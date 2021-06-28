Разумков: Вносити зміни до Конституції на референдумі - це популізм
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає популізмом ідею про винесення на всеукраїнський референдум тексту нової Конституції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це спікер заявив в ефірі телеканалу "Рада" в понеділок.
"Якщо ми говоримо про зміну Конституції через референдум, то, дивіться, коли хтось говорить про зміну всього документа через всенародний референдум, я інакше як популізмом це назвати не можу... Виносити закон у повному обсязі неможливо і це не відповідає закону...", - сказав Разумков.
За його словами, виносити на референдум можна лише окремі аспекти Конституції.
Разумков вважає чинний Основний закон країни якісним документом.
"У нас хороша Конституція, за нею просто треба жити і їй потрібно слідувати, користуючись і правами, і обов'язками. Тому що з правами у нас все добре, ми багато про них говоримо, а ось з обов'язками є проблеми. Ми маємо робити так, щоб кожен на своєму місці слідував обов'язкам, які також закріплені в Конституції", - сказав спікер.
Голова парламенту також "погано ставиться" до ідеї зміни форми правління в державі.
"На сьогодні ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Є багато різних думок - хтось вважає, що Україна може бути президентською республікою. Хтось вважає, що вона може бути президентсько-парламентською республікою. Деякі колеги вважають навпаки, що вона має бути парламентською республікою. Але це особисті думки, зокрема народних депутатів... Але якщо ми подивимося на сприйняття суспільством, ту саму соціологію, то більшу частину наших співгромадян влаштовує той лад, який є на сьогодні. Я не є прихильником того, щоб його змінювати", - сказав Разумков.
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Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
Ніякого референдуму, простіше олігархам в раді скупити 260 щурів, щоб управляти країною
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных пре
Це ти найвеличнішого тільки но назвав популістом??? Як тобі не соромно! Ти ж всього кілька днів тому казав, що цілком і повністю підтримуєш лідера партії!
Де обіцяний ЗЕ референдум по землі? Протягнули тишком-нишком без "наріду"...
Де виконання "обісцянки" найвеличнішого про те, що кожне важливе питання буде вирішуватись на референдумі? Але озвучені віслюком "референдуми" або протиречать Конституції, або просто немають здорового глузду в суті своїй
Дурень на дибілі ще й імбіцилом поганяє - ось візуалізація нинішньої влади в їх медійному відображенні
Такасамападлюка младоригоАнал...
Де референдум як в магазнчик сходити чи в туалет??
Она не будет "красивой, благостной и причесанной", думаю должна быть правдивой и честной /без соплей, нюней и утопичной УРАВНИЛОВКИ (РОДИТЬСЯ ГОЛОЙ ОБЕЗЬЯНОЙ - ЭТО НЕ РАВНОЗНАЧНО БЫТЬ человеком-свободным и ОТВЕТСТВЕННЫМ)/!
PS И да, сторонники "референдумов", вы кажется не поняли, что вас опять кидают, как лохов. Вы не будете править ни слова в том варианте Конституции, которую Зеленский напишет для себя. Вам будут предложены лишь варианты "поддерживаю", "одобряю" и "горячо одобряю". Остальные варианты будут исключены, поскольку социологи опубликуют результаты опросов, которые убедительно доказывают, что в них нет никакой необходимости.