В Україні зареєстрували однодозну COVID-вакцину Janssen від Johnson&Johnson, - МОЗ
МОЗ України зареєстрував вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Рішення було ухвалено 2 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Ця векторна вакцина розроблена, фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.
Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн.
Результати клінічних випробувань в США, Південній Африці та країнах Латинської Америки показали, що ця вакцина ефективна в протидії коронавірусу для людей віком від 18 років. У цьому дослідженні взяли участь понад 44 тисячі осіб: половина з них отримала разову дозу вакцини, а інша половина - плацебо. Люди не знали, вводили їм вакцину або плацебо.
Дослідження показало, що кількість симптоматичних випадків інфікування знизилася вже через 2 тижні. Так, симптоми були у 116 пацієнтів, яким ввели вакцину, а також у 348 пацієнтів, які отримали плацебо. Це означає, що препарат має ефективність 67%.
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В НЛ сначала хотели вакцинировать всех, потом - только бомжей, а сейчас и бомжей тоже не вакцинируют этий сранью. На камеру ширнули янсеном минисра-президента.
У меня несколько знакомых ширнулись этой штукой - все живы и здоровы если что