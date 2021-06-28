Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом спикер заявил в эфире телеканала "Рада" в понедельник.

"Если мы говорим об изменении Конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу...Выносить закон в полном объеме невозможно и не отвечает закону... ", сказал Разумков.

По его словам, выносить на референдум можно только отдельные аспекты Конституции.

Разумков считает действующий Основной закон страны качественным документом.

"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязанностями. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в Конституции", - сказал спикер.

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Глава парламента также "плохо относится" к идее изменения формы правления в государстве.

"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Есть много разных мнений - кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то считает, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, считают наоборот, что она должна быть парламентской республикой. Но это личные мнения, в том числе, и народных депутатов... Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большую часть наших сограждан устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не являюсь сторонником того, чтобы его менять", - сказал Разумков.

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