Милитаризация детей в ОРДЛО полностью интегрирована с Россией, - правозащитники

Можно выделить основные пять направлений милитаризации детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) - как на уровне учебных заведений, так и вне образовательного процесса.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказал правозащитник, основатель организации "Восточная правозащитная группа" ("Східна правозахисна група") Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день на временно оккупированной территории действуют более 20 клубов "военно-патриотического воспитания". У всех - идеология "русского мира". Это "Молодая гвардия", "Юнармия", "Амазонки", ВПК "Воин" и пр. Дети в такие организации поступают от 7 лет. Это первый этап милитаризации", - сказал он.

Лисянский отмечает, что это направление полностью интегрировано с Российской Федерацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 8,5 тыс. детей в прошлом году использовали в военных конфликтах, - ООН

"Там действует целая сеть такого "патриотического воспитания". Все это интегрировано с Российской Федерацией. Например, "Юнармия" есть и в России, "Молодая гвардия" есть в России. Все сделано по аналогу", - уточнил он.

Второй этап милитаризации - это "уроки мужества", которые еженедельно проводятся в школах.

"Там показывают оружие, учат разбирать, собирать автомат. Проводят такие уроки представители "МГБ" ("министерства госбезопасности", - Ред.), "народной милиции" ("армия Л/ДНР". - Ред.) и другие подразделения незаконных вооруженных формирований", - сообщил Лисянский.

Третий этап милитаризации - это работа с детьми-сиротами, родители которых вступили в ряды незаконных вооруженных формирований и погибли в боях. С этими детьми работают отдельно.

Также читайте: Оккупанты блокируют выезд детей из ОРДО: Офис генпрокурора начал расследование

"В конце 2020 - начале 2021 года, например, 10 таких детей уехали по специальной программе на стажировку в Следственный комитет Российской Федерации. Эти детям говорят, что "ваших родителей убила Украина". Поэтому они идеологически будут постоянными противниками Украины", - уверен правозащитник.

Четвертый этап - военные игры, военно-полевые сборы, для участия в которых свозят детей из разных школ.

"Да, мы в детстве тоже в "Зарницу" играли. Но нас не учили растяжки устанавливать с настоящими гранатами. У нас были какие-то деревянные автоматы, а у детей в ОРДЛО - боевые. Дети уже умеют стрелять, оружие разбирать", - поясняет Лисянский.

Действуют и отдельные учебные заведения с военным уклоном. Так, в Донецке находится "Кадетский корпус имени А. Захарченко" - действует на базе средней школы № 4, назван в честь ликвидированного первого "главы ДНР" Александра Захарченко. В Луганске - аналогичный "Казачий кадетский корпус имени маршала авиации Александра Ефимова".

Также читайте: С начала войны на Донбассе погибли 152 ребенка, 146 - получили ранения

"Там очень маленькие детки в форме. Они, по-моему, с 8 лет принимают присягу", - добавил правозащитник.

Ребята постарше проходят обучение в военных училищах, а также на базе бывших военных кафедр при вузах.

"В Донецке действует специализированный факультет "МГБ" при "Донецком национальном техническом университете ["ДНР"]". Вы знаете, мне скинули один раз фотографию оттуда. И вот сидят там 15-20 таких крепких ребят и им демонстрируют врагов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". И вот на одной из фотографий было изображение Валентина Наливайченко, подписано - экс-глава СБУ и так далее. Пожалуйста. Им еще даже 20 лет нет, а их уже натаскивают и показывают фотографии, кого необходимо убивать, кто является врагами незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", а попросту - Кремля", - акцентировал Лисянский.

Он считает, что к противостоянию милитаризации детей на оккупированных территориях должно подключиться международное сообщество. Так как если этому не противодействовать, мир получит очередной ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта, международная экстремистская террористическая организация).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Детей учили заряжать оружие, а горожан приглашали служить в российской армии на выставке в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

"Международное сообщество говорит, что это проблема Украины. Я отчасти согласен, что по большей части это наши проблемы. Но если на это не отреагировать, то мы получим второй ИГИЛ. Я в свое время прочитал очень много литературы по этому поводу. Одна из книг - "Черные флаги". Там показаны как раз аналогичные "уроки мужества". А потом это переросло в террористическую организацию, и проблема стала уже всего международного сообщества", - резюмировал правозащитник.