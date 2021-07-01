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На "слугу народа" Потураева в парламенте напала блогер Ирма Крат. ВИДЕО

Женщина во время брифинга сначала попыталась ударить депутата Никиту Потураева кулаком в лицо, а после добавила сумочкой.

Видео инцидента опубликовало издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Нападение произошло во время брифинга, на котором фракция "Слуга народа" объявляла о создании нового межфракционного объединения "Демократия 2.0.". Крат сначала снимала Потураева на телефон, а потом подошла к нему ближе и попыталась ударить кулаком в лицо. Депутат блокировал удар, после этого дама замахнулась на него сумочкой.

Крат вывела охрана. Потураев продолжил брифинг.

Смотрите: "Коля, ты больной или идиот?"- "слуги народа" Тищенко и Куницкий подрались в столовой Верховной Рады. ВИДЕО

Корреспондент Цензор.НЕТ сообщает, что таким образом Крат выразила протест против запуска в Украине рынка земли.

Ирма Крат - блогер и активистка. Получила известность в 2014 году, когда оккупанты задержали ее на Донбассе. Находясь в их руках, заявляла, что разочарована итогами Революции Достоинства. Была освобождена, когда Славянск перешел под контроль ВСУ. 

Читайте: В Украине заработал рынок земли: соответствующий закон вступил в силу

Автор: 

драка (2022) Потураев Никита (150) Ирма Крат (3)


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Топ комментарии
+53
Так это же представительница электората Потураева...общение с избирателями в чистом виде...
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01.07.2021 15:57
+53
Теперь мы все знаем, что где-то во вселенной существет "одиозная блогерша Крат".
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01.07.2021 15:58
+31
рагулица и журнашлюха, которая работает с Медведчуком, Шарием и кацапами..
На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала одіозна блогерка Крат - Цензор.НЕТ 9354
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01.07.2021 16:19
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На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат - Цензор.НЕТ 6726
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02.07.2021 00:32 Ответить
Оно больное на всю голову:
На "слугу народу" Потураєва в парламенті напала блогерка Ірма Крат - Цензор.НЕТ 3976
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02.07.2021 01:20 Ответить
Не перевелись амазонки в украинских селениях и дипутату в морду дать может и продажу земли остановить пытаются.
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02.07.2021 03:33 Ответить
сколько стоит "нападение" на депутата ? мне денех на ремонтики надо
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02.07.2021 06:06 Ответить
"нападу" на дипутата без последствий для обеих сторон цена договорная за порваный
пинжак и майку доплата штраф за хулиганство за счёт заказчика
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02.07.2021 08:23 Ответить
Ірма Крат напала на "дерьмократ".
...навмисно не придумаєш😁
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02.07.2021 07:29 Ответить
И зачем ее освободили?
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02.07.2021 09:28 Ответить
развелось всяких блохеров...и потураевых. плюнуть некуда, в блохера попадешь, или потураева.
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02.07.2021 09:37 Ответить
А как она попала в Веховную РадУ?
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02.07.2021 10:34 Ответить
какаяразнiца?
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02.07.2021 10:41 Ответить
Шиза косит!
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02.07.2021 15:05 Ответить
цей діяч заявляе про Демо 2. Недавно опублікували "списки" Суркова, так Потураев по всім канонам підходив йому як антиукраїнська мавпа пера. А сам сурков теж заявляє, що Україна як держава повинна бути знищена, його клеврети моментально рознесли новину по теренах, однак в с амому рейху "ідеї Суркова" не знайшли відгуку, йому "попеняли" що він ще не вийшов з Нірванни (наркотичної залежності). Однак процес реінкарнації мавп пера запущений. Вже починається груповщина, активний смотр "штиків". Вони хочуть в кінці кінців таки стати на порозі України і гадити, поки словесно. Однак у Потураева є одна проблема, як щойно сказав їх фюрер
- у них єрзя мокши "не понімайт". а чуваш волжського татарина а всі разом один одного, хоча вони і народу "хромосома плюс".Єднайтеся брати боліт і потомки водяного.
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02.07.2021 17:47 Ответить
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