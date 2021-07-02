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Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин

Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин

Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка (ВБ) для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"Средства поступили в Украину", – сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит $350 млн от Всемирного банка, - Шмыгаль

Как сообщалось, Украина и ВБ подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) кредита в размере $350 млн, которые должны быть направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.

Всемирный Банк (447) кредит (2378) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+5
Сегодня праздник у «ребят» (с) )))
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02.07.2021 15:21
+5
Якраз тупицькому і решті суддям буде з чого "компенсувати" їхні позови на премії
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02.07.2021 15:42
+3
Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин - Цензор.НЕТ 3102
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02.07.2021 15:26
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Сегодня праздник у «ребят» (с) )))
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02.07.2021 15:21 Ответить
Якраз тупицькому і решті суддям буде з чого "компенсувати" їхні позови на премії
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02.07.2021 15:42 Ответить
Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин - Цензор.НЕТ 3102
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02.07.2021 15:26 Ответить
Ищите займ в Оманских офшорах ЗеМарадера..
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02.07.2021 15:28 Ответить
Всемирный Банк наверное не в курсе дела о выходе из НБУ ключевых работников и разных департаментов банка. Теперь там собралась такая же шобла некчёмностей как в КМУ и ВР.
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02.07.2021 15:47 Ответить
ай да молодцы)) пацаны как раз стройки на берегу ДНЕПРА РАЗВЕРНУЛИ, да и брычки пора в автосалонах обновить, это праздник какой то.
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02.07.2021 16:40 Ответить
"плакалі наші дєнєжкі"(с)(((
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02.07.2021 17:10 Ответить
Ну, і хто тепер посміє сказати, що квартал 95 - збиткова контора?
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02.07.2021 19:37 Ответить
какая пидступная зрадулька.
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04.07.2021 01:55 Ответить
 
 