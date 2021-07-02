Таран обещает, что каблуков на параде не будет, - "слуга народа" Бардина

Женщины-военнослужащие будут маршировать на параде в честь Дня Независимости Украины не в той обуви, в которой были на репетиции.

Об этом сообщила в Фейсбуке народный депутат "Слуги народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.

"Поговорили с Министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой - Министр показал картинку", - написала Бардина.

Она добавила, что в Раде зарегистрированы три законопроекта о равенстве в ВСУ и поддержке женщин на военной службе.

Смотрите: Тарану в Раде подарили красные туфли на каблуках: "Пусть сходит в них на парад". ФОТОрепортаж

Напомним, 1 июля 2021 года стало известно, что женская "коробка" тренируется для участия в военном параде ко Дню Независимости в туфлях на каблуках.

Цензор.НЕТ опросил женщин-военнослужащих об их мнении по этому поводу. Подробнее об этом в материале: "Менше клоунади, більше дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - здесь.