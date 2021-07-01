На "слугу народа" Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат. ВИДЕО
Женщина во время брифинга сначала попыталась ударить депутата Никиту Потураева кулаком в лицо, а после добавила сумочкой.
Видео инцидента опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.
Нападение произошло во время брифинга, на котором фракция "Слуга народа" объявляла о создании нового межфракционного объединения "Демократия 2.0.". Крат сначала снимала Потураева на телефон, а потом подошла к нему ближе и попыталась ударить кулаком в лицо. Депутат блокировал удар, после этого дама замахнулась на него сумочкой.
Крат вывела охрана. Потураев продолжил брифинг.
Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что таким образом Крат выразила протест против запуска в Украине рынка земли.
Ирма Крат - блогер и активистка. Получила известность в 2014 году, когда оккупанты задержали ее на Донбассе. Находясь в их руках, заявляла, что разочарована итогами Революции Достоинства. Была освобождена, когда Славянск перешел под контроль ВСУ.
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...навмисно не придумаєш😁
- у них єрзя мокши "не понімайт". а чуваш волжського татарина а всі разом один одного, хоча вони і народу "хромосома плюс".Єднайтеся брати боліт і потомки водяного.