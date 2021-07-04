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Иран вводит жесткий карантин из-за распространения штамма "дельта"

Иран вводит жесткий карантин из-за распространения штамма

Власти Ирана в связи с распространением в стране штамма "дельта" COVID-19 возобновляют действие ряда ограничительных мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным агентства Associated Press (AP), власти предписали закрыть коммерческие предприятия не первостепенной важности в зонах с более серьезным распространением коронавируса и в зонах, где существует повышенный риск COVID-19. В 275 городах, включая Тегеран, закрыты все общественные парки, рестораны, кондитерские, салоны красоты, торговые центры, книжные магазины.

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Также введен запрет на перемещения между городами, где отмечены высокие уровни заболеваемости коронавирусом.

Президент Ирана Хасан Рухани накануне выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса COVID-19 из-за резкого распространения мутации "дельта".

AP отмечает, что в Иране фиксируется рост заболеваемости COVID-19 - в два раза с середины июня до начала июля. Между тем, в стране с населением примерно в 84 млн человек полностью привиты менее 2% жителей. Основная часть вакцин поступила из-за рубежа, в том числе, через международную программу COVAX; также Тегеран импортировал российскую вакцину "Спутник V" и китайскую - разработки компании Sinopharm.

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Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 3,25 млн случаев заражения коронавирусом, более 84,7 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 2,92 млн человек. Иран считается наиболее пострадавшей в пандемию страной региона.
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Топ комментарии
+4
почему то кругом в мире падает заболевание КОВИД ,а в Немытой и Иране растет
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04.07.2021 14:33
+3
кто , лапти , они на колокольню залезут , а мыться не будут
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04.07.2021 14:53
+3
Хоть в чем-то у них положительная динамика...
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04.07.2021 14:58
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Лавров назвал количество поставленных в Иран доз вакцины «Спутник V»
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04.07.2021 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=72kNCbdYSAA Вот оно чё Михалыч
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04.07.2021 14:32 Ответить
Вакцинация до лампочки, всё равно болеют..Опять карантины будут бесконечными...готовлю крупы, соль, спички...очевидно что деганы с этим обычным гриппом ушатают всё мировую экономику. Скриньте и проверяйте -- за дельтой будет сигма..бета, альфа...африканский штамм..бурятский штамм... гондурасский штамм..и так по кругу
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04.07.2021 14:31 Ответить
почему то кругом в мире падает заболевание КОВИД ,а в Немытой и Иране растет
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04.07.2021 14:33 Ответить
Тоже мне открітие Америки через форточку. Альфа и бета уже давно есть...
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04.07.2021 14:57 Ответить
И как после этого не верить в мировое правительство?
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04.07.2021 14:32 Ответить
не мели чепуху
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04.07.2021 14:50 Ответить
В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.
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04.07.2021 14:49 Ответить
Хоть отмоются завшивевшие.
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04.07.2021 14:51 Ответить
кто , лапти , они на колокольню залезут , а мыться не будут
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04.07.2021 14:53 Ответить
https://echo.msk.ru/news/2865482-echo.html В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 2 января
Петр Мамонов не жилец.
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04.07.2021 14:50 Ответить
Я уже сообщал , это все Спутник
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04.07.2021 14:50 Ответить
вчера было 24 132
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04.07.2021 14:51 Ответить
Хоть в чем-то у них положительная динамика...
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04.07.2021 14:58 Ответить
В Ялте до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Очень сильный дождь c грозой начался еще утром и будет идти до позднего вечера.
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04.07.2021 15:01 Ответить
и так три дня подряд
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04.07.2021 15:02 Ответить
А камни когда подвезут?
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04.07.2021 15:03 Ответить
водой принесет с гор
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04.07.2021 15:06 Ответить
Шоб тока всем хватило - там не большие горы...
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04.07.2021 15:12 Ответить
В окупованій Ялті.
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04.07.2021 15:03 Ответить
Это Я Синоптик смотрел
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04.07.2021 15:05 Ответить
На юго-западе Крыма начали эвакуировать людей из подтопленных домов
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04.07.2021 15:21 Ответить
Им хоть дали напиться?
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04.07.2021 15:30 Ответить
Ісламські фундаменталісти не вірять, що аллах їх захистить? Що за карантини, вакцини, якщо є всємогущій аллах. Воістину, релігії створені тільки для керування людинобаранами
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04.07.2021 15:22 Ответить
Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины "Спутник V" с точки зрения ислама считается дозволенным.
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04.07.2021 15:29 Ответить
Шёрт, только собрался туда на пикник попить водки, свиной шашлык покушать и тут на тебе!
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04.07.2021 16:09 Ответить
паранджа одень и талмуд пропой
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04.07.2021 20:49 Ответить
 
 