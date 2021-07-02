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Напавшую на "слугу народа" Потураева блогера Крат лишили аккредитации

Напавшую на

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова решил лишить аккредитации в парламент блогера Ирму Крат, которая накануне сорвала брифинг народных депутатов от фракции "Слуга народа", напав на депутата Никиту Потураева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

"Комитет принял решение о лишении ее аккредитации и осудил ее действия", - отметила парламентарий.

Напомним, 1 июля 2021 года на "слугу народа" Никиту Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат.

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук об инциденте между Крат и Потураевым: Она не журналистка. Сегодня комитет рассмотрит лишение ее аккредитации в Раде

Автор: 

ВР (29247) Цыба (9) Ирма Крат (3)


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Топ комментарии
+6
ну..хоть по сопле врезала ( и кошелкой)...
не любят слуги критики )))))
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02.07.2021 16:02
+3
сидеть на штыках долго не смогут - дождуться крайностей - терпение, у украинцев, не резиновое
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02.07.2021 16:15
+3
Мужиків нема, жінки беруться до справи...

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 4208
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02.07.2021 16:45
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ну..хоть по сопле врезала ( и кошелкой)...
не любят слуги критики )))))
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02.07.2021 16:02 Ответить
Надо запилить законопроект о возбуждении уголовного дела в случае нападения на зелевласть. Все как тупин завещал зеленому малороссу.
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02.07.2021 16:10 Ответить
сидеть на штыках долго не смогут - дождуться крайностей - терпение, у украинцев, не резиновое
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02.07.2021 16:15 Ответить
А кто же ей выдал аккредитацию ?
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02.07.2021 16:21 Ответить
а шо с потураевым? Выкатали яйцами?
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02.07.2021 16:22 Ответить
а ЗА ЧТО ОНА ЕГО БИЛА? Кто знает?
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02.07.2021 16:28 Ответить
Всіх зелених є за шо лупцювати.
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02.07.2021 16:30 Ответить
какаяразніца...
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02.07.2021 16:31 Ответить
Правильно зробили! Агресивне і тупе стерво не повинно тинятися по ВР. Блогер? То аргументуй в своєму блозі а не махай кінцівками...
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02.07.2021 16:38 Ответить
хорошо, но мало..
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02.07.2021 16:39 Ответить
Прочитала біографію, цієї Ірми Квінт. Там така каша в голові від примирення Антимайдана з учасниками Майдану, Виступає проти закону про ринок землі. І все це, на тлі "хотіла покинуть Україну" але вирішила залишитися) Така собі аля Надя Савченко)
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02.07.2021 16:43 Ответить
схоже, що ця ірма ще те чмо... Якби Потураєв дав їй рефлекторно поміж ріг, що було б?
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02.07.2021 17:06 Ответить
Мужиків нема, жінки беруться до справи...

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 4208
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02.07.2021 16:45 Ответить
Хотелось бы уточнений. Лишили за то, что пыталась всечь или за то, что ни разу не журналюга?
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02.07.2021 17:55 Ответить
Так званий міністр культури Ткаченко, працюючи гендиректором на каналі 1+1 не взяв на роботу журналістку Кароліну Ашіон через колір шкіри. "Ви в дзеркало себе бачили? Я не готовий ризикувати рейтингами...". На Заході такий "гендиректор" поплатився б посадою, а у Клоуна пішов не підвищення.

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 2837
https://www.5.ua/suspilstvo/ministra-kultury-tkachenka-i-telekanal-11-zvynuvatyly-v-rasyzmi-vidoma-zhurnalistka-karolina-ashion-rozpovila-podrobytsi-248494.html
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02.07.2021 19:06 Ответить
А в Америке есть министр культуры ?
А министр по правам джентльменов ?
И ледей ?
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03.07.2021 01:30 Ответить
В США міністр культури точно є - National Secretary of the Arts.
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03.07.2021 01:40 Ответить
Ну в посудомойки её возьмут.
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17.09.2021 17:29 Ответить
Та ні, вона стала телезіркою, а посада посудомийки вакантна, мабуть для тебе.

Свою телевізійну кар'єру Кароліна почала у 2001-му році. Тоді вона стала ведучою на телеканалі «М1». Через 6 років Ашіон отримала свою першу кінороль у картині «Секунда до...». Далі вона працювала на телеканалах «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
У 2015-му році Кароліна Ашіон стала ведучою передачі «Секретні матеріали», націленої на протистояння російській пропаганді.

Через 2 роки вона увійшла в команду телеканалу «Прямий».

Телезірка також є продюсером творчої компанії «ICMG» і української співачки Полі Франц.
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17.09.2021 18:03 Ответить
Вот к чему приводит беспорядочная половая жизнь.
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17.09.2021 17:28 Ответить
 
 