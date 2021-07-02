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Новини Агресія Росії проти України
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Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, - Кулеба

Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, - Кулеба

Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, проте не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що в неї немає шансів на успіх у ній

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Newsweek, опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я справді вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, але я не вважаю їх самогубцями. Вони можуть вщипнути та спровокувати то тут, то там. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у них немає шансів на успіх у ній", - сказав Кулеба.

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Міністр зазначив, що якщо Альянс не здійснить дії, РФ може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні.

"У наших розмовах із НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все буде так само, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні. Це означає підвищені загрози безпеці та стабільності України та союзників із НАТО", - вважає він.

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Автор: 

НАТО (6445) росія (65223) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
И откуда кулеба всё это знает? Супердипломат!
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02.07.2021 16:06
+1
о том, куда расия пойдет знает только один непредсказуемый как полет руцких ракет... *****..
( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
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02.07.2021 16:00
+1
Россия может только напасть на более слабое государство, особенно когда в нем политическая нестабильность. При этом она всегда нападает, прикрываясь женщинами, детьми, стариками. Любит бомбить всех тех, кто не может дать сдачи. НАТО может так дать России по зубам, что от России ничего не останется. Поэтому Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО
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02.07.2021 16:08
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о том, куда расия пойдет знает только один непредсказуемый как полет руцких ракет... *****..
( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
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02.07.2021 16:00 Відповісти
И откуда кулеба всё это знает? Супердипломат!
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02.07.2021 16:06 Відповісти
ну ,то вперед через Керченську протоку,кораблі НАТО.
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02.07.2021 16:08 Відповісти
Россия может только напасть на более слабое государство, особенно когда в нем политическая нестабильность. При этом она всегда нападает, прикрываясь женщинами, детьми, стариками. Любит бомбить всех тех, кто не может дать сдачи. НАТО может так дать России по зубам, что от России ничего не останется. Поэтому Россия не пойдет на риск полномасштабной конфронтации с НАТО
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02.07.2021 16:08 Відповісти
С НАТО может не пойдет, а с нами запросто. По зубам никто здесь давать не собирается, максимум ответ минск3.
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02.07.2021 16:22 Відповісти
як НАТО даёт по зубам России мы бачимо
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02.07.2021 18:17 Відповісти
Более сильное государство в мире для РФ только одно - США. Нападать на Китай это тоже самоубийство для РФ.
На остальных они могут напасть и победить.
Если бы не союзы, которыми связаны эти самые "остальные".
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02.07.2021 22:27 Відповісти
Какая "конфронтация" ? Все ордынские страшилки для местного быдла. Главное -- поддерживать у "отрядов путина" градус ненависти. (Весь мир против "хранителей веры и морали",всем велено застегнуть портки и готовиться к схватке с радужными демонами.)Беда в том ,что скрепные витязи и подтереться не успеют.....
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02.07.2021 16:10 Відповісти
Не только нет шансов, а Гаагский международный трибунал по преступлениям против человечности быстро найдет своих "героев".
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02.07.2021 16:20 Відповісти
Гаагзький трибунал Трамп оголосив нелегітимним...
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02.07.2021 22:49 Відповісти
"Я действительно верю, что..."
_Да плевать во что ты там себе веришь, потому что ты пустозвон и плужара! А на НАТО расия напала ещё в 2010. И не просто напала - а совершила массовое и демонстративное убийство высшего политического и военного руководства страны ЕС и НАТО!
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02.07.2021 16:25 Відповісти
Россия не пойдет/ "Блаженными" назывались пророки и чудотворцы. Блаженные нередко бывали безумными или умственно отсталыми. В России блаженные пользовались уважением. Считалось, что Василий Блаженный мог ходить по воде по примеру Господа. Многие утверждали, что видели, как тот прогуливается по Москва-реке.
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02.07.2021 16:28 Відповісти
каждый суслик в поле агроном...
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02.07.2021 18:07 Відповісти
Кулеба странный.
РФ вполне может ударить по кораблю НАТО, если он, к примеру, попытается пройти по тому, что она считает своими территориальными водами и не будет реагировать на вызовы по радио или предупредительный огонь.
Я уверен, что у них на это хватит воли.

Потому что с её точки зрения они уничтожают неоднократно предупреждённого нарушителя. А не начинает войну с НАТО.
А вот НАТО сразу же ответить не сможет. По политическим причинам.
Им потребуется тысяча всяких согласований и переговоров.
Немцы и французы 100% скажут, что "не надо было провоцировать РФ, давайте с ними поговорим" и тому подобнее.

Запад всё время делает одну и ту же ошибку, пытаясь наложить свою логику принятия решения на аналогичный процесс, происходящий в Кремле. И Кулеба похоже тоже также ошибается.
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02.07.2021 22:41 Відповісти
 
 