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аеропорт (1843) Держприкордонслужба (5686) Інтерпол (376) розшук (644) Харків (5430)

Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту

У міжнародному аеропорту "Харків" прикордонники затримали 32-річного громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Під час прикордонного контролю пасажирів рейсу "Харків - Анталія" на громадянина РФ спрацювала база даних міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол.

Також читайте: СБУ затримала іноземця, якого розшукував Інтерпол за тероризм

Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту 01

Прикордонники встановили, що чоловік з минулого року розшукуються за скоєння вбивства та незаконне придбання вогнепальної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

Злочинця негайно передали Нацполіції. Також поінформували Укрбюро Інтерполу в Києві.

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Топ коментарі
+9
Сколько ещё будут боятся ввести ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ ??????
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28.06.2021 13:19
+4
Не свисти.
Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту - Цензор.НЕТ 5164
Багіров Ільгар Салехович («Балу»)

Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.

Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.

Звання: Капітан.

Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.

Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".

Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.

Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.

Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
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28.06.2021 13:17
+3
ЗеБаканов уже отпустил с ссылкой "судебный прецедент"?
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28.06.2021 13:16
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надо было лететь в донецк
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28.06.2021 13:11 Відповісти
Он азер. Они за славян не воюют
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28.06.2021 13:12 Відповісти
Не свисти.
Розшукуваного Інтерполом за вбивство росіянина затримано в харківському аеропорту - Цензор.НЕТ 5164
Багіров Ільгар Салехович («Балу»)

Дата та місце народження: 12 травня 1970 р., м. Баку, Азербайджан.

Дата та місце загибелі: 30 вересня 2014 р., смт Центральний, Перевальський район, Луганська область.

Звання: Капітан.

Посада: Заступник командира роти з виховної роботи.

Підрозділ: 11-й батальйон територіальної оборони "Київська Русь".

Обставини загибелі: Загинув 30 вересня 2014 р. під час проведення розвідки в районі смт Центральний, Перевальський район, Луганська область. Підірвав ручною гранатою себе та ворогів, які його оточили і намагалися взяти у полон. Разом з Ільгаром загинув старшина О. Вахнюк.

Сімейний стан: Залишились мати, дружина та донька.

Місце поховання: м. Ірпінь, Київська область
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28.06.2021 13:17 Відповісти
Никто не говорит за всех. есть те кто в стали украинцами и давно тут живут , а есть те кто только в аэропортах после анталий бывают
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28.06.2021 13:20 Відповісти
Из твоего поста следует, что ты сказал "за всех".
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28.06.2021 13:21 Відповісти
какой идиот отдает приказ пресекать котрабанду наркотиков, алкоголя и сигарет в рашку ?
так же как и задерживать русских убийц.

депортировать фрукта в рашку!
пусть работает!
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28.06.2021 13:37 Відповісти
убил кацапа не в сезон охоты
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28.06.2021 14:53 Відповісти
Донецк сейчас не принимает, метеоусловия не те - взлетку градом побило.
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28.06.2021 13:45 Відповісти
и мозги молью им побило
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28.06.2021 14:54 Відповісти
ЗеБаканов уже отпустил с ссылкой "судебный прецедент"?
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28.06.2021 13:16 Відповісти
А хто повісив в інтерполі цю картку вони дивились? Не сама рашка часом?
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28.06.2021 13:19 Відповісти
Сколько ещё будут боятся ввести ПОЛНОЦЕННЫЕ ВИЗЫ С РАШЕЙ ??????
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28.06.2021 13:19 Відповісти
у нас своих душегубов хватает! выслать в мордор
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28.06.2021 13:23 Відповісти
Через лугандон по их минному полю...
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28.06.2021 13:30 Відповісти
Обміняти на Януковича.
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28.06.2021 13:36 Відповісти
Мокшанин видимо перепутал,и решил что Харьков россия.
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28.06.2021 13:36 Відповісти
Якщо москальня гебнява подала запит у Інтерпол, то героя треба відпускати і просити ще москаликів тойво...
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28.06.2021 14:38 Відповісти
"Разыскиваемый Интерполом за убийство россиянин задержан"

Кого убил? Если москалей - то можно понять простить и отпустить.
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28.06.2021 14:44 Відповісти
да выпустить в рф , но пожурить и озаботитца...
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28.06.2021 15:24 Відповісти
Зелемойський і Свиночолий зрадники,Свиночолий видав на розправу фсб українського бійця Тимура Тумгоєва,Зєлємойський вбивць московитів,скоро візьметься за ветеранів,які знищували московських окупантів.
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29.06.2021 08:46 Відповісти
 
 