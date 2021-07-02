Напавшую на "слугу народа" Потураева блогера Крат лишили аккредитации
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова решил лишить аккредитации в парламент блогера Ирму Крат, которая накануне сорвала брифинг народных депутатов от фракции "Слуга народа", напав на депутата Никиту Потураева.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.
"Комитет принял решение о лишении ее аккредитации и осудил ее действия", - отметила парламентарий.
Напомним, 1 июля 2021 года на "слугу народа" Никиту Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат.
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+6 Вася Шевченко #371210
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не любят слуги критики )))))
https://www.5.ua/suspilstvo/ministra-kultury-tkachenka-i-telekanal-11-zvynuvatyly-v-rasyzmi-vidoma-zhurnalistka-karolina-ashion-rozpovila-podrobytsi-248494.html
А министр по правам джентльменов ?
И ледей ?
Свою телевізійну кар'єру Кароліна почала у 2001-му році. Тоді вона стала ведучою на телеканалі «М1». Через 6 років Ашіон отримала свою першу кінороль у картині «Секунда до...». Далі вона працювала на телеканалах «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
У 2015-му році Кароліна Ашіон стала ведучою передачі «Секретні матеріали», націленої на протистояння російській пропаганді.
Через 2 роки вона увійшла в команду телеканалу «Прямий».
Телезірка також є продюсером творчої компанії «ICMG» і української співачки Полі Франц.