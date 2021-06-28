Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту

У міжнародному аеропорту "Харків" прикордонники затримали 32-річного громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Харків - Анталія" на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

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Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

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Злочинця негайно передали Нацполіції. Також поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.