РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12079 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 690 14

Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба

Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба

Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, однако не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех в ней

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, но на это должен дать разрешение Конституционный Суд, - "слуга народа" Вениславский

Министр отметил, что если Альянс не предпримет действия, РФ может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе.

"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все будет так же, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО", - считает он.

Также читайте: НАТО мерещатся агрессивные действия России, - Лавров

НАТО (9984) россия (95546) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
И откуда кулеба всё это знает? Супердипломат!
показать весь комментарий
02.07.2021 16:06
+1
о том, куда расия пойдет знает только один непредсказуемый как полет руцких ракет... *****..
( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
показать весь комментарий
02.07.2021 16:00
+1
Россия может только напасть на более слабое государство, особенно когда в нем политическая нестабильность. При этом она всегда нападает, прикрываясь женщинами, детьми, стариками. Любит бомбить всех тех, кто не может дать сдачи. НАТО может так дать России по зубам, что от России ничего не останется. Поэтому Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО
показать весь комментарий
02.07.2021 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
о том, куда расия пойдет знает только один непредсказуемый как полет руцких ракет... *****..
( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
показать весь комментарий
02.07.2021 16:00 Ответить
И откуда кулеба всё это знает? Супердипломат!
показать весь комментарий
02.07.2021 16:06 Ответить
ну ,то вперед через Керченську протоку,кораблі НАТО.
показать весь комментарий
02.07.2021 16:08 Ответить
Россия может только напасть на более слабое государство, особенно когда в нем политическая нестабильность. При этом она всегда нападает, прикрываясь женщинами, детьми, стариками. Любит бомбить всех тех, кто не может дать сдачи. НАТО может так дать России по зубам, что от России ничего не останется. Поэтому Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО
показать весь комментарий
02.07.2021 16:08 Ответить
С НАТО может не пойдет, а с нами запросто. По зубам никто здесь давать не собирается, максимум ответ минск3.
показать весь комментарий
02.07.2021 16:22 Ответить
як НАТО даёт по зубам России мы бачимо
показать весь комментарий
02.07.2021 18:17 Ответить
Более сильное государство в мире для РФ только одно - США. Нападать на Китай это тоже самоубийство для РФ.
На остальных они могут напасть и победить.
Если бы не союзы, которыми связаны эти самые "остальные".
показать весь комментарий
02.07.2021 22:27 Ответить
Какая "конфронтация" ? Все ордынские страшилки для местного быдла. Главное -- поддерживать у "отрядов путина" градус ненависти. (Весь мир против "хранителей веры и морали",всем велено застегнуть портки и готовиться к схватке с радужными демонами.)Беда в том ,что скрепные витязи и подтереться не успеют.....
показать весь комментарий
02.07.2021 16:10 Ответить
Не только нет шансов, а Гаагский международный трибунал по преступлениям против человечности быстро найдет своих "героев".
показать весь комментарий
02.07.2021 16:20 Ответить
Гаагзький трибунал Трамп оголосив нелегітимним...
показать весь комментарий
02.07.2021 22:49 Ответить
"Я действительно верю, что..."
_Да плевать во что ты там себе веришь, потому что ты пустозвон и плужара! А на НАТО расия напала ещё в 2010. И не просто напала - а совершила массовое и демонстративное убийство высшего политического и военного руководства страны ЕС и НАТО!
показать весь комментарий
02.07.2021 16:25 Ответить
Россия не пойдет/ "Блаженными" назывались пророки и чудотворцы. Блаженные нередко бывали безумными или умственно отсталыми. В России блаженные пользовались уважением. Считалось, что Василий Блаженный мог ходить по воде по примеру Господа. Многие утверждали, что видели, как тот прогуливается по Москва-реке.
показать весь комментарий
02.07.2021 16:28 Ответить
каждый суслик в поле агроном...
показать весь комментарий
02.07.2021 18:07 Ответить
Кулеба странный.
РФ вполне может ударить по кораблю НАТО, если он, к примеру, попытается пройти по тому, что она считает своими территориальными водами и не будет реагировать на вызовы по радио или предупредительный огонь.
Я уверен, что у них на это хватит воли.

Потому что с её точки зрения они уничтожают неоднократно предупреждённого нарушителя. А не начинает войну с НАТО.
А вот НАТО сразу же ответить не сможет. По политическим причинам.
Им потребуется тысяча всяких согласований и переговоров.
Немцы и французы 100% скажут, что "не надо было провоцировать РФ, давайте с ними поговорим" и тому подобнее.

Запад всё время делает одну и ту же ошибку, пытаясь наложить свою логику принятия решения на аналогичный процесс, происходящий в Кремле. И Кулеба похоже тоже также ошибается.
показать весь комментарий
02.07.2021 22:41 Ответить
 
 