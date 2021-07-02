УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13019 відвідувачів онлайн
Новини
3 516 23

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації

Блогерку Крат, яка напала на

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова вирішив позбавити акредитації в парламент блогерку Ірму Крат, яка напередодні зірвала брифінг народних депутатів від фракції "Слуга народу", напавши на депутата Микиту Потураєва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Тетяна Циба.

"Комітет прийняв рішення про позбавлення її акредитації та засудив її дії", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, 1 липня 2021 року на "слугу народу" Микиту Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат.

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про інцидент між Крат та Потураєвим: Вона не журналістка. Сьогодні комітет розгляне позбавлення її акредитації в Раді

Автор: 

ВР (14975) Циба (10) Ірма Крат (3)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
ну..хоть по сопле врезала ( и кошелкой)...
не любят слуги критики )))))
показати весь коментар
02.07.2021 16:02
+3
сидеть на штыках долго не смогут - дождуться крайностей - терпение, у украинцев, не резиновое
показати весь коментар
02.07.2021 16:15
+3
Мужиків нема, жінки беруться до справи...

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 4208
показати весь коментар
02.07.2021 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну..хоть по сопле врезала ( и кошелкой)...
не любят слуги критики )))))
показати весь коментар
02.07.2021 16:02 Відповісти
Надо запилить законопроект о возбуждении уголовного дела в случае нападения на зелевласть. Все как тупин завещал зеленому малороссу.
показати весь коментар
02.07.2021 16:10 Відповісти
сидеть на штыках долго не смогут - дождуться крайностей - терпение, у украинцев, не резиновое
показати весь коментар
02.07.2021 16:15 Відповісти
А кто же ей выдал аккредитацию ?
показати весь коментар
02.07.2021 16:21 Відповісти
а шо с потураевым? Выкатали яйцами?
показати весь коментар
02.07.2021 16:22 Відповісти
а ЗА ЧТО ОНА ЕГО БИЛА? Кто знает?
показати весь коментар
02.07.2021 16:28 Відповісти
Всіх зелених є за шо лупцювати.
показати весь коментар
02.07.2021 16:30 Відповісти
какаяразніца...
показати весь коментар
02.07.2021 16:31 Відповісти
Правильно зробили! Агресивне і тупе стерво не повинно тинятися по ВР. Блогер? То аргументуй в своєму блозі а не махай кінцівками...
показати весь коментар
02.07.2021 16:38 Відповісти
хорошо, но мало..
показати весь коментар
02.07.2021 16:39 Відповісти
Прочитала біографію, цієї Ірми Квінт. Там така каша в голові від примирення Антимайдана з учасниками Майдану, Виступає проти закону про ринок землі. І все це, на тлі "хотіла покинуть Україну" але вирішила залишитися) Така собі аля Надя Савченко)
показати весь коментар
02.07.2021 16:43 Відповісти
схоже, що ця ірма ще те чмо... Якби Потураєв дав їй рефлекторно поміж ріг, що було б?
показати весь коментар
02.07.2021 17:06 Відповісти
Мужиків нема, жінки беруться до справи...

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 4208
показати весь коментар
02.07.2021 16:45 Відповісти
Хотелось бы уточнений. Лишили за то, что пыталась всечь или за то, что ни разу не журналюга?
показати весь коментар
02.07.2021 17:55 Відповісти
Так званий міністр культури Ткаченко, працюючи гендиректором на каналі 1+1 не взяв на роботу журналістку Кароліну Ашіон через колір шкіри. "Ви в дзеркало себе бачили? Я не готовий ризикувати рейтингами...". На Заході такий "гендиректор" поплатився б посадою, а у Клоуна пішов не підвищення.

Блогерку Крат, яка напала на "слугу народу" Потураєва, позбавили акредитації - Цензор.НЕТ 2837
https://www.5.ua/suspilstvo/ministra-kultury-tkachenka-i-telekanal-11-zvynuvatyly-v-rasyzmi-vidoma-zhurnalistka-karolina-ashion-rozpovila-podrobytsi-248494.html
показати весь коментар
02.07.2021 19:06 Відповісти
А в Америке есть министр культуры ?
А министр по правам джентльменов ?
И ледей ?
показати весь коментар
03.07.2021 01:30 Відповісти
В США міністр культури точно є - National Secretary of the Arts.
показати весь коментар
03.07.2021 01:40 Відповісти
Ну в посудомойки её возьмут.
показати весь коментар
17.09.2021 17:29 Відповісти
Та ні, вона стала телезіркою, а посада посудомийки вакантна, мабуть для тебе.

Свою телевізійну кар'єру Кароліна почала у 2001-му році. Тоді вона стала ведучою на телеканалі «М1». Через 6 років Ашіон отримала свою першу кінороль у картині «Секунда до...». Далі вона працювала на телеканалах «1+1», «2+2» і «ТЕТ».
У 2015-му році Кароліна Ашіон стала ведучою передачі «Секретні матеріали», націленої на протистояння російській пропаганді.

Через 2 роки вона увійшла в команду телеканалу «Прямий».

Телезірка також є продюсером творчої компанії «ICMG» і української співачки Полі Франц.
показати весь коментар
17.09.2021 18:03 Відповісти
Вот к чему приводит беспорядочная половая жизнь.
показати весь коментар
17.09.2021 17:28 Відповісти
 
 