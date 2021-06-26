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Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине, но с Израилем и США нужно договариваться отдельно, - Минздрав

Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине, но с Израилем и США нужно договариваться отдельно, - Минздрав

В Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер в эфире телеканала "Украина 24".

"С ЕС будет договоренность, мы во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другим странам, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно ", - сказал он.

Кучер подчеркнул, что этот процесс уже идет, им занимается Министерство иностранных дел. "Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник", - отметил замглавы МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делать прививку от коронавируса можно людям с любым уровнем антител, - представитель ВОЗ Вуйнович

Он сообщил, что в следующем месяце планируется запускать через приложение "Дія" именно выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины. "Я вчера получил вторую, протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает, - неплохо работает", - заверил замминистра.

По его словам, приложение "Дія" будет синхронизировано с системой E-Health. "Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе можете показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что действительно этот человек получил вакцину и это подтверждено государством", - сказал Кучер.

На первом этапе запустят сертификаты с полной вакцинацией, но параллельно продолжается разработка для тех, кто переболел и, соответственно, по тестам. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав
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Топ комментарии
+8
Бумажка за подписью семейного врача, написанная от руки -- это далеко не паспорт.

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26.06.2021 17:22
+6
Как я понял, тех кого привили короноваком пролетают
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26.06.2021 17:41
+5
ес не признает прививку несертифицированной в ес вакциной
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26.06.2021 17:47
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Правила форума Совет форумчан
180 дней булет признавать?? А потом что...еще раз ширяться???😁
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26.06.2021 17:15 Ответить
Эти твари в аэропортах чхали на иностранцев которые имеют сертификаты о прививках, или переболели, им толька лишь рубить капусту на тестах по заоблачным ценам, при этом шарамыжныки на бусах возят в Европу народ по фальшивым сертификатам по 20 евро и Европа это не видит.
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26.06.2021 20:53 Ответить
Бумажка за подписью семейного врача, написанная от руки -- это далеко не паспорт.

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26.06.2021 17:22 Ответить
https://lenta.ru/news/2021/06/25/poorilonmask/ Илон Маск распродал недвижимость и поселился в лачуге
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26.06.2021 17:41 Ответить
Как я понял, тех кого привили короноваком пролетают
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26.06.2021 17:41 Ответить
Откуда вы это поняли?
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26.06.2021 17:46 Ответить
ес не признает прививку несертифицированной в ес вакциной
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26.06.2021 17:47 Ответить
ЕС признаёт короновак так как его признала МОЗ. Вакцинированные короноваком смогут свободно перемещаться в ЕС и по ЕС. Другое дело что в ЕС короновак пока не применяется. Не путайте.
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26.06.2021 18:03 Ответить
нет
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26.06.2021 18:16 Ответить
Да. Уже признаёт. У меня на днях знакомый поехал в Германию с сертификатом на коронавак. Всё прокатило.
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26.06.2021 18:23 Ответить
ага. правда сертификаты еще не запустили. но ваш знакомый уже с ним пересекал границу.
пустили его потому, что у него был тест пцр за 72 часа. не знаю, требуют ли немцы сейчас 10 дневный карантин и повторное тестирование
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26.06.2021 18:35 Ответить
лично короновак видал ?
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26.06.2021 19:40 Ответить
Не признает. Не врите.
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26.06.2021 18:38 Ответить
И ковидшелом тоже...
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26.06.2021 19:52 Ответить
Очередная ложь! А почему же до сих пор не признали?
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26.06.2021 17:58 Ответить
Что не признали? ААААА держи вора!!!! А то что в самой ЕС сертификаты начнут действовать только с 01.07.2021. вам пофигу. Лишь бы ляпнуть.
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26.06.2021 18:05 Ответить
Вы уж как то опрелелитесь...действуют или не действуют...😁
А то в одном посте они у вас действубт...а в другом уже нет..

ua sharaban
Да. Уже признаёт. У меня на днях знакомый поехал в Германию с сертификатом на коронавак. Всё прокатило
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26.06.2021 19:45 Ответить
Ты поедь со своим коронаваком в Германию. Потом поделишься впечатлениями ))).
И не хами незнакомым людям.
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26.06.2021 19:56 Ответить
ну так договаривайтесь. вы бы своих шлюх отправили этот вопрос прорабатывать. а то только деньги на них тратите. подсунили бы под директора пфайзера в прошлом году две-три сосны, давно бы уже все закончилось.
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26.06.2021 18:18 Ответить
Евросоюз будет признавать паспорта вакцинации, проведенной в Украине
...правда, Минздрав не предупредил, что признание распространяется только на сертифицированные в ЕС вакцины...
...но, то такэ -- хто має, той і зможе...
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26.06.2021 18:23 Ответить
ну так умные люди и прививаются только такими вакцинами. но их будет в итоге не более 27%.
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26.06.2021 18:47 Ответить
Вот это хорошая новость. Надеюсь, уже появились "товарисчи- предприниматели", которые предоставляют такие паспорта вакцинации, без самой вакцинации? А то знаете ли, есть некий запрос у некоторых, на это дело
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26.06.2021 18:42 Ответить
Да нормально все будет...
Если есть спрос...значит будет и предложение...фундаментальный закон рынка...
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26.06.2021 19:51 Ответить
Надеюсь)
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26.06.2021 20:12 Ответить
Опять Израиль ,сильно высоко себя ценит, может пора и нам так себя позиционировать?Хотя бы по отношению к избранным...
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26.06.2021 21:49 Ответить
в Ізраїлі знову спалах епідемії,бо всі дружно "забили" на карантинні заходи..
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27.06.2021 11:13 Ответить
Условия договорённости со Штатами следующие - американский паспорт одновременно является паспортом вакцинации. Мы не ведем централизованного реестра и вести не будем.
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27.06.2021 00:16 Ответить
 
 