Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков

Исторический процесс внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет непростым.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе торжественного заседания парламента, посвященного 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня реформа децентрализации пока что не завершена. Чтобы довести ее до логического конца и реализовать в полном объеме нам необходимо будет внести изменения в Конституцию. Это будет непростой, но исторический процесс", - сказал Разумков.

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По его словам, внесение изменений в Основной закон в части децентрализации позволит местным органам власти получить больше полномочий и больше ответственности для развития своих регионов.

Разумков отметил, что усовершенствование и модернизация Конституции остаются актуальными для парламента, подчеркнув при этом, что любые изменения в Конституцию должны быть "осторожными и обдуманными".

"Потому что любая, даже маленькая ошибка может привести к глобальным последствиям, иногда катастрофическим", - подытожил Разумков.

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