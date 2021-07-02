Рада утвердила церемониал захоронения погибших воинов
Сегодня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4636-1 о внесении изменений в Закон Украины "О Уставе гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Украины" относительно ритуала военного захоронения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.
"Теперь в Украине установлен порядок захоронения и проведения военного ритуала захоронения с почетным караулом военнослужащих, погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины, или выполнение обязанностей военной службы, умерших или погибших участников боевых действий, участников АТО / ООС", - говорится в сообщении.
При разработке военного захоронения ритуала был учтен опыт захоронения военнослужащих армий ведущих стран мира.
Законом предусмотрено, что на время воинского захоронения в городах рекомендуют отменить все массовые и развлекательные мероприятия. В случае гибели и захоронения в один день трех и более военнослужащих, погибших при выполнении задач по назначению, в Украине объявляется День национального траура.
Также предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы к местам прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.
Прощание проводится в месте, согласованном с родственниками, близкими лицами, а в случае их отсутствия - с должностным лицом, который принимал решение о проведении ритуала военного захоронения. С согласия родственников во время прощания может проводиться религиозный ритуал.
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В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"
https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
пока только церемониал...