Рада затвердила церемоніал поховання загиблих воїнів
Сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4636-1 про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового поховального ритуалу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства у справах ветеранів.
"Відтепер в Україні встановлено порядок поховання та проведення військового поховального ритуалу з почесною вартою військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, або виконання обов’язків військової служби, померлих або загиблих учасників бойових дій, учасників АТО/ООС", - говориться в повідомленні.
Під час розробки військового поховального ритуалу було враховано досвід поховання військовослужбовців армій провідних країн світу.
Законом передбачено, що на час військового поховання у містах рекомендують скасувати усі масові та розважальні заходи. У разі загибелі та поховання в один день трьох та більше військовослужбовців, які загинули під час виконання завдань за призначенням, в Україні оголошується День національної жалоби.
Також передбачається, що перевезення військовослужбовця, який загинув або помер під час виконання обов’язків військової служби до місць прощання, вшанування та поховання відбувається за державні кошти.
Прощання проводиться у місці, узгодженому з родичами, близькими особами, а у разі їх відсутності – з посадовою особою, яка приймала рішення про проведення військового поховального ритуалу. За згодою родичів під час прощання може проводитися релігійний ритуал.
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- "Красавцы! ...Они защищались? - Молодцы!"
https://twitter.com/i/status/1410982518304739329 " Маладци! Народ уже вєсєло ко всєму относіцца..."
пока только церемониал...