Податкові ініціативи уряду вдарять по місцевих бюджетах і кишенях українців, - Васильченко

Податкові ініціативи уряду (законопроєкт №5600) вдарять по місцевих бюджетах, його потрібно відхилити і підготувати альтернативний документ.

Про це заявила народна депутатка, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, депутатка назвала низку норм законопроєкту, які вважає неприйнятними, оскільки вони зменшать надходження до місцевих бюджетів.

"Норми про те, щоби забрати акцизний податок з продажу тютюну з місцевих бюджетів, це дуже і дуже суттєві правки для місцевих бюджетів. Також категорично не погоджуюся з нормою про 18% ПДФО щодо продажу нерухомості третього об’єкта. Ви пам’ятаєте, що вже така правка нещодавно проходила в сесійній залі і була не підтримана, збита народними депутатами. І вже неодноразово, ще і в 2019, і в 2020 році таку норму намагалися поставити, але вона не проходить", - розповіла Васильченко.

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Окрім того, за словами депутатки, в законопроєкті є й інші норми, що стосуються саме місцевого самоврядування. На її думку, в нинішній редакції документ не можна ухвалювати.

"Моя пропозиція – давайте всі разом нормально, не в турборежимі, а згідно з процедурою проведемо робочі групи і всі автори, співавтори альтернативних законопроєктів зберемося разом і зробимо варіант "Д" доопрацьований, який справді матиме підтримку як у комітеті, так і в сесійній залі", - підсумувала Васильченко.

Раніше співголова Комітету з питань податкової політики Американської торговельної палати в Україні Михайло Поляков заявив, що запропонований урядом законопроєкт щодо податкових змін (№5600) є неприйнятним для бізнесу і має бути відхилений.

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Водночас економічний експерт Олексій Кущ наголосив, що підвищення податків призведе до зростання цін на всі товари, а Україна перетвориться на сировинну державу.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.