Україна отримала $350 млн від Світового банку, - Мінфін

Міністерство фінансів підтвердило надходження в Україну позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного Відновлення".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти надійшли в Україну", - повідомила пресслужба у відповідь на запит агентства.

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Як повідомлялося, Україна і СБ підписали угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) кредиту в розмірі $350 млн, які повинні бути спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення і на посилення державних інститутів.