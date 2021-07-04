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Новини Коронавірус і карантин
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Іран запроваджує жорсткий карантин через поширення штаму "Дельта"

Іран запроваджує жорсткий карантин через поширення штаму

Влада Ірану через поширення у країні штаму "Дельта" COVID-19 відновлює дію низки обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними агентства Associated Press (AP), влада наказала закрити комерційні підприємства непершочергової важливості в зонах із більш серйозним поширенням коронавірусу і в зонах, де є підвищений ризик COVID-19. У 275 містах, включно з Тегераном, закрито всі громадські парки, ресторани, кондитерські, салони краси, торгові центри, книжкові магазини.

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Також запроваджено заборону на переміщення між містами, де зафіксовано високі рівні захворюваності на коронавірус.

Президент Ірану Хасан Рухані напередодні висловив побоювання, що країні загрожує п'ята хвиля коронавірусу COVID-19 через різке поширення мутації "Дельта".

AP зазначає, що в Ірані фіксується зростання захворюваності на COVID-19 - удвічі з середини червня до початку липня. Водночас у країні з населенням приблизно у 84 млн осіб повністю вакциновано менше 2% жителів. Основна частина вакцин надійшла з-за кордону, зокрема через міжнародну програму COVAX; також Тегеран імпортував російську вакцину "Супутник V" і китайську - розробки компанії Sinopharm.

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Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом в Ірані за час пандемії виявили понад 3,25 млн випадків зараження коронавірусом, понад 84,7 тис. пацієнтів із COVID-19 померли. Одужали понад 2,92 млн осіб. Іран вважається найбільш постраждалою унаслідок пандемії країною регіону.
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Топ коментарі
+4
почему то кругом в мире падает заболевание КОВИД ,а в Немытой и Иране растет
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04.07.2021 14:33
+3
кто , лапти , они на колокольню залезут , а мыться не будут
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04.07.2021 14:53
+3
Хоть в чем-то у них положительная динамика...
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04.07.2021 14:58
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Лавров назвал количество поставленных в Иран доз вакцины «Спутник V»
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04.07.2021 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=72kNCbdYSAA Вот оно чё Михалыч
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04.07.2021 14:32 Відповісти
Вакцинация до лампочки, всё равно болеют..Опять карантины будут бесконечными...готовлю крупы, соль, спички...очевидно что деганы с этим обычным гриппом ушатают всё мировую экономику. Скриньте и проверяйте -- за дельтой будет сигма..бета, альфа...африканский штамм..бурятский штамм... гондурасский штамм..и так по кругу
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04.07.2021 14:31 Відповісти
почему то кругом в мире падает заболевание КОВИД ,а в Немытой и Иране растет
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04.07.2021 14:33 Відповісти
Тоже мне открітие Америки через форточку. Альфа и бета уже давно есть...
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04.07.2021 14:57 Відповісти
И как после этого не верить в мировое правительство?
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04.07.2021 14:32 Відповісти
не мели чепуху
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04.07.2021 14:50 Відповісти
В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном крупном граде. В окрестностях Ялты подтоплены частные дома.
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04.07.2021 14:49 Відповісти
Хоть отмоются завшивевшие.
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04.07.2021 14:51 Відповісти
кто , лапти , они на колокольню залезут , а мыться не будут
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04.07.2021 14:53 Відповісти
https://echo.msk.ru/news/2865482-echo.html В России выявили 25 142 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 2 января
Петр Мамонов не жилец.
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04.07.2021 14:50 Відповісти
Я уже сообщал , это все Спутник
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04.07.2021 14:50 Відповісти
вчера было 24 132
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04.07.2021 14:51 Відповісти
Хоть в чем-то у них положительная динамика...
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04.07.2021 14:58 Відповісти
В Ялте до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Очень сильный дождь c грозой начался еще утром и будет идти до позднего вечера.
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04.07.2021 15:01 Відповісти
и так три дня подряд
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04.07.2021 15:02 Відповісти
А камни когда подвезут?
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04.07.2021 15:03 Відповісти
водой принесет с гор
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04.07.2021 15:06 Відповісти
Шоб тока всем хватило - там не большие горы...
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04.07.2021 15:12 Відповісти
В окупованій Ялті.
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04.07.2021 15:03 Відповісти
Это Я Синоптик смотрел
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04.07.2021 15:05 Відповісти
На юго-западе Крыма начали эвакуировать людей из подтопленных домов
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04.07.2021 15:21 Відповісти
Им хоть дали напиться?
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04.07.2021 15:30 Відповісти
Ісламські фундаменталісти не вірять, що аллах їх захистить? Що за карантини, вакцини, якщо є всємогущій аллах. Воістину, релігії створені тільки для керування людинобаранами
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04.07.2021 15:22 Відповісти
Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины "Спутник V" с точки зрения ислама считается дозволенным.
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04.07.2021 15:29 Відповісти
Шёрт, только собрался туда на пикник попить водки, свиной шашлык покушать и тут на тебе!
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04.07.2021 16:09 Відповісти
паранджа одень и талмуд пропой
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04.07.2021 20:49 Відповісти
 
 