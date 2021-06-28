Разумков: Вносить изменения в Конституцию на референдуме - это популизм
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой Конституции.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом спикер заявил в эфире телеканала "Рада" в понедельник.
"Если мы говорим об изменении Конституции через референдум, то, смотрите, когда кто-то говорит об изменении всего документа через всенародный референдум, я иначе как популизмом это назвать не могу...Выносить закон в полном объеме невозможно и не отвечает закону... ", сказал Разумков.
По его словам, выносить на референдум можно только отдельные аспекты Конституции.
Разумков считает действующий Основной закон страны качественным документом.
"У нас хорошая конституция, по ней просто надо жить и ей нужно следовать, пользуясь и правами, и обязанностями. Потому что с правами у нас все хорошо, мы много о них говорим, а вот с обязанностями есть проблемы. Мы должны делать так, чтобы каждый на своём месте следовал обязанностям, которые также закреплены в Конституции", - сказал спикер.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Процесс внесения изменений в Конституцию в части децентрализации будет непростым, - Разумков
Глава парламента также "плохо относится" к идее изменения формы правления в государстве.
"Сегодня мы живем в парламентско-президентской республике. Есть много разных мнений - кто-то считает, что Украина может быть президентской республикой. Кто-то считает, что она может быть президентско-парламентской республикой. Некоторые коллеги, считают наоборот, что она должна быть парламентской республикой. Но это личные мнения, в том числе, и народных депутатов... Но если мы посмотрим на восприятие обществом, ту же социологию, то большую часть наших сограждан устраивает тот строй, который есть сегодня. Я не являюсь сторонником того, чтобы его менять", - сказал Разумков.
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Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Ніякого референдуму, простіше олігархам в раді скупити 260 щурів, щоб управляти країною
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных пре
Це ти найвеличнішого тільки но назвав популістом??? Як тобі не соромно! Ти ж всього кілька днів тому казав, що цілком і повністю підтримуєш лідера партії!
Де обіцяний ЗЕ референдум по землі? Протягнули тишком-нишком без "наріду"...
Де виконання "обісцянки" найвеличнішого про те, що кожне важливе питання буде вирішуватись на референдумі? Але озвучені віслюком "референдуми" або протиречать Конституції, або просто немають здорового глузду в суті своїй
Дурень на дибілі ще й імбіцилом поганяє - ось візуалізація нинішньої влади в їх медійному відображенні
Такасамападлюка младоригоАнал...
Де референдум як в магазнчик сходити чи в туалет??
Она не будет "красивой, благостной и причесанной", думаю должна быть правдивой и честной /без соплей, нюней и утопичной УРАВНИЛОВКИ (РОДИТЬСЯ ГОЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ - ЭТО НЕ РАВНОЗНАЧНО БЫТЬ человеком-свободным и ОТВЕТСТВЕННЫМ)/!
PS И да, сторонники "референдумов", вы кажется не поняли, что вас опять кидают, как лохов. Вы не будете править ни слова в том варианте Конституции, которую Зеленский напишет для себя. Вам будут предложены лишь варианты "поддерживаю", "одобряю" и "горячо одобряю". Остальные варианты будут исключены, поскольку социологи опубликуют результаты опросов, которые убедительно доказывают, что в них нет никакой необходимости.