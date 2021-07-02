"Добро пожаловать всем", - Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мировых лидеров присоединяться к Крымской платформе.
Об этом он написал в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - написал Кулеба.
Напомним, учредительный саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Нидерланды, Литва, Словакия, Турция, Польша и другие. Также участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит Крымской платформы станет самым масштабным событием в Украине за последние 30 лет. "Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала", - подчеркнул Кулеба.
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Грохнули левацко-фашистский Третий Рейх, утилизировали комуняко-фашистский Совок, развалим и утилизируем это ********** недоразумение, - Фашистскую Федерацию.
Коли нормальні країни перестануть визнавати таких придурів як Жириновський і йому подібних депутатами і заарештовувати і позбавляти дипломатичного імунітету, а обнульониша не вважати президентом.