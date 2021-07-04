Іран запроваджує жорсткий карантин через поширення штаму "Дельта"

Влада Ірану через поширення у країні штаму "Дельта" COVID-19 відновлює дію низки обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними агентства Associated Press (AP), влада наказала закрити комерційні підприємства непершочергової важливості в зонах із більш серйозним поширенням коронавірусу і в зонах, де є підвищений ризик COVID-19. У 275 містах, включно з Тегераном, закрито всі громадські парки, ресторани, кондитерські, салони краси, торгові центри, книжкові магазини.

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Також запроваджено заборону на переміщення між містами, де зафіксовано високі рівні захворюваності на коронавірус.

Президент Ірану Хасан Рухані напередодні висловив побоювання, що країні загрожує п'ята хвиля коронавірусу COVID-19 через різке поширення мутації "Дельта".

AP зазначає, що в Ірані фіксується зростання захворюваності на COVID-19 - удвічі з середини червня до початку липня. Водночас у країні з населенням приблизно у 84 млн осіб повністю вакциновано менше 2% жителів. Основна частина вакцин надійшла з-за кордону, зокрема через міжнародну програму COVAX; також Тегеран імпортував російську вакцину "Супутник V" і китайську - розробки компанії Sinopharm.

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Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом в Ірані за час пандемії виявили понад 3,25 млн випадків зараження коронавірусом, понад 84,7 тис. пацієнтів із COVID-19 померли. Одужали понад 2,92 млн осіб. Іран вважається найбільш постраждалою унаслідок пандемії країною регіону.