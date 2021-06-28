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Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан в харьковском аэропорту

В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужба Украины.

Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол.

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Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан в харьковском аэропорту 01

Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

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Преступника немедленно передали Нацполиции. Также проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.

аэропорт (1509) Госпогранслужба (6420) Интерпол (538) розыск (840) Харьков (7474)


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Топ комментарии
+9
Сколько ещё будут боятся ввести ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ ??????
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28.06.2021 13:19
+4
Не свисти.
Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту - Цензор.НЕТ 5164
Багіров Ільгар Салехович («Балу»)

Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.

Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.

Звання: Капітан.

Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.

Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".

Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.

Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.

Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
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28.06.2021 13:17
+3
ЗеБаканов уже отпустил с ссылкой "судебный прецедент"?
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28.06.2021 13:16
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надо было лететь в донецк
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28.06.2021 13:11 Ответить
Он азер. Они за славян не воюют
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28.06.2021 13:12 Ответить
Не свисти.
Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту - Цензор.НЕТ 5164
Багіров Ільгар Салехович («Балу»)

Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.

Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.

Звання: Капітан.

Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.

Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".

Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.

Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.

Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
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28.06.2021 13:17 Ответить
Никто не говорит за всех. есть те кто в стали украинцами и давно тут живут , а есть те кто только в аэропортах после анталий бывают
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28.06.2021 13:20 Ответить
Из твоего поста следует, что ты сказал "за всех".
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28.06.2021 13:21 Ответить
какой идиот отдает приказ пресекать котрабанду наркотиков, алкоголя и сигарет в рашку ?
так же как и задерживать русских убийц.

депортировать фрукта в рашку!
пусть работает!
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28.06.2021 13:37 Ответить
убил кацапа не в сезон охоты
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28.06.2021 14:53 Ответить
Донецк сейчас не принимает, метеоусловия не те - взлетку градом побило.
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28.06.2021 13:45 Ответить
и мозги молью им побило
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28.06.2021 14:54 Ответить
ЗеБаканов уже отпустил с ссылкой "судебный прецедент"?
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28.06.2021 13:16 Ответить
А хто повісив в інтерполі цю картку вони дивились? Не сама рашка часом?
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28.06.2021 13:19 Ответить
Сколько ещё будут боятся ввести ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ ??????
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28.06.2021 13:19 Ответить
у нас своих душегубов хватает! выслать в мордор
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28.06.2021 13:23 Ответить
Через лугандон по их минному полю...
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28.06.2021 13:30 Ответить
Обміняти на Януковича.
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28.06.2021 13:36 Ответить
Мокшанин видимо перепутал,и решил что Харьков россия.
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28.06.2021 13:36 Ответить
Якщо москальня гебнява подала запит у Інтерпол, то героя треба відпускати і просити ще москаликів тойво...
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28.06.2021 14:38 Ответить
"Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан"

Кого убил? Если москалей - то можно понять простить и отпустить.
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28.06.2021 14:44 Ответить
да выпустить в рф , но пожурить и озаботитца...
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28.06.2021 15:24 Ответить
Зелемойський і Свиночолий зрадники,Свиночолий видав на розправу фсб українського бійця Тимура Тумгоєва,Зєлємойський вбивць московитів,скоро візьметься за ветеранів,які знищували московських окупантів.
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29.06.2021 08:46 Ответить
 
 