РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9076 посетителей онлайн
Новости
3 258 44
ВР (27381) законопроект (3204) олигарх (1013) Арахамия (984)

Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок"

Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации

Если представители оппозиции попытаются ко второму чтению завалить законопроект об олигархах "поправочным спамом", "слуги народа" используют спецпроцедуру.

Об этом журналистам после внеочередного заседания Рады рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Комментируя голосование за законопроект о деолигархизации, он подчеркнул: "Очень рады, что все представители "Слуги народа", за исключением нескольких человек, (мы тут сейчас делаем детальный анализ) проголосовали и поддержали наше программное обещание".

Читайте: Рада поддержала законопроект о деолигархизации в первом чтении (обновлено)

По словам главы фракции "СН", если оппозиция внесёт большое количество правок ко второму чтению, монобольшинство будет использовать "так называемую специальную процедуру, как это было по банковскому закону". "Ко мне уже подходили представители оппозиции, пугали и говорили: "Держитесь, сейчас увидите, что такое тысячи поправок". Посмотрим, насколько они существенные. Поправочный спам сразу можно увидеть, ведь закон небольшой", - добавил политик.

Также читайте: Закон о деолигархизации является фарсом, - Лерос

Арахамия считает, что концептуально документ не будет изменён. "Чтобы принять его в этом сезоне, есть два варианта. Первый - ещё на одну неделю продлить пленарную работу. Второй - отложить на сентябрь. Мы будем консультироваться и принимать решение", - подытожил депутат.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон о деолигархизации. "За" проголосовали 275 депутатов.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Вообще это просто Арахамия. Он как был Арахамией, так им и остался. Не имеющим к Украине никакого отношения. Так что за или против вообще вопросы не к нему. Таковы суровые реалии выбора таких же арахамий под лозунгом "лишь бы не было войны".
показать весь комментарий
01.07.2021 19:04
+10
Зелені за олігархів.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:06
+9
Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок" - Цензор.НЕТ 2187
показать весь комментарий
01.07.2021 19:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вы вообще за Украину ?
показать весь комментарий
01.07.2021 18:58 Ответить
Вообще это просто Арахамия. Он как был Арахамией, так им и остался. Не имеющим к Украине никакого отношения. Так что за или против вообще вопросы не к нему. Таковы суровые реалии выбора таких же арахамий под лозунгом "лишь бы не было войны".
показать весь комментарий
01.07.2021 19:04 Ответить
Так его Украина кормит .
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
Так это она ему благодарна. Зепутаты в этом твердо уверены. 73% не дадут соврать.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:08 Ответить
73% даже не понимают , соврали или нет .
показать весь комментарий
01.07.2021 19:11 Ответить
73% услышат только "клятий барыга пытается заблокировать закон об олигархах"
показать весь комментарий
01.07.2021 19:16 Ответить
жду де-СлугоЗебило-лизацию Украины там всего два варианта или повесят на суку или расстреляют под пеньком...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:33 Ответить
Не, их даже вешать или расстреливать не надо будет. Будут друг дружку мочить, процесс начал Бужанский.
показать весь комментарий
01.07.2021 20:00 Ответить
тільки не ьреши, що ти, https://censor.net/ua/user/86312, вийшов з числа кодли 73/43%зебілів
показать весь комментарий
01.07.2021 21:28 Ответить
Ара урка ХАМия...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:10 Ответить
А Вы за олигархов?
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
Зелені за олігархів.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:06 Ответить
За людей . Мозги включите .
показать весь комментарий
01.07.2021 19:07 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
показать весь комментарий
01.07.2021 19:10 Ответить
та у вас там всі свої люди... всі 73/43%-тні.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:29 Ответить
за полгода расчелкаете через занос конвертов голосу со товарищи)
показать весь комментарий
01.07.2021 19:01 Ответить
Обратите внимание на фокус: этот дыбильный закон может и не примут даже никогда, но оцените только приблизительно количество "конвертов" или как там этот вид спонсорства у них называется, которые украинские избранники получат для лоббирования и блокирования этой полуграмотной законотворческой поделки. И угадайте, у какой партии там монобольшинство и кто больше всех выигрывает от борьбы с олигархами в кулуарах Рады? И знаете, куда текут эти кровно заработанные партийные бабки?
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
а потом отменят
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
так и внесут
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
Ара, хватит
показать весь комментарий
01.07.2021 19:05 Ответить
Ара там там для разнообразия межнационального единения всех не евреев Украины...

