Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан в харьковском аэропорту
В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужба Украины.
Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол.
Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.
Преступника немедленно передали Нацполиции. Также проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.
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Багіров Ільгар Салехович («Балу»)
Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.
Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.
Звання: Капітан.
Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.
Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".
Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.
Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
так же как и задерживать русских убийц.
депортировать фрукта в рашку!
пусть работает!
Кого убил? Если москалей - то можно понять простить и отпустить.