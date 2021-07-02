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Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна

Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, -

Жінки-військовослужбовці будуть марширувати на параді на честь Дня Незалежності України не в тому взутті, в якому були на репетиції.

Про це повідомила у Фейсбуці народний депутат "Слуги народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорили з міністром оборони про підготовку параду і вчорашні підбори. Взуття на параді буде інше - міністр показав картинку", - написала Бардіна.

Вона додала, що в Раді зареєстровано три законопроєкти про рівність у ЗСУ і підтримку жінок на військовій службі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тарану в Раді подарували червоні туфлі на підборах: "Нехай сходить у них на парад". ФОТОрепортаж

Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - слуга народу Бардіна 01

Нагадаємо, 1 липня 2021 року стало відомо, що жіноча "коробка" тренується для участі у військовому параді до Дня Незалежності в туфлях на підборах.

Цензор.НЕТ опитав жінок-військовослужбовців про їхню думку з цього приводу. Докладніше про це в матеріалі: "Менше клоунади, более дійсності": чому жінки-військові проти підборів на параді 24 серпня - тут.

жінки (625) парад (377) Таран Андрій (267) Бардіна Марина (7)


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Топ коментарі
+20
Таран обещает, что каблуков на параде не будет, - "слуга народа" Бардина - Цензор.НЕТ 675
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02.07.2021 16:03
+18
зеленые политтехнологи из засрашки из всего делают дешевое шоу, за что не возьмутся везде обосрака.
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02.07.2021 15:58
+14
Ага просто тренировались в туфлях, но на параде будут не в них. Так это млять еще хуже т.е Таран официально признается в пытках фактически. Какая цель была этого издевательства в таком случае?

Ну а с праздиком это вообще пипец, так переименовывайте все в таком случае:День медицинского работника и работницы, День инженера и инженерки, день строителя и строительницы. Зебиля млять.
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02.07.2021 16:04
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Просто сняли ролик , чтоб кацапов повеселить .
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02.07.2021 15:57 Відповісти
Ідіот детектед.
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02.07.2021 16:34 Відповісти
Люся Арестович, перелогінься.
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02.07.2021 16:34 Відповісти
Капець. Точно Арестович. Я спеціально за посиланням перейшов. Ну, Люсі там таки натикали.
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02.07.2021 16:38 Відповісти
Брехло Абдристович.
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02.07.2021 16:44 Відповісти
Врать Порошенко и не переставал, еще с 2004 года, с Майдана, когда РНБО возглавил. Помним Зинченко.
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02.07.2021 16:38 Відповісти
чуєш іпанута люсіндра, в нас в Україні війська проходять Пруським кроком! Хай дівчата і йдуть на підборах, але йдуть, а не крокують! Чи ти курва тупа?
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02.07.2021 16:46 Відповісти
зеленые политтехнологи из засрашки из всего делают дешевое шоу, за что не возьмутся везде обосрака.
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02.07.2021 15:58 Відповісти
нормальная политтехнология, - создали проблему и сами решили - зебилы в восторге.

Описана еще в старой притче про равина, Мойшу и "продай козу"
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02.07.2021 16:16 Відповісти
Вообще то Таран это голимый совок ,не тот совок который просто родился при совке а тот у кого совок в голове. Удивительно но совки и зелеботы оказались братьями-близнецами.
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02.07.2021 16:32 Відповісти
кркрва запросили вже в пробздюсерьі?
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02.07.2021 16:57 Відповісти
Исправили глупость ....ну ,и ладушки ! А сколько идей высказали читатели?
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02.07.2021 16:01 Відповісти
это не глупость ,это диверсия изнутри
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02.07.2021 16:01 Відповісти
Это - продолжающиеся не первый год издевательства и насмешки Зеленского - корпоративного шута, а сегодня Зеленского - кремлёвской куклы под прикрытием кресла президента, над украинской армией, украинским достоинством. Издевательства в угоду кремлёвским выродкам и лично кремлёвской шизанутой крысе путену....
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02.07.2021 16:10 Відповісти
Интересно во сколько обошлась эта "глупость" народу и его Армии?
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02.07.2021 16:35 Відповісти
Боюсь что по итогу весь парад окажется глупостью....
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02.07.2021 16:05 Відповісти
Зря прогнулся, жарко же и женщин жалко.
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02.07.2021 16:01 Відповісти
Таран обещает, что каблуков на параде не будет, - "слуга народа" Бардина - Цензор.НЕТ 675
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02.07.2021 16:03 Відповісти
Интересно, он до сих пор обслуживает мальчишники? И принимает со всех сторон?
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02.07.2021 16:27 Відповісти
Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 7691
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02.07.2021 17:21 Відповісти
Ага просто тренировались в туфлях, но на параде будут не в них. Так это млять еще хуже т.е Таран официально признается в пытках фактически. Какая цель была этого издевательства в таком случае?

