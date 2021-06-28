Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан в харьковском аэропорту

В международном аэропорту "Харьков" пограничники задержали 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужба Украины.

Во время пограничного контроля пассажиров рейса "Харьков - Анталия" на гражданина РФ сработала база данных международной организации уголовной полиции Интерпол.

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Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскивается за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

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Преступника немедленно передали Нацполиции. Также проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве.