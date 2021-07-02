Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації
Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації в парламент блогерку Ірму Крат, яка напередодні зірвала брифінг народних депутатів від фракції "Слуга народу", напавши на депутата Микиту Потураєва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба.
"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації та засудив її дії", - зазначила парламентарій.
Нагадаємо, 1 липня 2021 року на "слугу народу" Микиту Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат.
Топ коментарі
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.07.2021 16:02
+3 Чинганчгук
показати весь коментар02.07.2021 16:15
+3 Петро Чайка #489601
показати весь коментар02.07.2021 16:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не любят слуги критики )))))
https://www.5.ua/suspilstvo/ministra-kultury-tkachenka-i-telekanal-11-zvynuvatyly-v-rasyzmi-vidoma-zhurnalistka-karolina-ashion-rozpovila-podrobytsi-248494.html
А министр по правам джентльменов ?
И ледей ?
Свою телевізійну кар'єру Кароліна почала у 2001-му році. Тоді вона стала ведучою на телеканалі «М1». Через 6 років Ашіон отримала свою першу кінороль у картині «Секунда до...». Далі вона працювала на телеканалах «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
У 2015-му році Кароліна Ашіон стала ведучою передачі «Секретні матеріали», націленої на протистояння російській пропаганді.
Через 2 роки вона увійшла в команду телеканалу «Прямий».
Телезірка також є продюсером творчої компанії «ICMG» і української співачки Полі Франц.