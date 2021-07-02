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Україна отримала $350 млн від Світового банку, - Мінфін

Україна отримала $350 млн від Світового банку, - Мінфін

Міністерство фінансів підтвердило надходження в Україну позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного Відновлення".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Кошти надійшли в Україну", - повідомила пресслужба у відповідь на запит агентства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає $350 млн від Світового банку, - Шмигаль

Як повідомлялося, Україна і СБ підписали угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) кредиту в розмірі $350 млн, які повинні бути спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення і на посилення державних інститутів.

Світовий банк (816) кредит (3827) Мінфін (3643)


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Топ коментарі
+5
Сегодня праздник у «ребят» (с) )))
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02.07.2021 15:21
+5
Якраз тупицькому і решті суддям буде з чого "компенсувати" їхні позови на премії
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02.07.2021 15:42
+3
Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин - Цензор.НЕТ 3102
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02.07.2021 15:26
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Сегодня праздник у «ребят» (с) )))
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02.07.2021 15:21 Відповісти
Якраз тупицькому і решті суддям буде з чого "компенсувати" їхні позови на премії
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02.07.2021 15:42 Відповісти
Украина получила $350 млн от Всемирного банка, - Минфин - Цензор.НЕТ 3102
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02.07.2021 15:26 Відповісти
Ищите займ в Оманских офшорах ЗеМарадера..
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02.07.2021 15:28 Відповісти
Всемирный Банк наверное не в курсе дела о выходе из НБУ ключевых работников и разных департаментов банка. Теперь там собралась такая же шобла некчёмностей как в КМУ и ВР.
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02.07.2021 15:47 Відповісти
ай да молодцы)) пацаны как раз стройки на берегу ДНЕПРА РАЗВЕРНУЛИ, да и брычки пора в автосалонах обновить, это праздник какой то.
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02.07.2021 16:40 Відповісти
"плакалі наші дєнєжкі"(с)(((
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02.07.2021 17:10 Відповісти
Ну, і хто тепер посміє сказати, що квартал 95 - збиткова контора?
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02.07.2021 19:37 Відповісти
какая пидступная зрадулька.
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04.07.2021 01:55 Відповісти
 
 