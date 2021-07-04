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Новости Скандалы в Слуге народа
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проверка (811) патрульная полиция (1804) Евгений Брагар (45)

Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании "слуги народа" Брагара, - патрульная полиция

Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки автомобиля нардепа в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст.130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гурин о задержанном по подозрению в нетрезвом вождении коллеге Брагаре: Знаю Евгения, и наркотики ему совершенно точно не нужны

По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании слуги народа Брагара, - патрульная полиция 01

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Также читайте: "Слуги народа - партия аферистов, мошенников и наркоманов", - Дубинский

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+73
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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04.07.2021 20:32
+47
ах вот так даже !
с днем рождения полиция!
бл... хотя бы себя защитите... какое уж там нас )))))
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04.07.2021 20:32
+41
треба бубочці ввести санкції на наглих копів.
Бач шо удумали - слуг обіжають...
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04.07.2021 20:43
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Ну так...
Тепер навряд чи якись патрульний наважиться зупинити зеленого депутана...
Еліта недоторканих...
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04.07.2021 23:03 Ответить
Давайте дебіли, розкажіть мені про то як "Барига" владу узурповував....
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04.07.2021 23:04 Ответить
ну всё, теперь за зеленого мудака полицейского мурыжить будут
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04.07.2021 23:11 Ответить
Да посадить их и все, как посмели депутата тронуть, ну и что что наркоман и за рулём, он зепутат, ему можно все, разве вы ещё не поняли?😁😁😁
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04.07.2021 23:11 Ответить
Факт затримання поліціянти фіксують на відео. Нехай поліція оприлюднить відео затримання. А якщо подивитись на ситуацію тверезо, то до чого дійшла Україна. Депутати Верховної ради роз'їжджають вулицями в стані наркотичного сп'яніння. Зюзя з першого дня як переступив поріг Адміністрації президента ********** закон про легалізацію маріхуани, а не вдається проштовхнути, то кабінет на Банковій обклеїв фотошпалерами з коноплями.
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04.07.2021 23:29 Ответить
Напад - найкращий захист! Класика від кацапні....
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04.07.2021 23:53 Ответить
Не знаю і, навіть, не хочу гадати торчок брагарь чи, просто, зєльоний дєпутат-мудак, а от той факт, що арсєн барісавіч почав трогати зєльоних підарів поговорить багато про ЩО.тому що авакяна можна звинуватити багато в чому, але із зєльоних ідіотизмом він не має нічого спільного. Подивимся справу в "развітії".
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05.07.2021 00:30 Ответить
предлагаю повесить Брагара на фонаре, можно и Верещук с Арахамией и Корниенко рядом
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05.07.2021 00:53 Ответить
А как быть с Третьяковой,какой фонарь эту тушу выдержит???
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05.07.2021 08:51 Ответить
і повісити на поводку собаки, яку продали щоб покрити витрати на комуналку.
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05.07.2021 09:10 Ответить
ну конечно расстрелять этих ментов. ты смотри, против хозяев жизни поперли
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05.07.2021 05:45 Ответить
А може воно по життю таке причамрижене - а ви відразу :наркотики,наркотики!Щей ввів у оману патрульних - кермував чужою машиною - от вони і не побоялись зупинити.
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05.07.2021 08:33 Ответить
Премьер мтнистр швеции
Оствил автомобиль не там где надо на 20 минкт
Когда пришел под дворником была квитанция на штраф
И не было расследований
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05.07.2021 08:48 Ответить
Бл@дь,полиция виновата???
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05.07.2021 08:50 Ответить
ужас. как они могли целого народного избранника в таком обвинить. У нас, вон, цельный президент постоянно под коксом ходит, так шо теперь?
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05.07.2021 08:52 Ответить
Вийде так, що всі поліцейські були під наркотою, а "слуга" чистєйшей води тверезий і ніколи наркоту не бачив і звиячайно прав.
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05.07.2021 09:12 Ответить
Как банда неторканних бросилась защищать своего шакалы плевать на законы закон

зоны для них выше всего наглчдные примеры каждый день
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05.07.2021 10:20 Ответить
Зебильониш совок все похерил, только кармани набил.
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05.07.2021 10:21 Ответить
ДА в жизни не поверю шо менты будучи не на 200 % уверены но он угашеный повезли бы этого мудака на экспертизу. Меня лично два раза пытались развести - говорю поехали!! 3 сек заминка (наверно в башке математика 2+2 прибавила получилось 5) ВСЕ!! ОТПАЛИ СРАЗУ ВСЕ ВОПРОСЫ! Никогда они возится не будут если это не верняк!! Так шо угашеный этот чудак был 100 %
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05.07.2021 11:08 Ответить
Эй вы идиоты!!Вам , что делать не хрен??Или в Украине везде уже порядок!!Поймали этот наркомана-депутата , туда ему и дорога!! Пусть получить по всем статьям и даже больше!!Что это для кого-то новость , что в депутатах неаекваты, алкоголики, кухарки,наркоманы , дебитлы и неучи!! Так вы же сами их и выбра, это стадо дебилов во главе с главным неучем Украины Зеленским!!!!
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05.07.2021 11:50 Ответить
Эй вы идиоты!!Вам , что делать не хрен??Или в Украине везде уже порядок!!Поймали этот наркомана-депутата , туда ему и дорога!! Пусть получить по всем статьям и даже больше!!Что это для кого-то новость , что в депутатах неадекваты, алкоголики, безграмотные кухарки, наркоманы со стажем, дебитлы всех уровней и рангов и просто неучи двоечники !! Так вы же сами их и выбрали в ВР и президенты, это стадо дебилов во главе с главным неучем Украины Зеленским!!!!
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05.07.2021 11:53 Ответить
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