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Новости Агрессия России против Украины
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Рада утвердила церемониал захоронения погибших воинов

Рада утвердила церемониал захоронения погибших воинов

Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4636-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины" относительно ритуала военного захоронения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

"Теперь в Украине установлен порядок захоронения и проведения военного ритуала захоронения с почетным караулом военнослужащих, погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины, или выполнение обязанностей военной службы, умерших или погибших участников боевых действий, участников АТО / ООС", - говорится в сообщении.

При разработке военного захоронения ритуала был учтен опыт захоронения военнослужащих армий ведущих стран мира.

Законом предусмотрено, что на время воинского захоронения в городах рекомендуют отменить все массовые и развлекательные мероприятия. В случае гибели и захоронения в один день трех и более военнослужащих, погибших при выполнении задач по назначению, в Украине объявляется День национального траура.

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Также предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы к местам прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.

Прощание проводится в месте, согласованном с родственниками, близкими лицами, а в случае их отсутствия - с должностным лицом, который принимал решение о проведении ритуала военного захоронения. С согласия родственников во время прощания может проводиться религиозный ритуал.

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Автор: 

армия (8496) ВР (29247) оборона (5207) похороны (1529) потери (4386) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+9
нам сумно - їм весело:
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"

https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
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02.07.2021 20:09
+7
Давно пора было утвердить единый порядок и что важно - финансирование из госсредств.
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02.07.2021 20:08
+3
Як це все сумно
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02.07.2021 19:57
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Як це все сумно
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02.07.2021 19:57 Ответить
нам сумно - їм весело:
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"

https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
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02.07.2021 20:09 Ответить
То т, коли ховають одного, т можна і шоу проводити, і паради, і цирк з балетом влаштвувати? А уявімо ситуацію, що загинули троє, але у місті концерт Кварталу. Оголошубть, що ховають одного, чи двох, а іншого поховання переносять? Це що таке???!
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02.07.2021 19:59 Ответить
а може краще весь Кивартал там же й прикопати?
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02.07.2021 20:24 Ответить
Я проти. Во'нів потрібно ховати у Пантеоні. Кварталу там не місце.
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02.07.2021 21:50 Ответить
Давно пора было утвердить единый порядок и что важно - финансирование из госсредств.
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02.07.2021 20:08 Ответить
о финансировании здесь ни слова...
пока только церемониал...
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02.07.2021 20:21 Ответить
Также предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы к местам прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.Источник: https://censor.net/ru/n3274846
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02.07.2021 20:41 Ответить
Особливо частина із загальнонаціональним трауром цікава, це робиться для того, щоб збільшити втому від війни у людей і вплинути на загальну думку, що війну треба закінчувати будь якою ціною, тобто погоджуватись на будь які умови агресора
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02.07.2021 20:13 Ответить
 
 