Україна отримала $350 млн від Світового банку, - Мінфін
Міністерство фінансів підтвердило надходження в Україну позики на $350 млн від Світового банку (СБ) для системного проєкту "Перша позика на політику розвитку в сфері економічного Відновлення".
Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Кошти надійшли в Україну", - повідомила пресслужба у відповідь на запит агентства.
Як повідомлялося, Україна і СБ підписали угоду про надання Україні від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) кредиту в розмірі $350 млн, які повинні бути спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення і на посилення державних інститутів.
Топ коментарі
+5 Mykola Vovk
показати весь коментар02.07.2021 15:21
+5 Vasily G
показати весь коментар02.07.2021 15:42
+3 Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар02.07.2021 15:26
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mykola Vovk
показати весь коментар02.07.2021 15:21 Відповісти Мені подобається 5
Vasily G
показати весь коментар02.07.2021 15:42 Відповісти Мені подобається 5
✘
Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар02.07.2021 15:26 Відповісти Мені подобається 3
Shu Shu
показати весь коментар02.07.2021 15:28 Відповісти Мені подобається 3
✘
Vladimir Soukhov
показати весь коментар02.07.2021 15:47 Відповісти Мені подобається 2
Bigukrman я
показати весь коментар02.07.2021 16:40 Відповісти Мені подобається 1
Olexa Pluzh
показати весь коментар02.07.2021 17:10 Відповісти Мені подобається 1
Rachman 128 #443157
показати весь коментар02.07.2021 19:37 Відповісти Мені подобається 0
yegorov vitaly
показати весь коментар04.07.2021 01:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль