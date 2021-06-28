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Новости День Конституции
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Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм

Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом спикер заявил в эфире телеканала "Рада" в понедельник.

"Если мы говорим об изменении Конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу...Выносить закон в полном объеме невозможно и не отвечает закону... ", сказал Разумков.

По его словам, выносить на референдум можно только отдельные аспекты Конституции.

Разумков считает действующий Основной закон страны качественным документом.

"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязанностями. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в Конституции", - сказал спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков

Глава парламента также "плохо относится" к идее изменения формы правления в государстве.

"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Есть много разных мнений - кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то считает, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, считают наоборот, что она должна быть парламентской республикой. Но это личные мнения, в том числе, и народных депутатов... Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большую часть наших сограждан устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не являюсь сторонником того, чтобы его менять", - сказал Разумков.

Также читайте: Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации, - Разумков

Конституция (2236) референдум (1504) День Конституции (90) Разумков Дмитрий (1520)


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https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html Киркоров "опустил" Баканова. И Зеленского тоже 28 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 14 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 6707 Зеленский с Бакановым показали очередное днище. Сначала запретили въезд в Украину. А когда Киркоров заявил, что обидно, что его лучший друг Зеленский мог бы сделать для него исключение … Баканов тут же сделал Киркорова въездным. Это мерзость, это реально мерзость. СБУ прогнулась под какую-то российскую гниду. Да еще так легко и быстро. А как быстро …https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html#more-136021 Читать далее
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28.06.2021 15:25
+9
Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 9643
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28.06.2021 15:32
+9
Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 4369
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28.06.2021 15:33
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Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм, мы сами справимся.
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28.06.2021 15:24 Ответить
Ні. При Кучмі не справились, в них шести голосів в 2003-му не вистачило...
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28.06.2021 15:29 Ответить
Монобольшинство в турборежиме и офиспростыхрешений = любой каприз за ваши деньги
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28.06.2021 15:35 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html Киркоров "опустил" Баканова. И Зеленского тоже 28 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html#comments Комментарии: 14 https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 6707 Зеленский с Бакановым показали очередное днище. Сначала запретили въезд в Украину. А когда Киркоров заявил, что обидно, что его лучший друг Зеленский мог бы сделать для него исключение … Баканов тут же сделал Киркорова въездным. Это мерзость, это реально мерзость. СБУ прогнулась под какую-то российскую гниду. Да еще так легко и быстро. А как быстро …https://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd.html#more-136021 Читать далее
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28.06.2021 15:25 Ответить
своих педигрипалов хватает, ещё и запоребриковая гомосятина в Украину тулит...супер мега звезда Киркоров))) вообще нафик никому не нужен
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28.06.2021 15:29 Ответить
он и зэ -оба пробитые вместе
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28.06.2021 16:48 Ответить
это не популизм, а народное волеизъявление. И чем больше государство прислушивается к каждому гражданину, тем оно цивилизованнее.
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28.06.2021 15:28 Ответить
в цивілізованому світі все народне воєвиявлення, що потребує зміни законодавства - як правило, офрмляється парламентом у вигляді змін до законів чи змін масиву законодавства. На референдумі затверджуються лише концептуальні норми. Якщо порушується цей принцип - то виходить брексіт, який, навпаки, шкодить.
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28.06.2021 15:33 Ответить
Стаття 5.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Ніякого референдуму, простіше олігархам в раді скупити 260 щурів, щоб управляти країною
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28.06.2021 15:28 Ответить
для начала хотя бы почитай конституцию. а потом уже цифрами бросайся
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28.06.2021 15:35 Ответить
а ще простіше олігархам через анали штибу Г+Г протягнути на референдумі вигідні їм зміни законодавства. Чи досвід двох референдумів 1991-го року нічого не навчив?
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28.06.2021 15:36 Ответить
Конституция-документ всенародных референдумов, а не кучки аферистов.
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28.06.2021 15:29 Ответить
После того, как тухлая *****, назначила премьером Шмыгаля, бывшего топ менеджера олигарха Ахметова, всем предельно понятно чей х#уй держит во рту Вова, толкая народу свой наивный п#здежь. Выполни то что обещал избирателям зеленый гандон. ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных пре
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28.06.2021 15:30 Ответить
и ты в это поверил?
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28.06.2021 15:34 Ответить
мда. твои шансы на избрание быстро улетучиваются
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28.06.2021 15:30 Ответить
Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 9643
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28.06.2021 15:32 Ответить
Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм - Цензор.НЕТ 4369
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28.06.2021 15:33 Ответить
оставьте в покое Конституцию. Всякая шваль лезет грязным рылом в Конституцию.
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28.06.2021 15:37 Ответить
"когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу" Источник: https://censor.net/ru/n3273837

