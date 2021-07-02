Разумков о законопроекте по повышению налогов: Давайте не создавать налоговое государство

Спикер Дмитрий Разумков обратился к профильному комитету ВР относительно доработки ко второму чтению законопроекта о повышении налогов №5600, потому что к нему звучало много замечаний от народных депутатов, местной власти и бизнеса.

Об этом он заявил на брифинге в ВРУ, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте "не шить" друг другу так называемую связь с олигархами. Если бы там все было связано исключительно с олигархами, думаю это набрало бы достаточно большую поддержку в стенах Верховной Рады. А разговоры о том, что все скупают олигархи – это бред. А когда мы вводим такие полномочия, которые, мягко говоря, расширяют полномочия налоговой службы, которые создают в не простых послековидных, а на самом деле еще ковидных условиях давление на бизнес, и увеличиваем налоги, то я понимаю, что налоги нужно платить, но чтобы их платить нужно зарабатывать. Когда мы с одной стороны в условиях коронавируса помогаем бизнесу, выделяя по 8 тысяч гривен и так далее, а потом пробуем создать проблемы – это неправильно", - подчеркнул Разумков.

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Спикер согласен с тем, что нужно менять налоговое законодательство, но нужно это делать логично.

Председатель Верховной Рады обратил внимание, что вчера многие депутаты проголосовали за этот законопроект при условии, что он будет качественно доработан ко второму чтению.

"Если этого не произойдет, мне кажется, результат на табло будет абсолютно другим", - добавил он.

Спикер уверен, что большой бизнес и так выживет, а у малого и среднего всегда есть проблемы.

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"Давайте помогать тем, кто сегодня действительно нуждается в этой поддержке со стороны государства. Знаете, кто-то говорит о полицейском государстве, так вот давайте не создавать налоговое государство. Давайте уважать людей и не жить по принципу: чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно меньше кормить и больше доить. Так не работает", - заявил Разумков.

Напомним, 1 июля Рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение налогов.