Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин
Министерство финансов подтвердило поступление в Украину займа на $350 млн от Всемирного банка (ВБ) для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, информирует Цензор.НЕТ.
"Средства поступили в Украину", – сообщила пресс-служба в ответ на запрос агентства.
Как сообщалось, Украина и ВБ подписали соглашение о предоставлении Украине от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) кредита в размере $350 млн, которые должны быть направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов.
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