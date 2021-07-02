Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна
Жінки-військовослужбовці будуть марширувати на параді на честь Дня Незалежності України не в тому взутті, в якому були на репетиції.
Про це повідомила у Фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде інше - міністр показав картинку", - написала Бардіна.
Вона додала, що в Раді зареєстровано три законопроєкти про рівність у ЗСУ і підтримку жінок на військовій службі.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.
Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Докладніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, более дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.
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Описана еще в старой притче про равина, Мойшу и "продай козу"
Ну а с праздиком это вообще пипец, так переименовывайте все в таком случае:День медицинского работника и работницы, День инженера и инженерки, день строителя и строительницы. Зебиля млять.
Иначе от безграмотности можно действительно все праздники переименовать в работников и работниц, колхозников и колхозниц, врачей и "врачих"...
У Слуг все такие безграмотные? Или есть, которые учились не только в трускавецких акамедиях?
Оборжаться...
от загадочный шоубиз )))...смотрите в следующей серии...
Ну як варіант - запропонували Тарану в лабутенах очолити жіночу коробку на підборах). Той переосмислив)).
Володимир-ясне сонечко, вирішив підтримати наших дівчат військових . Який молодець!!!!