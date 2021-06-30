ВР поддержала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе
Верховная Рада проголосовала законопроект относительно присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, народные депутаты поддержали Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе.
За такое решение - 261 парламентарий.
Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Алексей Кучеренко раскритиковал законопроект и заявил, что этот документ не представляет интересы потребителей.
Топ комментарии
+3 жовтоблакитний
показать весь комментарий30.06.2021 12:04
+1 Alex Firman
показать весь комментарий30.06.2021 12:04
+1 жовтоблакитний
показать весь комментарий30.06.2021 12:16
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в названии же сказано четко "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам....и т.д."
только ты, в некоторых изменениях и по отдельным вопросам, можешь искать суть
и узнать, в чем суть изменений, это нормальная реакция человека, а не животного, которому достаточно самого факта наличия изменений. завтра тебе скажут - вносят изменения на оплату метро,и тебе будет достаточно. как изменятся, плата больше станет, меньше, всем изменится, или таким как ты, оставят без изменения, учитывая вашу убогость? какаяразница? разве вы в изменениях суть ищите? вам плеснули информационные помои - ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, и вам достаточно.
но почему-то обошел "отдельные вопросы", о них ни гу-гу...переволновался уже
Европейский рынок газа, где всего год назад цены падали ниже российских, переживает невиданный много лет ценовой взрыв.
Об этом https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/gazprom-vzryvaet-gazovy-rynok-evropy-ceny-vzleteli-vyshe-$400-vpervye-s-2013-goda-1030563256 сообщает Finanz.ru.
Во вторник стоимость газа превысила 400 долларов за тысячу кубометров на фоне растущего спроса, рекордно низких запасов в ПХГ и отказа «Газпрома» увеличивать прокачку транзитом через Украину.
Июльские фьючерсы на газ с привязкой к спотовым котировкам хаба TTF - крупнейшей газовой площадки в ЕС - подскочили до 4,2% за день, достигая в моменте 414 долларов за тысячу кубов (более 33 евро за мегаватт/час).
Около 400-долларовой отметки торгуются фьючерсы на август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, а снижение цен до уровней ниже 300 долларов рынок ждет не раньше второго квартала 2022 года, следует из https://www.theice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Gas-Futures/data?marketId=5303640&span=3 данных биржи ICE .
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0.html Главный немецкий партнер «Газпрома» покидает Россию
Для европейских клиентов «Газпрома» газ стоил дороже 400 долларов в последний раз в 2013 году, и то не для всех: например, Польша платила 429 долларов за тысячу кубометров, Греция - 469 долларов, Венгрия - 418 долларов, а, например, Германия - 366 долларов.
С начала года спотовые цены на газ в Европе подскочили на 88%, а относительно минимумов прошлого лета - почти в 10 раз. Причина - в растущем спросе и снижении импорта сжиженного газа, которые «Газпром» полностью не компенсирует.
- https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D0%B6%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B5%D0%B2%D1%80.html Ж@па приближается: «Газпром» сдает европейский рынок
В мае поставки СПГ упали на 18% относительно апреля и на 20% в годовом выражении; поток из Норвегии держится ниже зимних максимумов, тогда как «Газпром» увеличил прокачку лишь на 2%, https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Monitoring/SKOLKOVO_EneC_Monitoring_Gaz_2021_05.pdf отмечают эксперты Центра энергетики «Сколково».
Российская компания не желает увеличивать транзит через Украину, прокачивая ежедневно 109 млн кубометров (по долгосрочному контракту) и еще 15 млн - по дополнительному бронированию.
Киев с весны регулярно проводит аукционы, предлагая «Газпрому» забронировать еще более 60 млн кубометров в сутки. Но компания раз за разом отказывается.
Очередной такой аукцион состоялся во вторник, и «Газпром» снова не стал бронировать мощности, даже несмотря на то, что в июле на плановую профилактику остановятся основные газопроводы - «Северный поток-1» (с 13 по 23 июля) и «Ямал-Европа» (с 6 по 10 июля).
«Такое поведение поставщиков не позволяет начать полноценную закачку в ПХГ», - пишут эксперты «Сколково». К началу июня европейские хранилища были заполнены менее чем на 37%. В них находилось 40 млрд кубометров газа - вдвое меньше, чем год назад.
«Ситуация с поставкам очень напряженная и может усугубиться, если следующая зима окажется холодной», - https://www.worldoil.com/news/2021/6/25/natural-gas-prices-rally-as-global-shortages-abound говорит Джеймс Уислер, глава по деривативам на энергоносители Simpson Spence Young.
За сжиженный газ, который мог бы исправить баланс, идет острая конкуренция между Европой и Азией, указывает он. И пока ЕС проигрывает: поставки в СПГ в июне падают еще на 20% относительно мая, поскольку все свободные объемы уходят на азиатский рынок, где спотовые цены достигают 465 долларов за тысячу кубометров по индексу Platts JKM (отражает стоимость поставок в Северо-Восточную Азию).
Отсутствие интереса к бронированию украинского коридора неизбежно найдет свое отражение в дальнейшем росте цен, https://www.kommersant.ru/doc/4878430 говорит аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Впрочем, это может стимулировать рост поставок со стороны конкурентов, прежде всего Норвегии и поставщиков СПГ, добавляет он.
Для «Газпрома» дорожающий в Европе газ уже обернулся резким ростом экспортных доходов. По данным ФТС, доступным пока за январь-апрель, они подскочили в 1,5 раза, до 13 млрд долларов.
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на прошлой неделе обвинил «Газпром» в злоупотреблении монополией на рынке. Он призвал Еврокомиссию обратить внимание на этот факт и воздействовать на «Газпром».