда откроют канал - натовские корабли смогут сидеть в Черном море безвылазно и в любом количестве. Все таки Эрдоган редкий пример толкового диктатора. Строит не ******** дворцы, как Путлер, Лука или Туркменбаши, а реально полезные для своей страны вещи.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
может стоило б и нашим задуматься о канале соединяющем Черное и Азовское (и отсечь Крым)))) и забыть про Керченский пролив и иметь возможность спокойно курсировать Азовским морем (в своих и нейтральных водах) без руцкого бзда...
показать весь комментарий
26.06.2021 17:03 Ответить
Нашим это кому? Зеленому стаду? Так то сейчас ухватится за возможность нового большого распила...
На канале можно поднять больше чем на дорогах...правнукам хватит...
показать весь комментарий
26.06.2021 17:06 Ответить
та да! против этого аргумента не попрешь..
а задумываться все равно надо было бы когда-нибудь... ибо канал бы пригодился и при украинском Крыме..
показать весь комментарий
26.06.2021 17:11 Ответить
Ви маєте на увазі канал нахєр-сон?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:09 Ответить
Сравнить судоходство Азовского море с Босфором, это как Беломорканал с Суэцким
показать весь комментарий
26.06.2021 17:11 Ответить
а тут без сравнений..
а токмо ради спокойного судоходства украинских кораблей без поклонов рашеской швали
показать весь комментарий
26.06.2021 17:12 Ответить
Так деньги то на такой канал будут сравнимые с Суэцким! А судоходство несравнимое! На эти деньги можно 10 лет все грузы Мариуполя на такси в одесский порт отправлять.
показать весь комментарий
26.06.2021 17:18 Ответить
видимо поэтому не роют )))
показать весь комментарий
26.06.2021 17:45 Ответить
Що заважає ходити з інших портів?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:58 Ответить
карта не для Вас..а для наглядності...
Чорноморські порти - то одне...а Азовські? куди з них піти...як до них дійти? якщо Керченьска протока заблокована мостом і вузеньким проходом під ним, який повністю контролюється рашкою...для торгівельного флоту - одна історія..а для військового?
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 7315
показать весь комментарий
26.06.2021 20:09 Ответить
Чорноморсько-Азовський канал через Перекопський перешийок. Крім міркувань безпеки і оборони, така гідротехнічна споруда дозволить забезпечити також комерційне судноплавство між Чорним та Азовським морем, на якому знаходиться великий порт Маріуполь, зараз фактично блокований через контроль російських окупаційних військ над Керченською протокою.Загальна протяжність фарватеру каналу складе близько 120 кілометрів через Перекоп, Чонгарській протоку, затоку Сиваш і Арабатську стрілку. При цьому безпосередньо земляні роботи будуть потрібні лише на 20 кілометрах. Доведеться не тільки викопати канал шириною в 100 метрів через Арабатську стрілку і Перекопський перешийок, а й істотно поглибити фарватер в Сиваші і Чонгарській протоці. Його підсумкова глибина для нормального судноплавства повинна скласти 10-15 метрів. https://uprom.info/news/other/infrastruktura/v-obhid-krimskogo-mostu-v-********-virishili-zrobiti-krim-ostrovom-abo-yak-zyednati-azovske-more-z-chornim/
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 2696
показать весь комментарий
26.06.2021 20:27 Ответить
Утопия. Слишком затратно и к тому же рискованно, так как рашка буквально в ста метрах. Один удар и отожмут канал, да и без отжима артиллерией обстреливать могут, в крайнем случае просто всевозможные пакости устраивать будут.
показать весь комментарий
26.06.2021 21:09 Ответить
" на новый канал, возможно, не будет распространяться Конвенция Монтре, в соответствии с которой, в частности корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня."
***
Також не буде діяти заборона на прохід по каналу авіаносців і кораблів з ядерними силовими установками. Так що чекаємо через 6 років авіаносну групу в Чорному морі і підводні човни Трайден.
Вата щас порве свої пукани на британський прапор.
показать весь комментарий
26.06.2021 17:08 Ответить
В ответ на захват Крыма вполне можно было начинать авианосную навигацию.
Обама этот шанс, скажем так, профукал.
показать весь комментарий
26.06.2021 18:02 Ответить
Фух, наконец-то авианосцы смогут зайти в Черное море.
