Эрдоган объявил о начале строительства канала "Стамбул", дублирующего Босфор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря и станет дублером пролива Босфор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Строительство канала "Стамбул" планируется завершить через шесть лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $15 млрд", - сказал Эрдоган на церемонии закладки фундамента первого моста через канал.
Длина канала составит 45 км, минимальная ширина - 245 м, глубина - около 21 м.
Эрдоган отметил, что новый канал позволит обеспечить большую безопасность Стамбулу, так как через естественную водную артерию между морями - пролив Босфор - каждый год проходит все больше судов, которые "несут потенциальный риск".
"В случае, если какое-либо судно с грузом, в том числе нефти, потерпит бедствие на Босфоре, экологии Турции будет нанесен мощный удар", - объяснил президент.
По словам Эрдогана, канал "Стамбул" наиболее оптимальная из всех альтернатив, которые стояли перед турецкими властями.
Впервые идею создания такого канала Эрдоган озвучил в 2011 году, когда он возглавлял правительство Турции. Этот проект в случае реализации позволит значительно снизить нагрузку на пролив Босфор. В то же время многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что на новый канал, возможно, не будет распространяться Конвенция Монтре, в соответствии с которой, в частности корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня.
Пожалуйста, подождите...
На канале можно поднять больше чем на дорогах...правнукам хватит...
а задумываться все равно надо было бы когда-нибудь... ибо канал бы пригодился и при украинском Крыме..
а токмо ради спокойного судоходства украинских кораблей без поклонов рашеской швали
Чорноморські порти - то одне...а Азовські? куди з них піти...як до них дійти? якщо Керченьска протока заблокована мостом і вузеньким проходом під ним, який повністю контролюється рашкою...для торгівельного флоту - одна історія..а для військового?
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Також не буде діяти заборона на прохід по каналу авіаносців і кораблів з ядерними силовими установками. Так що чекаємо через 6 років авіаносну групу в Чорному морі і підводні човни Трайден.
Вата щас порве свої пукани на британський прапор.
Обама этот шанс, скажем так, профукал.
зачем им это нужно ?
да и что возить из рашки в Эмираты, рабов, пеньку и мед ?
К шайтанам Монтре !
Или всосёт дорожку аж до конца стола.
А когда правит чужеродный элемент - на будущее плевать.
Действительно статья 18 конвенции вообще не упоминает проливы. В частности пункт 2 статьи гласит "Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море,
военные корабли не прибрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня".
С другой стороны конвенция относится к проливам, что оговорено в преамбуле:
"Одушевленные желанием упорядочить проход и судоходство в
проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим
определением "Проливы", в целях ограждения, в рамках, отвечающих
безопасности Турции и безопасности в Черном море... (и далее бла-бла-бла)
И если корабль, допустим, сплавили по Дунаю или привезли по суше, то вряд ли на него будет действовать конвенция о проливах.