Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба
Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, однако не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех в ней
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что если Альянс не предпримет действия, РФ может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе.
"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все будет так же, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО", - считает он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
На остальных они могут напасть и победить.
Если бы не союзы, которыми связаны эти самые "остальные".
_Да плевать во что ты там себе веришь, потому что ты пустозвон и плужара! А на НАТО расия напала ещё в 2010. И не просто напала - а совершила массовое и демонстративное убийство высшего политического и военного руководства страны ЕС и НАТО!
РФ вполне может ударить по кораблю НАТО, если он, к примеру, попытается пройти по тому, что она считает своими территориальными водами и не будет реагировать на вызовы по радио или предупредительный огонь.
Я уверен, что у них на это хватит воли.
Потому что с её точки зрения они уничтожают неоднократно предупреждённого нарушителя. А не начинает войну с НАТО.
А вот НАТО сразу же ответить не сможет. По политическим причинам.
Им потребуется тысяча всяких согласований и переговоров.
Немцы и французы 100% скажут, что "не надо было провоцировать РФ, давайте с ними поговорим" и тому подобнее.
Запад всё время делает одну и ту же ошибку, пытаясь наложить свою логику принятия решения на аналогичный процесс, происходящий в Кремле. И Кулеба похоже тоже также ошибается.