Це ти найвеличнішого тільки но назвав популістом??? Як тобі не соромно! Ти ж всього кілька днів тому казав, що цілком і повністю підтримуєш лідера партії!
Де обіцяний ЗЕ референдум по землі? Протягнули тишком-нишком без "наріду"...
Де виконання "обісцянки" найвеличнішого про те, що кожне важливе питання буде вирішуватись на референдумі? Але озвучені віслюком "референдуми" або протиречать Конституції, або просто немають здорового глузду в суті своїй
Дурень на дибілі ще й імбіцилом поганяє - ось візуалізація нинішньої влади в їх медійному відображенні
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28.06.2021 15:38 Ответить
Это демократия! не вы должны писать законы для людей, а люди должны согласовывать по каким правилам хотят жить - это страна народа, а не ваша рыги поганые!
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28.06.2021 15:40 Ответить
народ в своем большинстве будет голосовать на референдумах за законы справедливые для всех, и народ будет порядочнее голосовать на референдумах, чем вы паразиты в Раде. Референдумами нужно заменить Раду. Народ должен сам голосовать, а не отдавать свой голос депутатам жуликам.
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28.06.2021 15:43 Ответить
Со времён Кучмы народ исключительно только 100%ных гандонов выбирает (без исключений) ....ещё больше надо ?
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28.06.2021 16:10 Ответить
у народа выбора ж нету. если народу дают 100% кандидатов паразитов, то как народ из них выберет не паразита??? лучше вообще отказаться от власти и создать онлайн, чтобы люди подавали на сайт петиции и те петиции, которые будут набирать голоса большинства народа, то они станут законами по которым народу будет лучше жить. И это демократия и власть большинства! А сейчас власть узурпировали олигархи и они правят при помощи своих кандидатов. Лучше референдумы проводить и менять страну к лучшему, чем рабами олигархов жить.
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28.06.2021 16:56 Ответить
Утопия чистой воды. Может быть, первое время народ и будет интересоваться, что там опять на референдум вынесли. А потом в массе своей забьет постоянно куда-то ходить и там за что-то непонятнон голосовать, и решения будут приниматься случайным образом, поскольку результаты будут постоянно зависеть от явки той, или иной части избирателей. Вернее, всё будет гораздо хуже - популисткие проекты, дающие выгоды той или иной части населения, будут регулярно приниматься, а невыгодные или те, которые хоть и нужны и полезны, но непонятен их смысл для тупого быдла, которым являются 73% избирателей, будут проваливаться. Уж лучше тогда решения принимать лототроном, поставить автомат, который и будет выбрасывать выигрышные шары с номерами вновь принятых законов. Так будет даже лучше. И уж точно дешевле.
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28.06.2021 17:09 Ответить
Певно то марсіани прилітають і "народу дают кандідатов". А от питання на референдум будуть давати венеріанці. І це зовсім інша справа!
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28.06.2021 18:09 Ответить
А где в этом "плане" время для работы ? Или заграница нам поможет...?
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28.06.2021 18:43 Ответить
Тіль вночі...
Такасамападлюка младоригоАнал...
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28.06.2021 15:58 Ответить
А який през казав ,що буде як в Швейцарії??
Де референдум як в магазнчик сходити чи в туалет??
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28.06.2021 16:00 Ответить
Руки геть від Конст, москаль зажопинський.
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28.06.2021 16:13 Ответить
Колаборанти плісняві, приберіть свої обгижені зеленим руки від нашої Конституції.
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28.06.2021 16:20 Ответить
