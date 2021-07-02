Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, - Кулеба

Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, однако не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у нее нет шансов на успех в ней

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Newsweek, опубликованном в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря, но я не считаю их самоубийцами. Они могут ущипнуть и спровоцировать то здесь, то там. Но Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО, четко понимая, что у них нет шансов на успех в ней", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что если Альянс не предпримет действия, РФ может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе.

"В наших разговорах с НАТО мы очень откровенны в этом вопросе: если все будет так же, как есть, существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе. Это означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и союзников по НАТО", - считает он.

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