Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, - Кулеба
Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, проте не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що в неї немає шансів на успіх у ній
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Newsweek, опублікованому в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я справді вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в регіоні Чорного моря, але я не вважаю їх самогубцями. Вони можуть вщипнути та спровокувати то тут, то там. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у них немає шансів на успіх у ній", - сказав Кулеба.
Міністр зазначив, що якщо Альянс не здійснить дії, РФ може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні.
"У наших розмовах із НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все буде так само, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив у регіоні. Це означає підвищені загрози безпеці та стабільності України та союзників із НАТО", - вважає він.
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( ну и украинцы... только направление и посыл разные))))
На остальных они могут напасть и победить.
Если бы не союзы, которыми связаны эти самые "остальные".
_Да плевать во что ты там себе веришь, потому что ты пустозвон и плужара! А на НАТО расия напала ещё в 2010. И не просто напала - а совершила массовое и демонстративное убийство высшего политического и военного руководства страны ЕС и НАТО!
РФ вполне может ударить по кораблю НАТО, если он, к примеру, попытается пройти по тому, что она считает своими территориальными водами и не будет реагировать на вызовы по радио или предупредительный огонь.
Я уверен, что у них на это хватит воли.
Потому что с её точки зрения они уничтожают неоднократно предупреждённого нарушителя. А не начинает войну с НАТО.
А вот НАТО сразу же ответить не сможет. По политическим причинам.
Им потребуется тысяча всяких согласований и переговоров.
Немцы и французы 100% скажут, что "не надо было провоцировать РФ, давайте с ними поговорим" и тому подобнее.
Запад всё время делает одну и ту же ошибку, пытаясь наложить свою логику принятия решения на аналогичный процесс, происходящий в Кремле. И Кулеба похоже тоже также ошибается.