Таран обещает, что каблуков на параде не будет, - "слуга народа" Бардина
Женщины-военнослужащие будут маршировать на параде в честь Дня Независимости Украины не в той обуви, в которой были на репетиции.
Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.
"Поговорили с Министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - Министр показал картинку", - написала Бардина.
Она добавила, что в Раде зарегистрированы три законопроекта о равенстве в ВСУ и поддержке женщин на военной службе.
Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.
Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.
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Описана еще в старой притче про равина, Мойшу и "продай козу"
Ну а с праздиком это вообще пипец, так переименовывайте все в таком случае:День медицинского работника и работницы, День инженера и инженерки, день строителя и строительницы. Зебиля млять.
Иначе от безграмотности можно действительно все праздники переименовать в работников и работниц, колхозников и колхозниц, врачей и "врачих"...
У Слуг все такие безграмотные? Или есть, которые учились не только в трускавецких акамедиях?
Оборжаться...
от загадочный шоубиз )))...смотрите в следующей серии...
Ну як варіант - запропонували Тарану в лабутенах очолити жіночу коробку на підборах). Той переосмислив)).
Володимир-ясне сонечко, вирішив підтримати наших дівчат військових . Який молодець!!!!