На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат. ВІДЕО

Жінка під час брифінгу спочатку спробувала вдарити депутата Микиту Потураєва кулаком в обличчя, а потім додала сумочкою.

Відео інциденту опублікувало видання "Букви", інформує Цензор.НЕТ.

Напад стався під час брифінгу, на якому фракція "Слуга народу" оголошувала про створення нового міжфракційного об'єднання "Демократія 2.0.". Крат спочатку знімала Потураєва на телефон, а потім підійшла до нього ближче і спробувала вдарити кулаком в обличчя. Депутат блокував удар, після цього дама замахнулася на нього сумочкою.

Крат вивела охорона. Потураєв продовжив брифінг.

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Кореспондент Цензор.НЕТ повідомляє, що таким чином Крат висловила протест проти запуску в Україні ринку землі.

Ірма Крат - блогерка та активістка. Здобула популярність у 2014 році, коли окупанти затримали її на Донбасі. Перебуваючи в їхніх руках, заявляла, що розчарована підсумками Революції Гідності. Була звільнена, коли Слов'янськ перейшов під контроль ЗСУ.

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