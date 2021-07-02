Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації в парламент блогерку Ірму Крат, яка напередодні зірвала брифінг народних депутатів від фракції "Слуга народу", напавши на депутата Микиту Потураєва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба.

"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації та засудив її дії", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року на "слугу народу" Микиту Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат.

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