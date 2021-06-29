Окупанти продовжують перешкоджати спостерігачам ОБСЄ

Свободу пересування СММ ОБСЄ на вихідних обмежували на блокпості збройних формувань РФ на півдні окупованої Донеччини і на залізничній станції на кордоні з Росією на окупованій частині Луганської області.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 28 червня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"26 червня на блокпості збройних формувань поблизу н.п. Заїченко (непідконтрольний урядові, 93 км на південь від Донецька) один вочевидь озброєний член збройних формувань не пропустив спостерігачів далі на захід у напрямку н.п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 92 км на південь від Донецька) та на південь у бік н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 97 км на південь від Донецька) із міркувань "безпеки СММ", - йдеться у звіті.

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Крім того, того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" у н.п. Вознесенівка (кол. Червонопартизанськ; непідконтрольний урядові, 65 км на південний схід від Луганська) два озброєні бойовики російських окупаційних сил сказали команді Місії покинути той район, мотивувавши це "відсутністю дозволу від командирів".

Як повідомлялося, у другому півріччі 2020 року 93% усіх перешкод у роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України сталися у тимчасово окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Упродовж періоду з 1 січня по 20 березня 2021 року також 93% усіх випадків перешкоджань у пересуванні Місії відбулися на території ОРДЛО.

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