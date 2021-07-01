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Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок"

Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію

Якщо представники опозиції спробують до другого читання завалити законопроєкт про олігархів "поправочним спамом", "слуги народу" використають спецпроцедуру.

Про це журналістам після позачергового засідання Ради розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи голосування за законопроєкт про деолігархізацію, він підкреслив: "Дуже раді, що всі представники "Слуги народу", за винятком кількох людей, (ми тут зараз робимо детальний аналіз) проголосували і підтримали нашу програмну обіцянку".

За словами голови фракції "СН", якщо опозиція внесе велику кількість правок до другого читання, монобільшість використає "так звану спеціальну процедуру, як це було з банківським законом". "До мене вже підходили представники опозиції, лякали і говорили: "Тримайтеся, зараз побачите, що таке тисячі поправок ". Подивимося, наскільки вони істотні. Поправочний спам відразу можна побачити, адже закон невеликий", - додав політик.

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Арахамія вважає, що концептуально документ не буде змінено. "Щоб ухвалити його в цьому сезоні, є два варіанти. Перший - ще на один тиждень продовжити пленарну роботу. Другий - відкласти на вересень. Ми будемо консультуватися і приймати рішення", - підсумував депутат.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні закон про деолігархізацію. "За" проголосували 275 депутатів.
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Топ коментарі
+21
Вообще это просто Арахамия. Он как был Арахамией, так им и остался. Не имеющим к Украине никакого отношения. Так что за или против вообще вопросы не к нему. Таковы суровые реалии выбора таких же арахамий под лозунгом "лишь бы не было войны".
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01.07.2021 19:04
+10
Зелені за олігархів.
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01.07.2021 19:06
+9
Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок" - Цензор.НЕТ 2187
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01.07.2021 19:14
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Вы вообще за Украину ?
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01.07.2021 18:58 Відповісти
Вообще это просто Арахамия. Он как был Арахамией, так им и остался. Не имеющим к Украине никакого отношения. Так что за или против вообще вопросы не к нему. Таковы суровые реалии выбора таких же арахамий под лозунгом "лишь бы не было войны".
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01.07.2021 19:04 Відповісти
Так его Украина кормит .
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Так это она ему благодарна. Зепутаты в этом твердо уверены. 73% не дадут соврать.
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01.07.2021 19:08 Відповісти
73% даже не понимают , соврали или нет .
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01.07.2021 19:11 Відповісти
73% услышат только "клятий барыга пытается заблокировать закон об олигархах"
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01.07.2021 19:16 Відповісти
жду де-СлугоЗебило-лизацию Украины там всего два варианта или повесят на суку или расстреляют под пеньком...
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01.07.2021 19:33 Відповісти
Не, их даже вешать или расстреливать не надо будет. Будут друг дружку мочить, процесс начал Бужанский.
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01.07.2021 20:00 Відповісти
тільки не ьреши, що ти, https://censor.net/ua/user/86312, вийшов з числа кодли 73/43%зебілів
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01.07.2021 21:28 Відповісти
Ара урка ХАМия...
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01.07.2021 19:10 Відповісти
А Вы за олигархов?
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Зелені за олігархів.
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01.07.2021 19:06 Відповісти
За людей . Мозги включите .
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01.07.2021 19:07 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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01.07.2021 19:10 Відповісти
та у вас там всі свої люди... всі 73/43%-тні.
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01.07.2021 21:29 Відповісти
за полгода расчелкаете через занос конвертов голосу со товарищи)
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01.07.2021 19:01 Відповісти
Обратите внимание на фокус: этот дыбильный закон может и не примут даже никогда, но оцените только приблизительно количество "конвертов" или как там этот вид спонсорства у них называется, которые украинские избранники получат для лоббирования и блокирования этой полуграмотной законотворческой поделки. И угадайте, у какой партии там монобольшинство и кто больше всех выигрывает от борьбы с олигархами в кулуарах Рады? И знаете, куда текут эти кровно заработанные партийные бабки?
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01.07.2021 19:05 Відповісти
а потом отменят
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01.07.2021 19:05 Відповісти
так и внесут
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Ара, хватит
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01.07.2021 19:05 Відповісти
Ара там там для разнообразия межнационального единения всех не евреев Украины...

