На "слугу народа" Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат. ВИДЕО

Женщина во время брифинга сначала попыталась ударить депутата Никиту Потураева кулаком в лицо, а после добавила сумочкой.

Видео инцидента опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Нападение произошло во время брифинга, на котором фракция "Слуга народа" объявляла о создании нового межфракционного объединения "Демократия 2.0.". Крат сначала снимала Потураева на телефон, а потом подошла к нему ближе и попыталась ударить кулаком в лицо. Депутат блокировал удар, после этого дама замахнулась на него сумочкой.

Крат вывела охрана. Потураев продолжил брифинг.

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Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что таким образом Крат выразила протест против запуска в Украине рынка земли.

Ирма Крат - блогер и активистка. Получила известность в 2014 году, когда оккупанты задержали ее на Донбассе. Находясь в их руках, заявляла, что разочарована итогами Революции Достоинства. Была освобождена, когда Славянск перешел под контроль ВСУ.

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