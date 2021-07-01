Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок"
Если представители оппозиции попытаются ко второму чтению завалить законопроект об олигархах "поправочным спамом", "слуги народа" используют спецпроцедуру.
Об этом журналистам после внеочередного заседания Рады рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Комментируя голосование за законопроект о деолигархизации, он подчеркнул: "Очень рады, что все представители "Слуги народа", за исключением нескольких человек, (мы тут сейчас делаем детальный анализ) проголосовали и поддержали наше программное обещание".
По словам главы фракции "СН", если оппозиция внесёт большое количество правок ко второму чтению, монобольшинство будет использовать "так называемую специальную процедуру, как это было по банковскому закону". "Ко мне уже подходили представители оппозиции, пугали и говорили: "Держитесь, сейчас увидите, что такое тысячи поправок". Посмотрим, насколько они существенные. Поправочный спам сразу можно увидеть, ведь закон небольшой", - добавил политик.
Арахамия считает, что концептуально документ не будет изменён. "Чтобы принять его в этом сезоне, есть два варианта. Первый - ещё на одну неделю продлить пленарную работу. Второй - отложить на сентябрь. Мы будем консультироваться и принимать решение", - подытожил депутат.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон о деолигархизации. "За" проголосовали 275 депутатов.
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Упс,ща по айпи вычисляют)))
"Імпічмент! Ця влада зраджує демократичним здобуткам Майдану!" кричали колись борцуни із владою імені Саакашвілі-Курченко. Цікаво де вони зараз ?
Олігархічні депутатські групи Коломойського і Ахмєтова дружно проголосували за «антиолігархічний» закон від Зеленського.
Бо знають, що згідно цього закону їхні господарі виявляться добропорядними бізнесменами, а поганими «олігархами» виявляться опозиціонери.
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Все решения СНБО по санкциям закончились пшиком. Там же будет и "деолигархизация". А "зелебобики" испугались исключения из списка пакетополучателей
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·
В первом чтении за закон про олигархов дружно проголосовали депутаты Ахметова, Коломойского, Пинчука и Порошенко.
Прямо вижу, как олигархи трясутся от страха)))))))))
Каким же дурачьём считает народ Зеленский))))))