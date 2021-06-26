Ердоган оголосив про початок будівництва каналу "Стамбул", який дублюватиме Босфор
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у суботу дав старт будівництву каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити через шість років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в $15 млрд", - сказав Ердоган на церемонії закладки фундаменту першого моста через канал.
Довжина каналу становитиме 45 км, мінімальна ширина - 245 м, глибина - близько 21 м.
Ердоган зазначив, що новий канал дозволить гарантувати більшу безпеку Стамбулу, оскільки через природну водну артерію між морями - протоку Босфор - щороку проходить все більше суден, які "становлять потенційний ризик".
"Якщо якесь судно з вантажем, зокрема нафти, зазнає аварії на Босфорі, екології Туреччини буде завдано потужного удару", - пояснив президент.
За словами Ердогана, канал "Стамбул" - найоптимальніша з усіх альтернатив, які стояли перед турецькою владою.
Вперше ідею створення такого каналу Ердоган озвучив у 2011 році, коли він очолював уряд Туреччини. Цей проєкт у разі реалізації дозволить значно знизити навантаження на протоку Босфор. Водночас багато експертів висловлюють стурбованість тим, що на новий канал, можливо, не буде поширюватися Конвенція Монтре, відповідно до якої кораблі, зокрема нечорноморських країн, можуть перебувати в акваторії Чорного моря не більше 21 дня.
Будь ласка, зачекайте...
На канале можно поднять больше чем на дорогах...правнукам хватит...
а задумываться все равно надо было бы когда-нибудь... ибо канал бы пригодился и при украинском Крыме..
а токмо ради спокойного судоходства украинских кораблей без поклонов рашеской швали
Чорноморські порти - то одне...а Азовські? куди з них піти...як до них дійти? якщо Керченьска протока заблокована мостом і вузеньким проходом під ним, який повністю контролюється рашкою...для торгівельного флоту - одна історія..а для військового?
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Також не буде діяти заборона на прохід по каналу авіаносців і кораблів з ядерними силовими установками. Так що чекаємо через 6 років авіаносну групу в Чорному морі і підводні човни Трайден.
Вата щас порве свої пукани на британський прапор.
Обама этот шанс, скажем так, профукал.
зачем им это нужно ?
да и что возить из рашки в Эмираты, рабов, пеньку и мед ?
К шайтанам Монтре !
Или всосёт дорожку аж до конца стола.
А когда правит чужеродный элемент - на будущее плевать.
Действительно статья 18 конвенции вообще не упоминает проливы. В частности пункт 2 статьи гласит "Какова бы ни была цель их пребывания в Черном море,
военные корабли не прибрежных Держав не могут оставаться там более двадцати одного дня".
С другой стороны конвенция относится к проливам, что оговорено в преамбуле:
"Одушевленные желанием упорядочить проход и судоходство в
проливе Дарданеллы, в Мраморном море и в Босфоре, обнимаемых общим
определением "Проливы", в целях ограждения, в рамках, отвечающих
безопасности Турции и безопасности в Черном море... (и далее бла-бла-бла)
И если корабль, допустим, сплавили по Дунаю или привезли по суше, то вряд ли на него будет действовать конвенция о проливах.