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В Украине зарегистрировали однодозную COVID-вакцину Janssen от Johnson & Johnson, - Минздрав

В Украине зарегистрировали однодозную COVID-вакцину Janssen от Johnson & Johnson, - Минздрав

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - говорится в сообщении.

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Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцину разрешили к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Результаты клинических испытаний в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что эта вакцина эффективна в противодействии коронавирусу для людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 тысяч человек: половина из них получила разовую дозу вакцины, а другая половина — плацебо. Люди не знали, вводили им вакцину или плацебо.

Исследование показало, что количество симптоматических случаев инфицирования снизилось уже через 2 недели. Так, симптомы были у 116 пациентов, которым ввели вакцину, а также у 348 пациентов, получивших плацебо. Это означает, что препарат обладает эффективностью 67%.

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Топ комментарии
+4
Ненене. Тех вообще не колоть - пусть природа сделает своё дело.
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05.07.2021 13:11
+3
У нас согласовали наверное плацебо, какая разница.
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05.07.2021 13:08
+2
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 15:17
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У нас согласовали наверное плацебо, какая разница.
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05.07.2021 13:08 Ответить
Домовились про відкат.
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05.07.2021 13:09 Ответить
Всем, шо привозят, первым делом надо колоть петерпевшего вiслюка, и смотреть, что будет...
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05.07.2021 13:08 Ответить
Та не, сперва 73% процентам, а мы баржу с кокосами подождем.
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05.07.2021 13:10 Ответить
Ненене. Тех вообще не колоть - пусть природа сделает своё дело.
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05.07.2021 13:11 Ответить
Это же очередная зепобеда! Когда хотя бы этой вакцины вместо китайского шмурдяка привезут?
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05.07.2021 13:24 Ответить
А украинцев чем колоть будут? Этим Янсенем или плацебо?
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05.07.2021 13:30 Ответить
Вакцина от проктер энд гэмбл будет еще круче..
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05.07.2021 13:38 Ответить
В Европе Янсен не применяют для массовых вакцинаций из-за большой кучи побочек. Те, кто успели вакцинироваться, будут делать вторую вакцинацию другой вакциной, т.к. по каким-то исследованиям один раз не работает.
В НЛ сначала хотели вакцинировать всех, потом - только бомжей, а сейчас и бомжей тоже не вакцинируют этий сранью. На камеру ширнули янсеном минисра-президента.

У меня несколько знакомых ширнулись этой штукой - все живы и здоровы если что
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05.07.2021 14:26 Ответить
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 15:17 Ответить
это очень даже не плохой результат
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05.07.2021 18:38 Ответить
Сначала прочитал как одиозную. Может стоит изменить однозную на однодозовую?
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05.07.2021 15:23 Ответить
 
 