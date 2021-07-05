В саммите Крымской платформы примут участие несколько десятков стран, - Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что участие в саммите Крымской платформы, который пройдет в Киеве в августе текущего года, примет несколько десятков стран.

По словам Джапаровой, перечень стран пока не раскрывается, поскольку РФ включила все рычаги влияния и шантажа, чтобы дискредитировать Крымскую платформу и минимизировать посещение странами саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас есть три категории стран. Первая категория – это те, которые официальными нотами подтвердили свое участие. Это немалое количество стран. Вторая категория – страны, которые в рабочем порядке подтвердили участие и определяются с уровнем участия - первого или второго лица в государстве или министра иностранных дел. Третья категория – те, которые еще определяются с самим участием", - заявила Джапарова во время отдельного брифинга для журналистов на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в понедельник в Киеве.

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"Это будет несколько десятков стран (которые примут участие. – Ред.)", - добавила она.

Джапарова также уточнила, что "Германия и Франция относятся ко второй категории стран".

По ее словам, саммит Крымской платформы пройдет на территории КВЦ "Парковый" в Киеве и завершится подписанием большого документа.

"Саммит завершится подписанием амбициозного документа - "Крымской декларации" или "Крымской Хартии". Мы сейчас работаем с партнерами над названием", - сообщила она, добавив, что документ фактически очертит и кодифицирует политику непризнания оккупации Крыма Россией, четко укажет, кем является Российская Федерация, какой вред она несет в Крыму и какие последствия ее ожидают.

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Как сообщалось, Крымская платформа - это международная площадка, призванная объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова. Учредительный саммит платформы пройдет 23 августа в Киеве. Ряд стран уже открыто высказали желание присоединиться к работе платформы, в частности, Словакия, Турция. Польша и т.д.