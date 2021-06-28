Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту
У міжнародному аеропорту "Харків" прикордонники затримали 32-річного громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Харків - Анталія" на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.
Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.
Злочинця негайно передали Нацполіції. Також поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.
Топ коментарі
+9 Sophia-Maria Duglass
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Багіров Ільгар Салехович («Балу»)
Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.
Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.
Звання: Капітан.
Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.
Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".
Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.
Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.
Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
так же как и задерживать русских убийц.
депортировать фрукта в рашку!
пусть работает!
Кого убил? Если москалей - то можно понять простить и отпустить.