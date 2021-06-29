Налоговые инициативы правительства ударят по местным бюджетам и карманам украинцев, - Васильченко
Налоговые инициативы правительства (законопроект №5600) ударят по местным бюджетам, его нужно отклонить и подготовить альтернативный документ.
Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, депутат перечислила ряд норм законопроекта, которые считает неприемлемыми, поскольку они уменьшат поступления в местные бюджеты.
"Нормы о том, чтобы забрать акцизный налог с продаж табака из местных бюджетов, это очень и очень существенные правки для местных бюджетов. Также категорически не соглашусь с нормой о 18% НДФЛ относительно продажи недвижимости третьего объекта. Вы помните, что уже такая правка недавно проходила в сессионном зале и не была поддержана, отклонена народными депутатами. И уже неоднократно, еще и в 2019, и в 2020 году такую норму пытались ввести, но она не проходит", - рассказала Васильченко.
Кроме того, по словам депутата, в законопроекте есть и другие нормы, касающиеся именно местного самоуправления. По ее мнению, в нынешней редакции документ нельзя принимать.
"Мое предложение - давайте все вместе нормально, не в турборежиме, а согласно процедуре проведем рабочие группы и все авторы, соавторы альтернативных законопроектив соберемся вместе и сделаем вариант "Д" доработанный, который действительно будет иметь поддержку как в комитете, так и в сессионном зале", - подытожила Васильченко.
Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.
В то же время экономический эксперт Алексей Кущ отметил, что повышение налогов приведет к росту цен на все товары, а Украина превратится в сырьевую державу.
Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шоб мудрому нариду дошло уже через задницу, раз через голову никак.