РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13645 посетителей онлайн
Новости
942 9

"Добро пожаловать всем", - Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мировых лидеров присоединяться к Крымской платформе.

Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымская платформа будет действовать, пока не произойдет деоккупация и реинтеграция полуострова, - Кориневич

Напомним, учредительный саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие. Также участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием в Украине за последние 30 лет. "Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.

МИД (6950) Кулеба Дмитрий (2880) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вас дебилов уже все во всем мире послали нах, а вы все приглашаете....
показать весь комментарий
02.07.2021 13:34 Ответить
Мочить и утилизировать Фашистскую Федерацию всем миром!

Грохнули левацко-фашистский Третий Рейх, утилизировали комуняко-фашистский Совок, развалим и утилизируем это ********** недоразумение, - Фашистскую Федерацию.

"Добро пожаловать всем", - Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 6694
показать весь комментарий
02.07.2021 13:34 Ответить
На Цензорі будеш її валить, вояка?
показать весь комментарий
02.07.2021 23:20 Ответить
Кинув мусульман Китая (уйгуров), этот зебил предлагает поддерживать мусульман Украины.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:36 Ответить
Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала / Очередное кукареканье кодлана Коломойского. Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны". -При том что Ермак в ФСБ свой человек по кличке Козырь.
показать весь комментарий
02.07.2021 13:42 Ответить
Тему , та проблеми захопленого Криму - обов'язково підіймати на всіх світових рівнях !
показать весь комментарий
02.07.2021 13:52 Ответить
ага, китайцев еще пригласите!
показать весь комментарий
02.07.2021 13:56 Ответить
Вибори президента та в госдуму РФ потрібно визнати недійсними так як при голосуванні були включені АР Крим та місто Севастополь.
Коли нормальні країни перестануть визнавати таких придурів як Жириновський і йому подібних депутатами і заарештовувати і позбавляти дипломатичного імунітету, а обнульониша не вважати президентом.
показать весь комментарий
02.07.2021 14:18 Ответить
 
 