Оккупанты продолжают мешать наблюдателям ОБСЕ

Свободу передвижения СММ ОБСЕ на выходных ограничивали на блокпосту вооруженных формирований РФ на юге оккупированной Донетчины и на железнодорожной станции на границе с Россией на оккупированной части Луганской области.

Речь об этом идет в отчете, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 28 июня 2021, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"26 июня на блокпосту вооруженных формирований вблизи н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) один очевидно вооруженный член вооруженных формирований не пропустил наблюдателей дальше на запад в направлении н.п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству 92 км к югу от Донецка) и на юг в сторону н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка) из соображений "безопасности СММ", - говорится в отчете.

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Кроме того, в тот же день на железнодорожной станции "Красная Могила" в н.п. Вознесеновка (быв. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км юго-восточнее Луганска) 2 вооруженных боевиков российских оккупационных сил сказали команде Миссии покинуть тот район, мотивировав это "отсутствием разрешения от командиров".

Как сообщалось, во втором полугодии 2020 года 93% всех препятствий в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины произошли на временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). В течение периода с 1 января по 20 марта 2021 также 93% всех случаев препятствования в передвижении Миссии состоялись на территории ОРДЛО.

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