болтовня это популизм. за 2 года вашего "правления" средняя зп упала(!) на 50 баксов, цены выросли уже в разы.
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28.06.2021 16:20 Ответить
Для начало ее надо хотя бы написать НАРОДУ, не ЮРИСТАМ-прохиндеям /с потолка/, а для этого нужно долго дискуссировать /ДО ХРИПОТЫ/, чтоб найти ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА, на самом деле это серьезная процедура. для которой нужен свой регламент, не менее года должно пройти до выноса ВАРИАНТОВ для голосования /по каждой статье/
Она не будет "красивой, благостной и причесанной", думаю должна быть правдивой и честной /без соплей, нюней и утопичной УРАВНИЛОВКИ (РОДИТЬСЯ ГОЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ - ЭТО НЕ РАВНОЗНАЧНО БЫТЬ человеком-свободным и ОТВЕТСТВЕННЫМ)/!
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28.06.2021 16:44 Ответить
Хотя с современным уровнем ДЕБИЛИЗМА И НЕАДЕКВАТНОСТИ БОЛЬШИНСТВА, РАБСКОГО СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ создание КЛАССИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ - ЭТО УТОПИЧЕСКАЯ СКАЗКА!
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28.06.2021 16:56 Ответить
Хотелось бы увидеть принцип "написания народом Конституции". При условии, что этот народ в массе своей не может написать одно предложение без ошибок. Давать возможность править законы такому народу - вручать обезьяне гранату.
PS И да, сторонники "референдумов", вы кажется не поняли, что вас опять кидают, как лохов. Вы не будете править ни слова в том варианте Конституции, которую Зеленский напишет для себя. Вам будут предложены лишь варианты "поддерживаю", "одобряю" и "горячо одобряю". Остальные варианты будут исключены, поскольку социологи опубликуют результаты опросов, которые убедительно доказывают, что в них нет никакой необходимости.
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28.06.2021 17:01 Ответить
Вы пишите о НАСЕЛЕНИИ, я пишу о НАРОДЕ /это два разных и неэквивалентных понятия/! НАРОД - это СВОБОДНАЯ, САМОДОСТАТОЧНАЯ, ответственная и ПОЛНОСТЬЮ /по факту/ ДЕЕСПОСОБНАЯ часть от НАСЕЛЕНИЯ /к сожалению пока немногочисленная/!
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28.06.2021 17:09 Ответить
Осталось придумать механизм селекции народа от населения. Чтобы ты сейчас тут не ни написал, какой бы принцип не изложил, жди обвинений в фашизме, нацизме и тоталитаризме. Потому что это правда, любой принцип сегрегации в конце ведет к фашизму. Впрочем, свобода слова дает тебе право привселюдно сказать "Я обожаю Адольфа Гитлера и чту его идеи, высказанные в "Mein Kampf". Главное, чтобы ты не пытался эти идеи воплотить на практике.
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28.06.2021 17:19 Ответить
"фашизм" - это страшилки УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ, а в СЕГРЕГАЦИИ нет ничего плохого - это РАЗУМНАЯ И ОБОСНОВАННАЯ ДАННОСТЬЮ МЕРА, УТОПИЯ - ЭТО УРАВНИЛОВКА И БОЛЬШЕВИЗМ!
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28.06.2021 20:42 Ответить
Хватит из этого неорыга лохом нового президента лепить!
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28.06.2021 16:44 Ответить
Значит зеля уже не проходит)
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28.06.2021 17:20 Ответить
Для быдла референдумы это за надто. Ведь популизм это интересы народа для слуг это тоже непреемлемо. Конституция для избраных. Ясно и понятоно по фройду высказался ушлепок.
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28.06.2021 16:54 Ответить
мы все разумковы ??? ититьтвоюкачель
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28.06.2021 17:02 Ответить
Да достаточно выборов в 2019 году! Представляю, что могут "нареферендувать" такие избиратели под влиянием телевизора. Потом будут опять кричать, что-то наподобе, что мы мол не "за ЗЕ", а "против Пороха" и "чухаты потылыци".
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28.06.2021 18:01 Ответить
 
 