Упс,ща по айпи вычисляют)))
показать весь комментарий
01.07.2021 19:24 Ответить
СН приняли какую-то порнографию вместо закона о деолигархизации и хотят чтобы не было поправок. В эту сауну вместо пара добавят газа, а вместо лядей могут придти полиция или вооружённый народ, если чо-то пойдёт не так.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:07 Ответить
Треба вносити. Бо тускавецькі випускники такого там понаписували....
показать весь комментарий
01.07.2021 19:07 Ответить
вот из каких щелей повылазили эти ара-хамыи? как по мне - пора вернуть их к реальности.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:10 Ответить
Мозгу арахамии и тысяча поправок не помогут. Только лоботомия.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:10 Ответить
Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок" - Цензор.НЕТ 2187
показать весь комментарий
01.07.2021 19:14 Ответить
Незабаром у Ростові.
Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок" - Цензор.НЕТ 9774
показать весь комментарий
01.07.2021 19:27 Ответить
Віслюкка,мабуть не цікавить,бо уньохуньогого бронь до оману...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:38 Ответить
А Петя был прав . У нас сегодня нет правительства войны .
показать весь комментарий
01.07.2021 19:21 Ответить
У нас вообще нет правительства, лишь зеленая шобла хапуг.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:23 Ответить
Мацы ему без воды и муки,но с шашлыками...
показать весь комментарий
01.07.2021 21:34 Ответить
Выбрали худшее дерьмо из худшего их интеллект на их лицах а там в СН в зеленом стаде его нет одни криминально дегенеративные лица
показать весь комментарий
01.07.2021 19:22 Ответить
Да внесите одну правку:Олигархом может быть только человек с фамилией Порошенко. Чего напрягаться, типа этот закон еще против кого то направлен ?
показать весь комментарий
01.07.2021 19:27 Ответить
А з ким зєкодло збірається консультуватися якщо ізвр вас послав щ цим законом під три ч?
показать весь комментарий
01.07.2021 19:28 Ответить
Не хочеш бачити правок та дискусії у ради ? Застосовуй неконституційні процедури для проштовхування власної писанини у авторитарній манері.
"Імпічмент! Ця влада зраджує демократичним здобуткам Майдану!" кричали колись борцуни із владою імені Саакашвілі-Курченко. Цікаво де вони зараз ?
показать весь комментарий
01.07.2021 19:43 Ответить
Сергій Таран

Олігархічні депутатські групи Коломойського і Ахмєтова дружно проголосували за «антиолігархічний» закон від Зеленського.

Бо знають, що згідно цього закону їхні господарі виявляться добропорядними бізнесменами, а поганими «олігархами» виявляться опозиціонери.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:47 Ответить
Пафосная комедия: ЗеБеня готовит новый сериал по Путинской методичке
https://www.youtube.com/watch?v=5QEELzU3tWs
показать весь комментарий
01.07.2021 20:24 Ответить
Арахамія - це не прізвище, а полова хвароба.
показать весь комментарий
01.07.2021 20:49 Ответить
Це ж треба так дурити народ таким нікчемним законом замість того, щоб працювати на державу. Очікувати від них чогось притомного не варто.
показать весь комментарий
01.07.2021 20:58 Ответить
Ну, а шо робить, если закон немножко ) множко) по дебильному написан?
показать весь комментарий
01.07.2021 21:15 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Все решения СНБО по санкциям закончились пшиком. Там же будет и "деолигархизация". А "зелебобики" испугались исключения из списка пакетополучателей
показать весь комментарий
01.07.2021 21:26 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVrl3RipcKZ08Sq0PNdIXrwJPb3LD6z3jNW5SZQ5tb_-0-sS_fYNLknqZrbhrTINCL7h_qJeGhT82PASwBU7oYaS7NaAuaujVf4IqBdXWzhnA3lADyQv8nu_IxnUihd5Bo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVrl3RipcKZ08Sq0PNdIXrwJPb3LD6z3jNW5SZQ5tb_-0-sS_fYNLknqZrbhrTINCL7h_qJeGhT82PASwBU7oYaS7NaAuaujVf4IqBdXWzhnA3lADyQv8nu_IxnUihd5Bo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

В первом чтении за закон про олигархов дружно проголосовали депутаты Ахметова, Коломойского, Пинчука и Порошенко.

Прямо вижу, как олигархи трясутся от страха)))))))))

Каким же дурачьём считает народ Зеленский))))))
показать весь комментарий
01.07.2021 21:58 Ответить
Тернистый путь бомжа Арахамии в олигархи...Он имеет отношение к раздаче депутатских подачек в конвертах, а это суммы немаленькие...
показать весь комментарий
01.07.2021 22:26 Ответить
 
 