Рада утвердила церемониал захоронения погибших воинов

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4636-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины" относительно ритуала военного захоронения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"Теперь в Украине установлен порядок захоронения и проведения военного ритуала захоронения с почетным караулом военнослужащих, погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины, или выполнение обязанностей военной службы, умерших или погибших участников боевых действий, участников АТО / ООС", - говорится в сообщении.

При разработке военного захоронения ритуала был учтен опыт захоронения военнослужащих армий ведущих стран мира.

Законом предусмотрено, что на время воинского захоронения в городах рекомендуют отменить все массовые и развлекательные мероприятия. В случае гибели и захоронения в один день трех и более военнослужащих, погибших при выполнении задач по назначению, в Украине объявляется День национального траура.

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Также предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы к местам прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.

Прощание проводится в месте, согласованном с родственниками, близкими лицами, а в случае их отсутствия - с должностным лицом, который принимал решение о проведении ритуала военного захоронения. С согласия родственников во время прощания может проводиться религиозный ритуал.

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