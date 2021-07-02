Рада затвердила церемоніал поховання загиблих воїнів

Сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4636-1 про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"Відтепер в Україні встановлено порядок поховання та проведення військового поховального ритуалу з почесною вартою військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, або виконання обов’язків військової служби, померлих або загиблих учасників бойових дій, учасників АТО/ООС", - говориться в повідомленні.

Під час розробки військового поховального ритуалу було враховано досвід поховання військовослужбовців армій провідних країн світу.

Законом передбачено, що на час військового поховання у містах рекомендують скасувати усі масові та розважальні заходи. У разі загибелі та поховання в один день трьох та більше військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань за призначенням, в Україні оголошується День національної жалоби.

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Також передбачається, що перевезення військовослужбовця, який загинув або помер під час виконання обов’язків військової служби до місць прощання, вшанування та поховання відбувається за державні кошти.

Прощання проводиться у місці, узгодженому з родичами, близькими особами, а у разі їх відсутності – з посадовою особою, яка приймала рішення про проведення військового поховального ритуалу. За згодою родичів під час прощання може проводитися релігійний ритуал.

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