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Рада затвердила церемоніал поховання загиблих воїнів

Рада затвердила церемоніал поховання загиблих воїнів

Сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4636-1 про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.

"Відтепер в Україні встановлено порядок поховання та проведення військового поховального ритуалу з почесною вартою військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, або виконання обов’язків військової служби, померлих або загиблих учасників бойових дій, учасників АТО/ООС", - говориться в повідомленні.

Під час розробки військового поховального ритуалу було враховано досвід поховання військовослужбовців армій провідних країн світу.

Законом передбачено, що на час військового поховання у містах рекомендують скасувати усі масові та розважальні заходи. У разі загибелі та поховання в один день трьох та більше військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань за призначенням, в Україні оголошується День національної жалоби.

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Також передбачається, що перевезення військовослужбовця, який загинув або помер під час виконання обов’язків військової служби до місць прощання, вшанування та поховання відбувається за державні кошти.

Прощання проводиться у місці, узгодженому з родичами, близькими особами, а у разі їх відсутності – з посадовою особою, яка приймала рішення про проведення військового поховального ритуалу. За згодою родичів під час прощання може проводитися релігійний ритуал.

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Автор: 

армія (3771) ВР (14976) оборона (4782) похорон (1284) втрати (4401) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+9
нам сумно - їм весело:
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"

https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
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02.07.2021 20:09
+7
Давно пора было утвердить единый порядок и что важно - финансирование из госсредств.
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02.07.2021 20:08
+3
Як це все сумно
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02.07.2021 19:57
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Як це все сумно
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02.07.2021 19:57 Відповісти
нам сумно - їм весело:
В мережі з'явився аудіо запис прес-конференції зеленського у квітні 14-го року в Донецьку. Реакція на слова журналіста про те, що дончанє загоняли на жигулях український танк під Донецьком:
- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"

https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
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02.07.2021 20:09 Відповісти
То т, коли ховають одного, т можна і шоу проводити, і паради, і цирк з балетом влаштвувати? А уявімо ситуацію, що загинули троє, але у місті концерт Кварталу. Оголошубть, що ховають одного, чи двох, а іншого поховання переносять? Це що таке???!
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02.07.2021 19:59 Відповісти
а може краще весь Кивартал там же й прикопати?
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02.07.2021 20:24 Відповісти
Я проти. Во'нів потрібно ховати у Пантеоні. Кварталу там не місце.
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02.07.2021 21:50 Відповісти
Давно пора было утвердить единый порядок и что важно - финансирование из госсредств.
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02.07.2021 20:08 Відповісти
о финансировании здесь ни слова...
пока только церемониал...
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02.07.2021 20:21 Відповісти
Также предполагается, что перевозка военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы к местам прощания, чествования и захоронения происходит за государственные средства.Источник: https://censor.net/ru/n3274846
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02.07.2021 20:41 Відповісти
Особливо частина із загальнонаціональним трауром цікава, це робиться для того, щоб збільшити втому від війни у людей і вплинути на загальну думку, що війну треба закінчувати будь якою ціною, тобто погоджуватись на будь які умови агресора
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02.07.2021 20:13 Відповісти
 
 