Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна

Жінки-військовослужбовці будуть марширувати на параді на честь Дня Незалежності України не в тому взутті, в якому були на репетиції.

Про це повідомила у Фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде інше - міністр показав картинку", - написала Бардіна.

Вона додала, що в Раді зареєстровано три законопроєкти про рівність у ЗСУ і підтримку жінок на військовій службі.

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Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Докладніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, более дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.