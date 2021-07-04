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Новости Агрессия России против Украины
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Роль Нацполиции в обеспечении нацбезопасности в условиях гибридной российской агрессии - сверхважна, - Таран

Роль Нацполиции в обеспечении нацбезопасности в условиях гибридной российской агрессии - сверхважна, - Таран

Министр обороны Украины Андрей Таран поздравил сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником и 6-й годовщиной создания НПУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"За этот, казалось бы короткий промежуток времени, полицейские получили уважение и авторитет среди населения Украины. Это достигалось неутомимым и ежедневным трудом правоохранителей, которые рискуя своей собственной жизнью, становятся на защиту законности и правопорядка в интересах народа.

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Полиция сегодня выполняет свои обязанности, обеспечивает правопорядок в очень сложное для нашей страны время. Правоохранителям приходится реагировать на многие вызовы и угрозы, ведь вопрос национальной безопасности в условиях гибридной войны, которую ведет против нас Российская Федерация, крайне важен в сегодняшних условиях.

Вместе с Вооруженными Силами Украины и другими военными формированиями, подразделения Национальной полиции Украины принимают участие в мероприятиях операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, новых свершений и достижений во имя мира и процветания нашей Украины. Искренне желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, счастья, неисчерпаемой энергии, мирного неба над головой, благополучия и согласия. Пусть в ваших домах всегда царит благополучие и семейный уют. Честь и благодарность всем работникам Национальной полиции Украины за доблестную службу", - отметил Таран в своем поздравлении.

Также читайте: Будущее Украины зависит от способности использовать море в рамках международного права, - Таран поздравил с Днем ВМС
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Топ комментарии
+7
Найважливіша структура це ЗСУ.
У вас же воїни голодні. Поранені не мають коштів навіть на пральний порошок.
Ганьба яка...
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04.07.2021 14:10
+3
преследование волонтеров, уничтожение политических конкурентов, зеленый свет для "регионалов", защита олигархов и их слуг, " недорасследование" резонансных убийств - вот роль мвд и авакова в т.н. гибридной войне. по сути они занимаются развалом Украины.
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04.07.2021 14:31
+3
Нова поліція Авакова це тупа фейкова структура. Я та члени моєї родини за останні шість років стали жертвами злочинців. Звернення в поліцію ніяких результатів на принесло. Тому придбав карабін і навчив стріляти всіх членів родини. Також на власному подвірї та на дачі встановив пастки які здатні скалічити і навіть вбити злодія. Реєструвати смерть злодія не буду - просто вивезу труп на смітник. Звертатись в правоохоронні структури які тотально корумповані і абсолютно не професійні більше не буду - даремно. Покарання сволоти має бути швидким, дієвим і невідворотним. Якщо система не працює залишається лінчувати гадів самостійно.
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04.07.2021 14:51
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Правила форума Совет форумчан
Найважливіша структура це ЗСУ.
У вас же воїни голодні. Поранені не мають коштів навіть на пральний порошок.
Ганьба яка...
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04.07.2021 14:10 Ответить
Менти перші перейдуть на сторону ворога, це аксіома, яка прописана навіть в керівних документах НАТО і так було в Криму та ОРДЛО. Тому Нацгвардії потрібно перевести в ЗСУ, щоб генерали менти які переметнуться на сторону ворога не могли віддавати зрадницьких наказів і блокувати силами Нацгвардії підрозділи ЗСУ!
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04.07.2021 14:53 Ответить
Ага, помним... https://youtu.be/ElFPsRUqE8Y
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04.07.2021 14:20 Ответить
Типо я развалил армию. Сорвал оборонзаказ Украины за 2020, 2021 года теперь жду чтоб Пуйло напало и мне Героя Росиси дало? ******чее чмо
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04.07.2021 14:22 Ответить
преследование волонтеров, уничтожение политических конкурентов, зеленый свет для "регионалов", защита олигархов и их слуг, " недорасследование" резонансных убийств - вот роль мвд и авакова в т.н. гибридной войне. по сути они занимаются развалом Украины.
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04.07.2021 14:31 Ответить
- Ну-ну, хватит Авакову вылизывать, он уже наверное совсем засмущался.
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04.07.2021 14:33 Ответить
Нова поліція Авакова це тупа фейкова структура. Я та члени моєї родини за останні шість років стали жертвами злочинців. Звернення в поліцію ніяких результатів на принесло. Тому придбав карабін і навчив стріляти всіх членів родини. Також на власному подвірї та на дачі встановив пастки які здатні скалічити і навіть вбити злодія. Реєструвати смерть злодія не буду - просто вивезу труп на смітник. Звертатись в правоохоронні структури які тотально корумповані і абсолютно не професійні більше не буду - даремно. Покарання сволоти має бути швидким, дієвим і невідворотним. Якщо система не працює залишається лінчувати гадів самостійно.
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04.07.2021 14:51 Ответить
Такое зрозумів, що поліція - фейкова структура, що фактично та документально підтверджено захищає ймовірних злочинців та що доведено - після фактичних здґдосинців, а в деяких випадках родичі злочинців працюють в органах та знищують свідків. Наступного разу і поліція попереджена - буду захищатися, щоб не звертатися до іипотентного органу
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04.07.2021 15:52 Ответить
НБ : Я вам верю. Только не с Авакова это началось, а длится уже не знаю сколько десятилетий.Первый небольшой личный опыт относится к примерно 1988году, а дальше пошло-поехало всё хуже, пока не бросила всё, что имела. Один совет: не сообщайте "правоохранителям" о своей решительности, ибо как они "не в состоянии" бороться с преступным миром - в той же мере очень способны наказывать самостоятельных борцов с преступниками.
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05.07.2021 02:46 Ответить
Я вже давно живу у внутрішній еміграції...
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05.07.2021 03:16 Ответить
проследи хоть за одним экипажем нацполиции всю рабочую смену и увидеш что в таком виде полиция вообще нах....й не нужна.

от слова ВООБЩЕ
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04.07.2021 15:00 Ответить
Цікава ідея, тільки Бігусу, Стерненко та іншим правдолюбцям та борцям з корупцією вона чомусь "не заходить"... "От така фігня, малятки"...
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04.07.2021 17:30 Ответить
Опросы показывают, что не очень то и много граждан Украины доверяют организованной преступной группировке "Национальная полиция Украины". Куда звонить, когда полиция грабит, насилует, убивает?!
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04.07.2021 16:45 Ответить
Знущаєшся? Краще дай телефон Лінча! Народ буде щиро вдячний. Можливо його світлий образ замінить нарешті совєцьких картонного "Дєда Мороза" і гламурного "Святого Миколая" добрим і співчутливим Паном Лінчем. І навіть діти цілими дитсадками почнуть писати листи типу "мою сестру згвалтували.... мого тата задушив прокурор, мого брата підставили і посадили мєнти щоб забрати його бізнес, нас обікрали, маму катували поліціанти"... І тут уже варіантів тексту безліч...
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04.07.2021 17:41 Ответить
ВСУ- борется с агрессией Московии при этом плохо субсидируется государством. Нац. полиция - орган борьбы с народом Украины и субсидируется очень хорошо. Фактически власть с врагом не борется. Она борется со своим народом.
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04.07.2021 18:39 Ответить
Да это факт, защищает преступников в моем случае, вюполиция - вы выродки позорные
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04.07.2021 21:33 Ответить
Нема в нас поліції , особливо в Києві - то злочинці в формі…. Справи не розкриваються, я вже мовчу про побиття і каліцтва активістів saveФОП!!!!
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04.07.2021 23:56 Ответить
 
 