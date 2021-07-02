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Разумков о законопроекте по повышению налогов: Давайте не создавать налоговое государство

Разумков о законопроекте по повышению налогов: Давайте не создавать налоговое государство

Спикер Дмитрий Разумков обратился к профильному комитету ВР относительно доработки ко второму чтению законопроекта о повышении налогов №5600, потому что к нему звучало много замечаний от народных депутатов, местной власти и бизнеса.

Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте "не шить" друг другу так называемую связь с олигархами. Если бы там все было связано исключительно с олигархами, думаю это набрало бы достаточно большую поддержку в стенах Верховной Рады. А разговоры о том, что все скупают олигархи – это бред. А когда мы вводим такие полномочия, которые, мягко говоря, расширяют полномочия налоговой службы, которые создают в не простых послековидных, а на самом деле еще ковидных условиях давление на бизнес, и увеличиваем налоги, то я понимаю, что налоги нужно платить, но чтобы их платить нужно зарабатывать. Когда мы с одной стороны в условиях коронавируса помогаем бизнесу, выделяя по 8 тысяч гривен и так далее, а потом пробуем создать проблемы – это неправильно", - подчеркнул Разумков.

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Спикер согласен с тем, что нужно менять налоговое законодательство, но нужно это делать логично.

Председатель Верховной Рады обратил внимание, что вчера многие депутаты проголосовали за этот законопроект при условии, что он будет качественно доработан ко второму чтению.

"Если этого не произойдет, мне кажется, результат на табло будет абсолютно другим", - добавил он.

Спикер уверен, что большой бизнес и так выживет, а у малого и среднего всегда есть проблемы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов

"Давайте помогать тем, кто сегодня действительно нуждается в этой поддержке со стороны государства. Знаете, кто-то говорит о полицейском государстве, так вот давайте не создавать налоговое государство. Давайте уважать людей и не жить по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно меньше кормить и больше доить. Так не работает", - заявил Разумков.

Напомним, 1 июля Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов.

Автор: 

ВР (29247) налоги (3238) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+9
https://twitter.com/dendnepro Денис Днепр https://twitter.com/dendnepro @dendnepro https://twitter.com/dendnepro/status/1410656567494688776 39 мин

Фискалам, крышующим обналичку, разрешили арестовывать счета без суда.
ДБР открыли доступ к банковской тайне.
У вас успешный бизнес с стабильным доходом?
Тогда к вам едет свадебный тамада!!!
Рейдернуть ваш бизнес можно в 2 клика.
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02.07.2021 14:12
+6
какие же слуги - просто - сволочи, согласен с ним полностью
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02.07.2021 14:09
+4
Шо, шо. З бубачки ****** лоха, а Разумков розумний. На наступних виборах кричатимуть Разумкова в президенти.
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02.07.2021 14:14
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Правила форума Совет форумчан
его из слуг исключать завтра - попер против линии партии))
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02.07.2021 14:09 Ответить
рОзумнику, ти спочатку порахуй всі налоги, їх проценти а потім відкривай своє ХАЙЛО!!!!!!!
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02.07.2021 14:09 Ответить
какие же слуги - просто - сволочи, согласен с ним полностью
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02.07.2021 14:09 Ответить
т е полицейское государство это норм?) оговорочка)
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02.07.2021 14:10 Ответить
Что-то в Раде творится непонятное, их что, с потолка коксом притрушивают?
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02.07.2021 14:11 Ответить
Шо, шо. З бубачки ****** лоха, а Разумков розумний. На наступних виборах кричатимуть Разумкова в президенти.
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02.07.2021 14:14 Ответить
Разумков підсиджує Буратіну, а ще друх називається.
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02.07.2021 14:11 Ответить
Что значит не создавать? Закрой мангал, шашлык остынет. Еще как создавать)
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02.07.2021 14:12 Ответить
Нахєра ти тоді поставив його на голосування?
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02.07.2021 14:12 Ответить
Он его от себя поставил?
Есть порядок работы ВР.
Он же не Парубий.
Тот одно не ставил, а другое ставил 11 раз.
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02.07.2021 14:18 Ответить
https://twitter.com/dendnepro Денис Днепр https://twitter.com/dendnepro @dendnepro https://twitter.com/dendnepro/status/1410656567494688776 39 мин

Фискалам, крышующим обналичку, разрешили арестовывать счета без суда.
ДБР открыли доступ к банковской тайне.
У вас успешный бизнес с стабильным доходом?
Тогда к вам едет свадебный тамада!!!
Рейдернуть ваш бизнес можно в 2 клика.
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02.07.2021 14:12 Ответить
Робить вид, що він тут не при чем? Ніче, шо ти, сраний гандон, друга особа, після сраного клоуна, в цій ********** владі і ти в повній мірі за усе відповідаєш?
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02.07.2021 14:13 Ответить
Што ФОП, не дысыс? А как дысал, как дысал...
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02.07.2021 14:16 Ответить
Уже два года клоуны из государства делают Шапито.
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02.07.2021 14:17 Ответить
Да что там создавать, нам бы это Государство сберечь от зельоных идиотов квартальных!
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02.07.2021 14:19 Ответить
разумков - новый клоун в обойме терпил ахметова. вместе с колесниковым, они будут торбить прорашисткий лохторат квартала95 на предстоящих выборах. поэтому левочкин-дерьмак так ненавидят разумкова.
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02.07.2021 14:29 Ответить
Прямо як Робін Гуд з кущів вискочив перед самим голосуванням про підвищення податків, так і хоче сказати: "Подивіться, я не такий як всі ЗЄбєнята, я хороший!".
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02.07.2021 14:33 Ответить
А давайте создадим без-налоговое государство!
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02.07.2021 14:46 Ответить
Кстати и не сильно всё подорожает. Суды и так платные, больнички - платные, осталось только ментам чаще на лапу давать и всё!
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02.07.2021 14:55 Ответить
https://twitter.com/viktoriya_ptaha
https://twitter.com/viktoriya_ptaha

Viktoriya Ptaha

@viktoriya_ptaha


Щодо заощаджених коштів монитизації субсидії.
Збережені та невикористані гроші,що перебувають на рахунку Ощаду, субсідіанти мали отримати до 01.06.
Потім термін змістили на місяць, тепер ще на 10 днів до 10.07.
Зрозуміло, бюджет порожній. Але як бути з виконанням закону? Де гроші?!

Втім, можливо ці кошти просто використовують/прокручують для отримання відсотків? Пам'ятаєте часи затримки ЗП, коли керівники на місяць два клали (крали) гроші із зарплатного фонду на депозит? ЗП врешті видавали, а відсотки - на власний прибуток.

Вкурвлюють ці нові ліца, котрі з успіхом та надхненням використовують схеми часів Кучми. Популізм, жадібність та зловживання службовим становищем! Пенсії збільшили на 85 грн. і то не всім, а заощаджені субсидії привласнили.
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02.07.2021 14:55 Ответить
То ж за що ці дурні в Верховній Раді голосували ? Довели країну до ручки з мудрим зеленим керівництвом , а потім будуть робити вигляд , що "они не причем".
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02.07.2021 16:14 Ответить
Позиция Разумкова понятная: я ни я и зад-ца не моя. А что же до голосования за этот антинародный закон он ничего не говорил о любви к бизнесу?
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02.07.2021 17:49 Ответить
 
 