Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков
Исторический процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе торжественного заседания парламента, посвященного 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По состоянию на сегодня реформа децентрализации пока что не завершена. Чтобы довести ее до логического конца и реализовать в полном объеме нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс", - сказал Разумков.
По его словам, внесение изменений в Основной закон в части децентрализации позволит местным органам власти получить больше полномочий и больше ответственности для развития своих регионов.
Разумков отметил, что усовершенствование и модернизация Конституции остаются актуальными для парламента, подчеркнув при этом, что любые изменения в Конституцию должны быть "осторожными и обдуманными".
"Потому что любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим", - подытожил Разумков.
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Поруч з головою СБУ Бакановим сидить співголова Партії Регіонів Януковича Володимир Рибак, який голосував за диктаторські закони.
Степан Хмара і Віктор Шишкін, які топили за Зе так, що дим йшов, прийшли у футболках "Зе - вбивця Конституції". Видайте їм ще одну футболку з написом "Зробили себе разом" і спитайте у Хмари: "Скільки аеропортів і вокзалів він взяв під контроль, щоб Порошенко не втік з країни?"
Олександр Мороз, який назвав антикорупційні органи основним джерелом корупції і висказався проти ринку землі. Видайте йому краплі від зовнішнього управління і спитайте: "Скільки у нього земельних ділянок?"
Прикро, що деякі люди, які дотичні до історичної події, прийняття Конституції, перетворились на таке, навіть не знаю, як толерантно назвати...
«Я ще раз підкреслюю - не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція «Європейської солідарності», яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли «Європейська Солідарність» підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка «Європейської солідарності», і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу», - зазначив Порошенко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/poroshenko-poyasniv-chomu-jes-pidtrimala-rinok-zemli--669796.html
Пам'ятайте це !
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проголосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції відповів на запитання журналістів. Зокрема, він сказав:
«Ювілей Конституції - це для народу, а для влади це означає тільки одне - час звітувати», - процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.
«На жаль, влада не вважає потрібним звітувати і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію», - переконаний Порошенко.
«Те, що ми бачмо зараз, наприклад коли «відосики» і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, порламент - це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107 статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян», - наголосив Порошенко.
П'ятий Президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: «юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд - яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?»
«Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність - або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні», - зазначив Петро Порошенко.
«Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції - це захист прав і свобод громадян. Права і свободи», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
«Конституція - це не «шведський стіл», де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше - це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс», - резюмує п'ятий Президент.