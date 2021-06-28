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Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков

Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков

Исторический процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе торжественного заседания парламента, посвященного 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня реформа децентрализации пока что не завершена. Чтобы довести ее до логического конца и реализовать в полном объеме нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс", - сказал Разумков.

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По его словам, внесение изменений в Основной закон в части децентрализации позволит местным органам власти получить больше полномочий и больше ответственности для развития своих регионов.

Разумков отметил, что усовершенствование и модернизация Конституции остаются актуальными для парламента, подчеркнув при этом, что любые изменения в Конституцию должны быть "осторожными и обдуманными".

"Потому что любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим", - подытожил Разумков.

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изменения (181) Конституция (2236) День Конституции (90) децентрализация (582) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+9
будет непростым ??? А что для вас даунов "просто", если уровень 3 дня Трускавецкого курорта.
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28.06.2021 12:52
+8
95- й квартал пополнился новыми - старими , бородатыми лицами 😂
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28.06.2021 13:13
+7
Посміховисько, а не урочисте засідання Верховної Ради...

Поруч з головою СБУ Бакановим сидить співголова Партії Регіонів Януковича Володимир Рибак, який голосував за диктаторські закони.

Степан Хмара і Віктор Шишкін, які топили за Зе так, що дим йшов, прийшли у футболках "Зе - вбивця Конституції". Видайте їм ще одну футболку з написом "Зробили себе разом" і спитайте у Хмари: "Скільки аеропортів і вокзалів він взяв під контроль, щоб Порошенко не втік з країни?"

Олександр Мороз, який назвав антикорупційні органи основним джерелом корупції і висказався проти ринку землі. Видайте йому краплі від зовнішнього управління і спитайте: "Скільки у нього земельних ділянок?"

Прикро, що деякі люди, які дотичні до історичної події, прийняття Конституції, перетворились на таке, навіть не знаю, як толерантно назвати...
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28.06.2021 12:58
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будет непростым ??? А что для вас даунов "просто", если уровень 3 дня Трускавецкого курорта.
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28.06.2021 12:52 Ответить
Процес внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде непростим, - Разумков - Цензор.НЕТ 4638
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28.06.2021 13:05 Ответить
Можно подумать что что то в Украине делалось просто.
Совок никуда из голов не делся, да и восточный ё%%утый сосед свою лепту вносит.
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28.06.2021 12:54 Ответить
перестаньте насиловать Конституцию. Вы НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ главного, что в ней написано, потому и поганите.
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28.06.2021 13:55 Ответить
Бла бла бла.
Что означает "главное"?
Кто насилует?
Что значить "поганите"?
Пожалуйста излагайте ваши мысли так чтобы поняли все.
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28.06.2021 14:00 Ответить
Посміховисько, а не урочисте засідання Верховної Ради...

Поруч з головою СБУ Бакановим сидить співголова Партії Регіонів Януковича Володимир Рибак, який голосував за диктаторські закони.

Степан Хмара і Віктор Шишкін, які топили за Зе так, що дим йшов, прийшли у футболках "Зе - вбивця Конституції". Видайте їм ще одну футболку з написом "Зробили себе разом" і спитайте у Хмари: "Скільки аеропортів і вокзалів він взяв під контроль, щоб Порошенко не втік з країни?"

Олександр Мороз, який назвав антикорупційні органи основним джерелом корупції і висказався проти ринку землі. Видайте йому краплі від зовнішнього управління і спитайте: "Скільки у нього земельних ділянок?"

Прикро, що деякі люди, які дотичні до історичної події, прийняття Конституції, перетворились на таке, навіть не знаю, як толерантно назвати...
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28.06.2021 12:58 Ответить
95- й квартал пополнился новыми - старими , бородатыми лицами 😂
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28.06.2021 13:13 Ответить
Уявіть, як ці плісняві "примирителі" організують святкування 30-річчя Незалежності. Не здивуюсь, якщо вони й фуйла запросять.
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28.06.2021 13:15 Ответить
Вони стали проти ЗЕ тому що він запускає дерибан землі. Фракція порошенко також проголосувала за дерибан землі. Так що вони не влада і опозиція, а конкуренти. Два сапога пара.
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28.06.2021 13:25 Ответить
Партія Свині Наріда, тупорилі. А це вам як експерту

«Я ще раз підкреслюю - не йдеться про продаж землі, бо це була принципова позиція «Європейської солідарності», яку я маю честь очолювати. Ми наголосили, що єдина можливість, коли «Європейська Солідарність» підтримає запуск ринку, буде заборона продажу державноі землі. 11 мільйонів гектарів, які належать державі, тобто українському народу, заборонено продавати цим законом. Це поправка «Європейської солідарності», і сьогодні в залі вона проголосована. Земля, яка належить комунальній власності, муніципалітетам, також заборонена до продажу», - зазначив Порошенко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/poroshenko-poyasniv-chomu-jes-pidtrimala-rinok-zemli--669796.html
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28.06.2021 13:37 Ответить
зеленое чмо сидело и кривлялось с недовольным видом.
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28.06.2021 14:06 Ответить
Хорошо ,что мы не вступили в ЕС. Смертная казнь за предательство своего народа ,даже патриотов- не помешала бы.
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28.06.2021 13:10 Ответить
Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым/ и бырыге с вытаращенными от лжи глазами вряд ли под силу.В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/ Разумков воздержался от голосования о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. / Разумков: "Я не до конца поддерживаю легализацию каннабиса ".
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28.06.2021 13:11 Ответить
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази!!

