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На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат. ВІДЕО

Жінка під час брифінгу спочатку спробувала вдарити депутата Микиту Потураєва кулаком в обличчя, а потім додала сумочкою.

Відео інциденту опублікувало видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Напад стався під час брифінгу, на якому фракція "Слуга народу" оголошувала про створення нового міжфракційного об'єднання "Демократія 2.0.". Крат спочатку знімала Потураєва на телефон, а потім підійшла до нього ближче і спробувала вдарити кулаком в обличчя. Депутат блокував удар, після цього дама замахнулася на нього сумочкою.

Крат вивела охорона. Потураєв продовжив брифінг.

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Кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє, що таким чином Крат висловила протест проти запуску в Україні ринку землі.

Ірма Крат - блогерка та активістка. Здобула популярність у 2014 році, коли окупанти затримали її на Донбасі. Перебуваючи в їхніх руках, заявляла, що розчарована підсумками Революції Гідності. Була звільнена, коли Слов'янськ перейшов під контроль ЗСУ.

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бійка (741) Потураєв Микита (146) Ірма Крат (3)


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Топ коментарі
+53
Так это же представительница электората Потураева...общение с избирателями в чистом виде...
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01.07.2021 15:57
+53
Теперь мы все знаем, что где-то во вселенной существет "одиозная блогерша Крат".
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01.07.2021 15:58
+31
рагулица и журнашлюха, которая работает с Медведчуком, Шарием и кацапами..
На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала одіозна блогерка Крат - Цензор.НЕТ 9354
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01.07.2021 16:19
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На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат - Цензор.НЕТ 6726
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02.07.2021 00:32 Відповісти
Оно больное на всю голову:
На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат - Цензор.НЕТ 3976
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02.07.2021 01:20 Відповісти
Не перевелись амазонки в украинских селениях и дипутату в морду дать может и продажу земли остановить пытаются.
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02.07.2021 03:33 Відповісти
сколько стоит "нападение" на депутата ? мне денех на ремонтики надо
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02.07.2021 06:06 Відповісти
"нападу" на дипутата без последствий для обеих сторон цена договорная за порваный
пинжак и майку доплата штраф за хулиганство за счёт заказчика
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02.07.2021 08:23 Відповісти
Ірма Крат напала на "дерьмократ".
...навмисно не придумаєш😁
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02.07.2021 07:29 Відповісти
И зачем ее освободили?
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02.07.2021 09:28 Відповісти
развелось всяких блохеров...и потураевых. плюнуть некуда, в блохера попадешь, или потураева.
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02.07.2021 09:37 Відповісти
А как она попала в Веховную РадУ?
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02.07.2021 10:34 Відповісти
какаяразнiца?
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02.07.2021 10:41 Відповісти
Шиза косит!
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02.07.2021 15:05 Відповісти
цей діяч заявляе про Демо 2. Недавно опублікували "списки" Суркова, так Потураев по всім канонам підходив йому як антиукраїнська мавпа пера. А сам сурков теж заявляє, що Україна як держава повинна бути знищена, його клеврети моментально рознесли новину по теренах, однак в с амому рейху "ідеї Суркова" не знайшли відгуку, йому "попеняли" що він ще не вийшов з Нірванни (наркотичної залежності). Однак процес реінкарнації мавп пера запущений. Вже починається груповщина, активний смотр "штиків". Вони хочуть в кінці кінців таки стати на порозі України і гадити, поки словесно. Однак у Потураева є одна проблема, як щойно сказав їх фюрер
- у них єрзя мокши "не понімайт". а чуваш волжського татарина а всі разом один одного, хоча вони і народу "хромосома плюс".Єднайтеся брати боліт і потомки водяного.
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02.07.2021 17:47 Відповісти
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