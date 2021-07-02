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Новини
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"Ласкаво просимо всіх", - Кулеба закликає країни приєднуватися до Кримської платформі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає світових лідерів приєднуватися до Кримської платформи.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Кримська платформа багатогранна. Ми запрошуємо всі країни працювати над тими аспектами, які їх найбільше хвилюють. Ви хочете зосередитися на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода навігації? Заходьте. Міжнародна безпека, свобода віросповідання, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо всіх", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про політв'язнів подадуть у Раду до саміту "Кримської платформи", - заступниця представника президента в АРК Ташева

Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в Києві. Багато країн вже відкрито висловили бажання приєднатися до роботи платформи, зокрема, Нідерланди, Литва, Словаччина, Туреччина, Польща та інші. Також участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів ЄС, зокрема Мішель, Домбровскіс і Боррель.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою подією в Україні за останні 30 років. "Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - наголосив Кулеба.

МЗС (4123) Кулеба Дмитро (3604) Кримська платформа (320)


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вас дебилов уже все во всем мире послали нах, а вы все приглашаете....
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02.07.2021 13:34 Відповісти
Мочить и утилизировать Фашистскую Федерацию всем миром!

Грохнули левацко-фашистский Третий Рейх, утилизировали комуняко-фашистский Совок, развалим и утилизируем это ********** недоразумение, - Фашистскую Федерацию.

"Добро пожаловать всем", - Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе - Цензор.НЕТ 6694
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02.07.2021 13:34 Відповісти
На Цензорі будеш її валить, вояка?
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02.07.2021 23:20 Відповісти
Кинув мусульман Китая (уйгуров), этот зебил предлагает поддерживать мусульман Украины.
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02.07.2021 13:36 Відповісти
Это будет событие такого международного масштаба и уровня, которого Украина за все 30 лет независимости еще не принимала / Очередное кукареканье кодлана Коломойского. Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Зеленский: Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно. /Россиянам будет стыдно за Крым, - Зеленский/ "Мы увидим с вами свободную Ичкерию, свободный Татарстан и Крым в составе Украины", - Данилов/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба/ Но как это сделать? Реально и конкретно? - Шмыгаль про стратегию деоккупации Крыма: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны". -При том что Ермак в ФСБ свой человек по кличке Козырь.
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02.07.2021 13:42 Відповісти
Тему , та проблеми захопленого Криму - обов'язково підіймати на всіх світових рівнях !
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02.07.2021 13:52 Відповісти
ага, китайцев еще пригласите!
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02.07.2021 13:56 Відповісти
Вибори президента та в госдуму РФ потрібно визнати недійсними так як при голосуванні були включені АР Крим та місто Севастополь.
Коли нормальні країни перестануть визнавати таких придурів як Жириновський і йому подібних депутатами і заарештовувати і позбавляти дипломатичного імунітету, а обнульониша не вважати президентом.
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02.07.2021 14:18 Відповісти
 
 