Разумков: Вносити зміни до Конституції на референдумі - це популізм

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає популізмом ідею про винесення на всеукраїнський референдум тексту нової Конституції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це спікер заявив в ефірі телеканалу "Рада" в понеділок.

"Якщо ми говоримо про зміну Конституції через референдум, то, дивіться, коли хтось говорить про зміну всього документа через всенародний референдум, я інакше як популізмом це назвати не можу... Виносити закон у повному обсязі неможливо і це не відповідає закону...", - сказав Разумков.

За його словами, виносити на референдум можна лише окремі аспекти Конституції.

Разумков вважає чинний Основний закон країни якісним документом.

"У нас хороша Конституція, за нею просто треба жити і їй потрібно слідувати, користуючись і правами, і обов'язками. Тому що з правами у нас все добре, ми багато про них говоримо, а ось з обов'язками є проблеми. Ми маємо робити так, щоб кожен на своєму місці слідував обов'язкам, які також закріплені в Конституції", - сказав спікер.

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Голова парламенту також "погано ставиться" до ідеї зміни форми правління в державі.

"На сьогодні ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Є багато різних думок - хтось вважає, що Україна може бути президентською республікою. Хтось вважає, що вона може бути президентсько-парламентською республікою. Деякі колеги вважають навпаки, що вона має бути парламентською республікою. Але це особисті думки, зокрема народних депутатів... Але якщо ми подивимося на сприйняття суспільством, ту саму соціологію, то більшу частину наших співгромадян влаштовує той лад, який є на сьогодні. Я не є прихильником того, щоб його змінювати", - сказав Разумков.

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