Пам'ятайте це !
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28.06.2021 13:11 Ответить
Враховуючи те, що у вашому зеленському виконанні це буде, як не крути, федералізація, як вам, колаборантам, ваше фуйло звеліло.
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28.06.2021 13:12 Ответить
"Щоб жити щасливо, потрібно просто дотримуватися законів", - так, пане Розумков? Чи ваша зелена компанія іншої думки?
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28.06.2021 13:17 Ответить
На пеньках вносить будут?
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28.06.2021 13:17 Ответить
я вообще ни в какие реформы у нас уже не верю. У нас везде коррупция, ложь и воровство, как не реформируй.
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28.06.2021 13:18 Ответить
_А никаких реформ и не было, потому что как Украина была под властью олигархов - а у нас это настоящие бандиты! - так она и осталась. И пока они рулят Украиной никаких реформ не ждите. Кроме повышения тарифов и всё большего грабежа народа и страны.
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28.06.2021 13:23 Ответить
их децентрализация - это федерализация. работают рыги на раскалывание Украины на части и по заданию России, чтобы разделить и властвовать и захватывать было легче. рыгов надо к стене ставить и отстреливать!
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28.06.2021 13:20 Ответить
Дехто в коментарях називають народ який проголосував за ЗЕ чумною отарою.
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проголосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
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28.06.2021 13:29 Ответить
Тоді в основному проголосували ЗА від страху що їхніх дітей відправляли воювати в Афган, а звідти присилали гроби. Ну і Чорнобиль допоміг та ще дещо.
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28.06.2021 13:48 Ответить
та вже тоді і в Чечні палало...
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28.06.2021 13:58 Ответить
Кріпосне право хочете протягнути??!
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28.06.2021 13:37 Ответить
Главное чтобы ордыло правильно децентрализовали и его представители в Верховной Раде имели право вето иначе пуйло нападет
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28.06.2021 13:41 Ответить
СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ страна у нас УНИТАРНАЯ.. а предлагаемая децентрализация с дегенерализацией и саботажем власти на местах вообще есть продукт федеративности еврейские мрази в Раде вместе с Бубочкой.... вы как всегда хотите упихнуть в неупихуемое в баночку от вазелина.....
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28.06.2021 13:42 Ответить
От них повышение цен , таиифов ,продажа землм. Теперь за конституцию взялись чтоб не мешала перетворить Украину в колонию
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28.06.2021 13:56 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/28/poroshenko-zasterig-vladu-vid-porushennya-konstytucziyi-cze-ne-shvedskyj-stil-dlya-zelenskogo-cze-fundament-derzhavnosti-********/ П'ятий Президент України Петро Порошенко застеріг чинну владу від порушення Конституції: "це не «шведський стіл» для Зеленського, це фундамент державності України"

П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко після урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення української Конституції відповів на запитання журналістів. Зокрема, він сказав:
«Ювілей Конституції - це для народу, а для влади це означає тільки одне - час звітувати», - процитував Порошенко доктора наук, одного із співавторів Конституції України Володимира Буткевича.

«На жаль, влада не вважає потрібним звітувати і це не додає оптимізму, тому що владі нема з чим звітувати, влада гвалтує і порушує Конституцію», - переконаний Порошенко.
«Те, що ми бачмо зараз, наприклад коли «відосики» і санкції кишенькового РНБО замінюють правоохоронні органи, порламент - це руйнація української державності, а не просто узурпація влади. Бо в 107 статті Конституції абсолютно чітко написано, що Рада національної безпеки і оборони України є консультативним, контрольним і координаційним органом. Вона по Конституції не може видавати нічого того, що на сьогоднішній день намагається робити Зеленський, і тим більше не можна цього застосовувати до українських громадян», - наголосив Порошенко.
П'ятий Президент також жорстко розкритикував нові ініціативи від монобільшості: «юридичні новації, коли рішення РНБО не мають право оскаржуватися громадянами України через суд - яке більше безглуздя можна було взагалі придумати, демонструючи некомпетентність і прагнення узурпувати владу?»
«Стаття друга, де зазначається непорушність суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Мені здається, окремі радники Володимира Зеленського її не читали, бо збираються через референдум руйнувати наш суверенітет, руйнувати нашу територіальну цілісність - або з причин некомпетентності і дилетанства, або з причин неповаги до нашої держави, у якої є суверенітет, у якої є міжнародно визнані кордони, і сьогодні це також звучало на урочистому засіданні», - зазначив Петро Порошенко.
«Або третя стаття, де говориться про людину, про її права, непорушні права, і саме одна із головних функцій Конституції - це захист прав і свобод громадян. Права і свободи», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
«Конституція - це не «шведський стіл», де ти можеш підійти, другу чи третю статтю вибрати, а 106-у, де обмежені права президента, не читати. Конституція тим і цінна, що вона працює тільки як цілісний законодавчий базовий державницький організм, фундамент державності України. І тому цінність Конституції полягає в тому, що там мають одночасно працювати всі статті. Включно з тими, що були запроваджені під час моєї каденції, і найосновніше - це є те, що всі органи державної влади мають докладати всіх зусиль для руху нашої країни, для інтеграції в Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс», - резюмує п'ятий Президент.
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28.06.2021 14:03 Ответить
Эти проходимцы называют внедрение представителей ОРДЛО в ВР всего лишь " некоторыми изменениями в Конституции"
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28.06.2021 14:10 Ответить
Во время войны,умные люди Конституцию не трогают.Этот вопрос решается в спокойной и миролюбивой обстановке без угрожающих факторов
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28.06.2021 16:49 Ответить
 
 