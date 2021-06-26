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Туреччина (3431) Ердоган (901)

Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор

Ердоган оголосив про початок будівництва каналу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу дав старт будівництву каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в $15 млрд", - сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал.

Довжина каналу становитиме 45 км, мінімальна ширина - 245 м, глибина - близько 21 м.

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Ердоган зазначив, що новий канал дозволить гарантувати більшу безпеку Стамбулу, оскільки через природну водну артерію між морями - протоку Босфор - щороку проходить все більше суден, які "становлять потенційний ризик".

"Якщо якесь судно з вантажем, зокрема нафти, зазнає аварії на Босфорі, екології Туреччини буде завдано потужного удару", - пояснив президент.

За словами Ердогана, канал "Стамбул" - найоптимальніша з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.

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Вперше ідею створення такого каналу Ердоган озвучив у 2011 році, коли він очолював уряд Туреччини. Цей проєкт у разі реалізації дозволить значно знизити навантаження на протоку Босфор. Водночас багато експертів висловлюють стурбованість тим, що на новий канал, можливо, не буде поширюватися Конвенція Монтре, відповідно до якої кораблі, зокрема нечорноморських країн, можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня.
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Топ коментарі
+63
И на новый канал конвенция Монтре распространятся разумеется не будет...так как это будет частный проект...
А потом Босфор резко обмелеет...и Турция покажет кто в Черном море хозяин...
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26.06.2021 16:53
+43
Поздравляю козломордию с геморроем размером с Эверест .
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26.06.2021 16:53
+43
Все, капец конвенции Монтре. Когда откроют канал - натовские корабли смогут сидеть в Черном море безвылазно и в любом количестве. Все таки Эрдоган редкий пример толкового диктатора. Строит не ******** дворцы, как Путлер, Лука или Туркменбаши, а реально полезные для своей страны вещи.
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26.06.2021 16:56
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может стоило б и нашим задуматься о канале соединяющем Черное и Азовское (и отсечь Крым)))) и забыть про Керченский пролив и иметь возможность спокойно курсировать Азовским морем (в своих и нейтральных водах) без руцкого бзда...
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26.06.2021 17:03 Відповісти
Нашим это кому? Зеленому стаду? Так то сейчас ухватится за возможность нового большого распила...
На канале можно поднять больше чем на дорогах...правнукам хватит...
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26.06.2021 17:06 Відповісти
та да! против этого аргумента не попрешь..
а задумываться все равно надо было бы когда-нибудь... ибо канал бы пригодился и при украинском Крыме..
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26.06.2021 17:11 Відповісти
Ви маєте на увазі канал нахєр-сон?
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26.06.2021 17:09 Відповісти
Сравнить судоходство Азовского море с Босфором, это как Беломорканал с Суэцким
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26.06.2021 17:11 Відповісти
а тут без сравнений..
а токмо ради спокойного судоходства украинских кораблей без поклонов рашеской швали
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26.06.2021 17:12 Відповісти
Так деньги то на такой канал будут сравнимые с Суэцким! А судоходство несравнимое! На эти деньги можно 10 лет все грузы Мариуполя на такси в одесский порт отправлять.
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26.06.2021 17:18 Відповісти
видимо поэтому не роют )))
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26.06.2021 17:45 Відповісти
Що заважає ходити з інших портів?
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26.06.2021 19:58 Відповісти
карта не для Вас..а для наглядності...
Чорноморські порти - то одне...а Азовські? куди з них піти...як до них дійти? якщо Керченьска протока заблокована мостом і вузеньким проходом під ним, який повністю контролюється рашкою...для торгівельного флоту - одна історія..а для військового?
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 7315
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26.06.2021 20:09 Відповісти
Чорноморсько-Азовський канал через Перекопський перешийок. Крім міркувань безпеки і оборони, така гідротехнічна споруда дозволить забезпечити також комерційне судноплавство між Чорним та Азовським морем, на якому знаходиться великий порт Маріуполь, зараз фактично блокований через контроль російських окупаційних військ над Керченською протокою.Загальна протяжність фарватеру каналу складе близько 120 кілометрів через Перекоп, Чонгарській протоку, затоку Сиваш і Арабатську стрілку. При цьому безпосередньо земляні роботи будуть потрібні лише на 20 кілометрах. Доведеться не тільки викопати канал шириною в 100 метрів через Арабатську стрілку і Перекопський перешийок, а й істотно поглибити фарватер в Сиваші і Чонгарській протоці. Його підсумкова глибина для нормального судноплавства повинна скласти 10-15 метрів. https://uprom.info/news/other/infrastruktura/v-obhid-krimskogo-mostu-v-********-virishili-zrobiti-krim-ostrovom-abo-yak-zyednati-azovske-more-z-chornim/
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 2696
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26.06.2021 20:27 Відповісти
Утопия. Слишком затратно и к тому же рискованно, так как рашка буквально в ста метрах. Один удар и отожмут канал, да и без отжима артиллерией обстреливать могут, в крайнем случае просто всевозможные пакости устраивать будут.
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26.06.2021 21:09 Відповісти
" на новый канал, возможно, не будет распространяться Конвенция Монтре, в соответствии с которой, в частности корабли нечерноморских стран могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 дня."
***
Також не буде діяти заборона на прохід по каналу авіаносців і кораблів з ядерними силовими установками. Так що чекаємо через 6 років авіаносну групу в Чорному морі і підводні човни Трайден.
Вата щас порве свої пукани на британський прапор.
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26.06.2021 17:08 Відповісти
В ответ на захват Крыма вполне можно было начинать авианосную навигацию.
Обама этот шанс, скажем так, профукал.
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26.06.2021 18:02 Відповісти
Фух, наконец-то авианосцы смогут зайти в Черное море.
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26.06.2021 17:08 Відповісти
Кацапам - гаплик с их ЧФ и противокорабельной обороной..
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26.06.2021 17:10 Відповісти
Там уже три авианосца НАТО есть: Турция, Болгария и Румыния. Грузия и Украина также не против. Зачем нужны дополнительные?
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26.06.2021 17:31 Відповісти
Цікаво, екологи прогнозують потепління і підняття рівня вод у Світовому океані.
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26.06.2021 17:12 Відповісти
Гудственно, пол Сибири зальет , а Каспий будет плескаться, как когда-то, над мокшанскими болотами. Каспий соединится с Черным морем. Пан Эрдоган и роет канал Для кораблей без ограничения по тоннажу.
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27.06.2021 00:52 Відповісти
Інвестиції, робочі місця, поштовх економіці, роздача родакам і подєльнікам жирних контрактів, супутнє кідалово,свіже афьорово, кароче двіж і дохріна дєнєжного масла. Маладєц Ердоган. Вчись , студєнт , як "Велике крадівництво " мутить.
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26.06.2021 17:23 Відповісти
зєлені теж нехіло обогатяться ....праправнукам вистачить
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26.06.2021 19:56 Відповісти
Это США разрешили после раздутой встречи ?
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26.06.2021 17:24 Відповісти
Ждём от ***** начала работ на канале "Евразия", который очень хотел построить ещё старина Назарбай.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 2881
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26.06.2021 17:46 Відповісти
Тут уже без шлюзов точно опасно, можно ненароком поднять уровень Каспия на 28 метров
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26.06.2021 17:47 Відповісти
Ну а потом уж и иранские муллы подключатся.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 5405
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26.06.2021 17:49 Відповісти
для Жирика сапоги мыть?
зачем им это нужно ?