Ну а с праздиком это вообще пипец, так переименовывайте все в таком случае:День медицинского работника и работницы, День инженера и инженерки, день строителя и строительницы. Зебиля млять.
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02.07.2021 16:04 Відповісти
Она в школе вообще училась? Захисників - это во множественном числе - и захисників, и захисниць.
Иначе от безграмотности можно действительно все праздники переименовать в работников и работниц, колхозников и колхозниц, врачей и "врачих"...
У Слуг все такие безграмотные? Или есть, которые учились не только в трускавецких акамедиях?
Оборжаться...
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02.07.2021 16:50 Відповісти
таран померял красные ботфорты, которые ему подарили в раде и решил дать заднюю.
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02.07.2021 16:05 Відповісти
В лаптях і косоворотках?
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02.07.2021 16:06 Відповісти
так и тренировались зачем в туфлях? или будут туфли на более низком каблуке?
от загадочный шоубиз )))...смотрите в следующей серии...
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02.07.2021 16:08 Відповісти
Тому що притисли. Мали бути на підборах, але дали задню).
Ну як варіант - запропонували Тарану в лабутенах очолити жіночу коробку на підборах). Той переосмислив)).
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02.07.2021 16:25 Відповісти
Не останови идиотов, они підбори и на голову оденут
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02.07.2021 16:53 Відповісти
А кто вернёт в казну деньги потраченные на покупку туфелек??? Таран , шмаргаль или Зеленский ???
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02.07.2021 16:10 Відповісти
совок из всех щелей, ну как мы могли вляпаться в эту зеленую историю..
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02.07.2021 16:16 Відповісти
Захотели весело пожить потому и выбрали клоуна а то многим скучно стало и от войны устали,захотели зрелищ. Хотели цирк на дроте получили на каблуках.
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02.07.2021 16:40 Відповісти
Ти ідіот?
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02.07.2021 16:25 Відповісти
Аргументируй. Не вопрос.
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02.07.2021 16:28 Відповісти
Пянатна-таки ідіот.
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02.07.2021 16:35 Відповісти
Очень приятно, мое имя Сергей. Тебя такой диалог, видимо, устраивает.
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02.07.2021 16:39 Відповісти
Пшел нах, сер гєй.
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02.07.2021 16:40 Відповісти
Пошел и ты Хреновский...
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02.07.2021 16:50 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV

Володимир-ясне сонечко, вирішив підтримати наших дівчат військових . Який молодець!!!!

Таран обіцяє, що каблуків на параді не буде, - "слуга народу" Бардіна - Цензор.НЕТ 6024
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02.07.2021 16:17 Відповісти
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02.07.2021 16:22 Відповісти
А магазине "Конфискат" появятся чёрные туфли на каблуках.
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02.07.2021 16:23 Відповісти
тоді навіщо розтратили 3,5 лярда грошей??? га, бариги??? хто наживається на війні??? знову Порох???
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02.07.2021 16:25 Відповісти
не на каблук надо ставить и муштровать... на шпильку с подъемом... вот будет радостно, вот будет потеха...
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02.07.2021 16:30 Відповісти
что значит "о равенстве в ВСУ и поддержке женщин на военной службе"? только я вижу в этой фразе противоречие?
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02.07.2021 16:33 Відповісти
Коли кажуть про підтримку жінок на військовій службі» мають а увазі білизну і куленепробивні жилети, котрі враховують анатомічні особливості жіночої фізіології. Таке ти не бачиш в цій фразі?
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02.07.2021 16:39 Відповісти
А хто за розтрату сяде ? Зеленодибілові у всій своїй красі.
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02.07.2021 16:33 Відповісти
Эта Бардина пыхатая упрямая дура.
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02.07.2021 16:56 Відповісти
Не останови идиотов, они підбори и на голову оденут
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02.07.2021 16:57 Відповісти
Підбори то фігня, по Твіттеру гуляє інфа, що окрема коробка буде нести портрети ветеранів ВоВ, тобто по суті за влада хоче проштовхнути ще й ватний "безсмертний полк". На параді. У честь дня незалежності
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02.07.2021 17:56 Відповісти
 
 