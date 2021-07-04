Проводится служебная проверка действий сотрудников при задержании "слуги народа" Брагара, - патрульная полиция

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки автомобиля нардепа в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто "Toyota" под управлением народного депутата Украины. Полицейские заподозрили, что народный депутат, вероятно, нарушает требования ст.130 КУоАП, поэтому его направили на освидетельствование.

Впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

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По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

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