да и что возить из рашки в Эмираты, рабов, пеньку и мед ?
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26.06.2021 17:57 Відповісти
Почему именно из рашки?
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26.06.2021 18:02 Відповісти
Даже интересно предположить неужели из Норвегии?
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26.06.2021 19:44 Відповісти
Кроме рашки ведь ещё какие-то страны на Каспии есть.
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26.06.2021 19:57 Відповісти
Ага, но там автор изначально от Азовского моря начал каналы рекламировать.
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26.06.2021 19:59 Відповісти
Схоже на той самий прохід, який шукали воїни Олександра Македонського, але він уже на той час заріс кізяком.
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26.06.2021 18:00 Відповісти
Иншалла !
К шайтанам Монтре !
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26.06.2021 17:54 Відповісти
Монтрё есть закон (с)
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 7497
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26.06.2021 19:04 Відповісти
Строительство канала зависит также от следующих выборов. Не все в Турции поддерживают проект. Очень против мэр Стамбула.
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26.06.2021 18:05 Відповісти
Путин в ответ построит метро аж до Владивостока.
Или всосёт дорожку аж до конца стола.
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26.06.2021 18:06 Відповісти
Да, все таки умный человек этот Эрдоган. Не то что некоторые, «нацарювать 100 рублів та втекти»
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26.06.2021 18:09 Відповісти
Эрдоган - турок, который правит Турцией и думает о её будущем.
А когда правит чужеродный элемент - на будущее плевать.
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26.06.2021 18:12 Відповісти
Вообще то новый канал будет проходить по землям принадлежащим семье Эрдогана. Как и распиаренная фирма "Байрактор" Чии это земли? Маркиза .....Карабаса.
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26.06.2021 19:29 Відповісти
Можно только порадоваться за Эрдогана. Приятное с полезным для своей страны.
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26.06.2021 19:33 Відповісти
засранцы...слабо наверное лярд деревьев жахнуть...
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26.06.2021 18:32 Відповісти
Канал Стамбул призначений мінімізувати судноплавство у Босфорській протоці. За попередніми планами, проект мав бути закінчений до 100-річного ювілею зі дня заснування Турецької Республіки в 2023 році, проте пізніше терміни виконання відклали до 2027 року. На новий канал https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/04/14/7122139/ не поширюватиметься конвенція Монтре про режим проток Босфор і Дарданелли. Конвенція Монтре врегульовує питання контролю над протокою Босфор відповідно до якої, кораблі нечорноморських країн можуть перебувати в акваторії Чорного моря щонайбільше 21 день. Це означає, що військові кораблі НАТО, в тому числі США і Великобританії зможуть перебувати у Чорному морі постійно і у будь якій кількості.

Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 716
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26.06.2021 19:44 Відповісти
А можно войти из Средиземного моря в Чёрное минуя пролив Дарданеллы? Если нет, то ничего с проходом военных кораблей этот канал не изменит.
Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор - Цензор.НЕТ 3569
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26.06.2021 19:50 Відповісти
Тыць та й розвиднiлось. Теперь любой тоннаж, любой высоты заходит и мочит каазламордых в своей г.вени.
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27.06.2021 00:46 Відповісти
Физически высота тут совсем не причём, "Кузя" легко вышел по Босфору. Про тоннаж и говорить не стоит - супертанкеры проходят. Тут юридический вопрос.
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27.06.2021 01:47 Відповісти
А при чем здесь кацаполоханки?
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27.06.2021 04:23 Відповісти
Как пример габаритной пропускной способности Босфора.
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27.06.2021 12:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/100433 Как бы они не зашли, пребывать могут 21 день
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26.06.2021 21:40 Відповісти
Вопрос спорный.
Действительно статья 18 конвенции вообще не упоминает проливы. В частности пункт 2 статьи гласит "Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море,

военные корабли не прибрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня".
С другой стороны конвенция относится к проливам, что оговорено в преамбуле:
"Одушевленные желанием упорядочить проход и судоходство в
проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим
определением "Проливы", в целях ограждения, в рамках, отвечающих
безопасности Турции и безопасности в Черном море... (и далее бла-бла-бла)
И если корабль, допустим, сплавили по Дунаю или привезли по суше, то вряд ли на него будет действовать конвенция о проливах.
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26.06.2021 21:59 Відповісти
Повесить на USS Gerald R. Ford, например, наш флаг - и пожалуйста, корабль прибрежной державы. Но на самом деле с военной точки зрения кораблю необязательно находиться в Черном море, чтобы выполнять там боевые задачи (тем более есть риск сталь целью для кацапских ПКР, которые они успеют запустить). На самолеты и крылатые ракеты конвенция Монтре не распространяется
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27.06.2021 12:21 Відповісти
Ну знаете. Это будет просто мошенничество. Также можно сказать, что "Москва" повесив украинский флаг, спокойно может пришвартоваться в Одессе
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27.06.2021 12:41 Відповісти
С остальным согласен. Без намерения сражаться можно все флоты НАТО с авианосцами загнать в Чёрное море и нарезать круги вдоль Крыма, не уверен, что это что-то даст, кроме хороших волн по пляжам
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27.06.2021 12:44 Відповісти
срак
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26.06.2021 21:10 Відповісти
Ты дурак,или тролль дешевый ?
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26.06.2021 21:42 Відповісти
ты в любом случае дурнее на порядок.
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26.06.2021 22:41 Відповісти
Дякую Вам! Президент Турції!
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27.06.2021 01:25 Відповісти
Виток води у Мармурове море з Чорного збільшиться, а наповнення ні. А баланс де буде?)))
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27.06.2021 01:28 Відповісти
Чёрное море немножко стечёт. Всё в мире течёт и стекает.
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27.06.2021 04:46 Відповісти
Эрдоганыч зна шо робе....,Срань Мавзолейная прихватизировала Азовское море и хочет тоже с Черным сделать...Хмыри позорные,Черное море принадлежит всему Миру....
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27.06.2021 03:57 Відповісти
Комусь - Ердоган, а комусь - нєлох...
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27.06.2021 09:07 Відповісти
Молодец Эрдоган!! Не то , что наш дебил Зеленский ! Сцыкун и брехун!
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27.06.2021 12:36 Відповісти
у хачей коме выгоды, мозг ни на что не способен развиваться
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27.06.2021 16:06 Відповісти
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