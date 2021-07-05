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В Україні зареєстрували однодозну COVID-вакцину Janssen від Johnson&Johnson, - МОЗ

В Україні зареєстрували однодозну COVID-вакцину Janssen від Johnson&Johnson, - МОЗ

МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було ухвалено 2 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Ця векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.

Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

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Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.

Результати клінічних випробувань в США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина ефективна в протидії коронавірусу для людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі осіб: половина з них отримала разову дозу вакцини, а інша половина - плацебо. Люди не знали, вводили їм вакцину або плацебо.

Дослідження показало, що кількість симптоматичних випадків інфікування знизилася вже через 2 тижні. Так, симптоми були у 116 пацієнтів, яким ввели вакцину, а також у 348 пацієнтів, які отримали плацебо. Це означає, що препарат має ефективність 67%.

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Топ коментарі
+4
Ненене. Тех вообще не колоть - пусть природа сделает своё дело.
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05.07.2021 13:11
+3
У нас согласовали наверное плацебо, какая разница.
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05.07.2021 13:08
+2
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 15:17
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У нас согласовали наверное плацебо, какая разница.
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05.07.2021 13:08 Відповісти
Домовились про відкат.
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05.07.2021 13:09 Відповісти
Всем, шо привозят, первым делом надо колоть петерпевшего вiслюка, и смотреть, что будет...
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05.07.2021 13:08 Відповісти
Та не, сперва 73% процентам, а мы баржу с кокосами подождем.
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05.07.2021 13:10 Відповісти
Ненене. Тех вообще не колоть - пусть природа сделает своё дело.
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05.07.2021 13:11 Відповісти
Это же очередная зепобеда! Когда хотя бы этой вакцины вместо китайского шмурдяка привезут?
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05.07.2021 13:24 Відповісти
А украинцев чем колоть будут? Этим Янсенем или плацебо?
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05.07.2021 13:30 Відповісти
Вакцина от проктер энд гэмбл будет еще круче..
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05.07.2021 13:38 Відповісти
В Европе Янсен не применяют для массовых вакцинаций из-за большой кучи побочек. Те, кто успели вакцинироваться, будут делать вторую вакцинацию другой вакциной, т.к. по каким-то исследованиям один раз не работает.
В НЛ сначала хотели вакцинировать всех, потом - только бомжей, а сейчас и бомжей тоже не вакцинируют этий сранью. На камеру ширнули янсеном минисра-президента.

У меня несколько знакомых ширнулись этой штукой - все живы и здоровы если что
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05.07.2021 14:26 Відповісти
Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.
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05.07.2021 15:17 Відповісти
это очень даже не плохой результат
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05.07.2021 18:38 Відповісти
Сначала прочитал как одиозную. Может стоит изменить однозную на однодозовую?
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05.07.2021 15:23 Відповісти
 
 