Упс,ща по айпи вычисляют)))
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01.07.2021 19:24 Відповісти
СН приняли какую-то порнографию вместо закона о деолигархизации и хотят чтобы не было поправок. В эту сауну вместо пара добавят газа, а вместо лядей могут придти полиция или вооружённый народ, если чо-то пойдёт не так.
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01.07.2021 19:07 Відповісти
Треба вносити. Бо тускавецькі випускники такого там понаписували....
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01.07.2021 19:07 Відповісти
вот из каких щелей повылазили эти ара-хамыи? как по мне - пора вернуть их к реальности.
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01.07.2021 19:10 Відповісти
Мозгу арахамии и тысяча поправок не помогут. Только лоботомия.
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01.07.2021 19:10 Відповісти
Арахамия: Оппозиция грозится внести в закон о деолигархизации "тысячи поправок" - Цензор.НЕТ 2187
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01.07.2021 19:14 Відповісти
Незабаром у Ростові.
Арахамія: Опозиція погрожує внести в закон про деолігархізацію "тисячі поправок" - Цензор.НЕТ 9774
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01.07.2021 19:27 Відповісти
Віслюкка,мабуть не цікавить,бо уньохуньогого бронь до оману...
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01.07.2021 19:38 Відповісти
А Петя был прав . У нас сегодня нет правительства войны .
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01.07.2021 19:21 Відповісти
У нас вообще нет правительства, лишь зеленая шобла хапуг.
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01.07.2021 19:23 Відповісти
Мацы ему без воды и муки,но с шашлыками...
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01.07.2021 21:34 Відповісти
Выбрали худшее дерьмо из худшего их интеллект на их лицах а там в СН в зеленом стаде его нет одни криминально дегенеративные лица
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01.07.2021 19:22 Відповісти
Да внесите одну правку:Олигархом может быть только человек с фамилией Порошенко. Чего напрягаться, типа этот закон еще против кого то направлен ?
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01.07.2021 19:27 Відповісти
А з ким зєкодло збірається консультуватися якщо ізвр вас послав щ цим законом під три ч?
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01.07.2021 19:28 Відповісти
Не хочеш бачити правок та дискусії у ради ? Застосовуй неконституційні процедури для проштовхування власної писанини у авторитарній манері.
"Імпічмент! Ця влада зраджує демократичним здобуткам Майдану!" кричали колись борцуни із владою імені Саакашвілі-Курченко. Цікаво де вони зараз ?
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01.07.2021 19:43 Відповісти
Сергій Таран

Олігархічні депутатські групи Коломойського і Ахмєтова дружно проголосували за «антиолігархічний» закон від Зеленського.

Бо знають, що згідно цього закону їхні господарі виявляться добропорядними бізнесменами, а поганими «олігархами» виявляться опозиціонери.
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01.07.2021 19:47 Відповісти
Пафосная комедия: ЗеБеня готовит новый сериал по Путинской методичке
https://www.youtube.com/watch?v=5QEELzU3tWs
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01.07.2021 20:24 Відповісти
Арахамія - це не прізвище, а полова хвароба.
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01.07.2021 20:49 Відповісти
Це ж треба так дурити народ таким нікчемним законом замість того, щоб працювати на державу. Очікувати від них чогось притомного не варто.
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01.07.2021 20:58 Відповісти
Ну, а шо робить, если закон немножко ) множко) по дебильному написан?
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01.07.2021 21:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Все решения СНБО по санкциям закончились пшиком. Там же будет и "деолигархизация". А "зелебобики" испугались исключения из списка пакетополучателей
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01.07.2021 21:26 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZVrl3RipcKZ08Sq0PNdIXrwJPb3LD6z3jNW5SZQ5tb_-0-sS_fYNLknqZrbhrTINCL7h_qJeGhT82PASwBU7oYaS7NaAuaujVf4IqBdXWzhnA3lADyQv8nu_IxnUihd5Bo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZVrl3RipcKZ08Sq0PNdIXrwJPb3LD6z3jNW5SZQ5tb_-0-sS_fYNLknqZrbhrTINCL7h_qJeGhT82PASwBU7oYaS7NaAuaujVf4IqBdXWzhnA3lADyQv8nu_IxnUihd5Bo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk# 1 ч ·

В первом чтении за закон про олигархов дружно проголосовали депутаты Ахметова, Коломойского, Пинчука и Порошенко.

Прямо вижу, как олигархи трясутся от страха)))))))))

Каким же дурачьём считает народ Зеленский))))))
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01.07.2021 21:58 Відповісти
Тернистый путь бомжа Арахамии в олигархи...Он имеет отношение к раздаче депутатских подачек в конвертах, а это суммы немаленькие...
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01.07.2021 22:26 Відповісти
 
 