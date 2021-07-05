В Украине зарегистрировали однодозную COVID-вакцину Janssen от Johnson & Johnson, - Минздрав

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19 для экстренного медицинского применения. Решение было принято 2 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) против COVID-19", - говорится в сообщении.

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Это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.

Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2 до +8 С. Для полной иммунизации достаточно одной дозы.

Вакцину разрешили к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения, также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

Результаты клинических испытаний в США, Южной Африке и странах Латинской Америки показали, что эта вакцина эффективна в противодействии коронавирусу для людей в возрасте от 18 лет. В этом исследовании приняли участие более 44 тысяч человек: половина из них получила разовую дозу вакцины, а другая половина — плацебо. Люди не знали, вводили им вакцину или плацебо.

Исследование показало, что количество симптоматических случаев инфицирования снизилось уже через 2 недели. Так, симптомы были у 116 пациентов, которым ввели вакцину, а также у 348 пациентов, получивших плацебо. Это означает, что препарат обладает эффективностью 67%.