"Ласкаво просимо всіх", - Кулеба закликає країни приєднуватися до Кримської платформі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає світових лідерів приєднуватися до Кримської платформи.
Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Кримська платформа багатогранна. Ми запрошуємо всі країни працювати над тими аспектами, які їх найбільше хвилюють. Ви хочете зосередитися на правах людини? Ласкаво просимо. Свобода навігації? Заходьте. Міжнародна безпека, свобода віросповідання, навколишнє середовище, міжнародне гуманітарне право? Ласкаво просимо всіх", - написав Кулеба.
Нагадаємо, установчий саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в Києві. Багато країн вже відкрито висловили бажання приєднатися до роботи платформи, зокрема, Нідерланди, Литва, Словаччина, Туреччина, Польща та інші. Також участь у саміті "Кримської платформи" підтвердили керівники інститутів ЄС, зокрема Мішель, Домбровскіс і Боррель.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою подією в Україні за останні 30 років. "Це буде подія такого міжнародного масштабу і рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - наголосив Кулеба.
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Грохнули левацко-фашистский Третий Рейх, утилизировали комуняко-фашистский Совок, развалим и утилизируем это ********** недоразумение, - Фашистскую Федерацию.
Коли нормальні країни перестануть визнавати таких придурів як Жириновський і йому подібних депутатами і заарештовувати і позбавляти дипломатичного імунітету, а обнульониша не вважати президентом.