показать весь комментарий
26.06.2021 17:08 Ответить
Кацапам - гаплик с их ЧФ и противокорабельной обороной..
показать весь комментарий
26.06.2021 17:10 Ответить
Там уже три авианосца НАТО есть: Турция, Болгария и Румыния. Грузия и Украина также не против. Зачем нужны дополнительные?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:31 Ответить
Цікаво, екологи прогнозують потепління і підняття рівня вод у Світовому океані.
показать весь комментарий
26.06.2021 17:12 Ответить
Гудственно, пол Сибири зальет , а Каспий будет плескаться, как когда-то, над мокшанскими болотами. Каспий соединится с Черным морем. Пан Эрдоган и роет канал Для кораблей без ограничения по тоннажу.
показать весь комментарий
27.06.2021 00:52 Ответить
Інвестиції, робочі місця, поштовх економіці, роздача родакам і подєльнікам жирних контрактів, супутнє кідалово,свіже афьорово, кароче двіж і дохріна дєнєжного масла. Маладєц Ердоган. Вчись , студєнт , як "Велике крадівництво " мутить.
показать весь комментарий
26.06.2021 17:23 Ответить
зєлені теж нехіло обогатяться ....праправнукам вистачить
показать весь комментарий
26.06.2021 19:56 Ответить
Это США разрешили после раздутой встречи ?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:24 Ответить
Ждём от ***** начала работ на канале "Евразия", который очень хотел построить ещё старина Назарбай.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 2881
показать весь комментарий
26.06.2021 17:46 Ответить
Тут уже без шлюзов точно опасно, можно ненароком поднять уровень Каспия на 28 метров
показать весь комментарий
26.06.2021 17:47 Ответить
Ну а потом уж и иранские муллы подключатся.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 5405
показать весь комментарий
26.06.2021 17:49 Ответить
для Жирика сапоги мыть?
зачем им это нужно ?

да и что возить из рашки в Эмираты, рабов, пеньку и мед ?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:57 Ответить
Почему именно из рашки?
показать весь комментарий
26.06.2021 18:02 Ответить
Даже интересно предположить неужели из Норвегии?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:44 Ответить
Кроме рашки ведь ещё какие-то страны на Каспии есть.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:57 Ответить
Ага, но там автор изначально от Азовского моря начал каналы рекламировать.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:59 Ответить
Схоже на той самий прохід, який шукали воїни Олександра Македонського, але він уже на той час заріс кізяком.
показать весь комментарий
26.06.2021 18:00 Ответить
Иншалла !
К шайтанам Монтре !
показать весь комментарий
26.06.2021 17:54 Ответить
Монтрё есть закон (с)
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 7497
показать весь комментарий
26.06.2021 19:04 Ответить
Строительство канала зависит также от следующих выборов. Не все в Турции поддерживают проект. Очень против мэр Стамбула.
показать весь комментарий
26.06.2021 18:05 Ответить
Путин в ответ построит метро аж до Владивостока.
Или всосёт дорожку аж до конца стола.
показать весь комментарий
26.06.2021 18:06 Ответить
Да, все таки умный человек этот Эрдоган. Не то что некоторые, «нацарювать 100 рублів та втекти»
показать весь комментарий
26.06.2021 18:09 Ответить
Эрдоган - турок, который правит Турцией и думает о её будущем.
А когда правит чужеродный элемент - на будущее плевать.
показать весь комментарий
26.06.2021 18:12 Ответить
Вообще то новый канал будет проходить по землям принадлежащим семье Эрдогана. Как и распиаренная фирма "Байрактор" Чии это земли? Маркиза .....Карабаса.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:29 Ответить
Можно только порадоваться за Эрдогана. Приятное с полезным для своей страны.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:33 Ответить
засранцы...слабо наверное лярд деревьев жахнуть...
показать весь комментарий
26.06.2021 18:32 Ответить
Канал Стамбул призначений мінімізувати судноплавство у Босфорській протоці. За попередніми планами, проект мав бути закінчений до 100-річного ювілею зі дня заснування Турецької Республіки в 2023 році, проте пізніше терміни виконання відклали до 2027 року. На новий канал https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122139/ не поширюватиметься конвенція Монтре про режим проток Босфор і Дарданелли. Конвенція Монтре врегульовує питання контролю над протокою Босфор відповідно до якої, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря щонайбільше 21 день. Це означає, що військові кораблі НАТО, в тому числі США і Великобританії зможуть перебувати у Чорному морі постійно і у будь якій кількості.

Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 716
показать весь комментарий
26.06.2021 19:44 Ответить
А можно войти из Средиземного моря в Чёрное минуя пролив Дарданеллы? Если нет, то ничего с проходом военных кораблей этот канал не изменит.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 3569
показать весь комментарий
26.06.2021 19:50 Ответить
Тыць та й розвиднiлось. Теперь любой тоннаж, любой высоты заходит и мочит каазламордых в своей г.вени.
показать весь комментарий
27.06.2021 00:46 Ответить
Физически высота тут совсем не причём, "Кузя" легко вышел по Босфору. Про тоннаж и говорить не стоит - супертанкеры проходят. Тут юридический вопрос.
показать весь комментарий
27.06.2021 01:47 Ответить
А при чем здесь кацаполоханки?
показать весь комментарий
27.06.2021 04:23 Ответить
Как пример габаритной пропускной способности Босфора.
показать весь комментарий
27.06.2021 12:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/100433 Как бы они не зашли, пребывать могут 21 день
показать весь комментарий
26.06.2021 21:40 Ответить
Вопрос спорный.
Действительно статья 18 конвенции вообще не упоминает проливы. В частности пункт 2 статьи гласит "Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море,

военные корабли не прибрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня".
С другой стороны конвенция относится к проливам, что оговорено в преамбуле:
"Одушевленные желанием упорядочить проход и судоходство в
проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим
определением "Проливы", в целях ограждения, в рамках, отвечающих
безопасности Турции и безопасности в Черном море... (и далее бла-бла-бла)
И если корабль, допустим, сплавили по Дунаю или привезли по суше, то вряд ли на него будет действовать конвенция о проливах.
показать весь комментарий
26.06.2021 21:59 Ответить
Повесить на USS Gerald R. Ford, например, наш флаг - и пожалуйста, корабль прибрежной державы. Но на самом деле с военной точки зрения кораблю необязательно находиться в Черном море, чтобы выполнять там боевые задачи (тем более есть риск сталь целью для кацапских ПКР, которые они успеют запустить). На самолеты и крылатые ракеты конвенция Монтре не распространяется
показать весь комментарий
27.06.2021 12:21 Ответить
Ну знаете. Это будет просто мошенничество. Также можно сказать, что "Москва" повесив украинский флаг, спокойно может пришвартоваться в Одессе
показать весь комментарий
27.06.2021 12:41 Ответить
С остальным согласен. Без намерения сражаться можно все флоты НАТО с авианосцами загнать в Чёрное море и нарезать круги вдоль Крыма, не уверен, что это что-то даст, кроме хороших волн по пляжам
показать весь комментарий
27.06.2021 12:44 Ответить
срак
показать весь комментарий
26.06.2021 21:10 Ответить
Ты дурак,или тролль дешевый ?
показать весь комментарий
26.06.2021 21:42 Ответить
ты в любом случае дурнее на порядок.
показать весь комментарий
26.06.2021 22:41 Ответить
Дякую Вам! Президент Турції!
показать весь комментарий
27.06.2021 01:25 Ответить
Виток води у Мармурове море з Чорного збільшиться, а наповнення ні. А баланс де буде?)))
показать весь комментарий
27.06.2021 01:28 Ответить
Чёрное море немножко стечёт. Всё в мире течёт и стекает.
показать весь комментарий
27.06.2021 04:46 Ответить
Эрдоганыч зна шо робе....,Срань Мавзолейная прихватизировала Азовское море и хочет тоже с Черным сделать...Хмыри позорные,Черное море принадлежит всему Миру....
показать весь комментарий
27.06.2021 03:57 Ответить
Комусь - Ердоган, а комусь - нєлох...
показать весь комментарий
27.06.2021 09:07 Ответить
Молодец Эрдоган!! Не то , что наш дебил Зеленский ! Сцыкун и брехун!
показать весь комментарий
27.06.2021 12:36 Ответить
у хачей коме выгоды, мозг ни на что не способен развиваться
показать весь комментарий
27.06.2021 16:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 