У саміті Кримської платформи візьмуть участь кілька десятків країн, - Джапарова

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що участь в саміті Кримської платформи, який пройде в Києві в серпні поточного року, візьме кілька десятків країн.

За словами Джапарової, перелік країн поки не розкривається, оскільки РФ включила всі важелі впливу і шантажу, щоб дискредитувати Кримську платформу і мінімізувати відвідування країнами саміту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі є три категорії країн. Перша категорія - це ті, які офіційними нотами підтвердили свою участь. Це чимала кількість країн. Друга категорія - країни, які в робочому порядку підтвердили участь і визначаються з рівнем участі – першої або другої особи в державі чи міністра закордонних справ. Третя категорія - ті, які ще визначаються з самою участю", - заявила Джапарова.

"Це буде кілька десятків країн (які візьмуть участь, – ред.)", - додала вона.

Джапарова також уточнила, що "Німеччина і Франція належать до другої категорії країн".

За її словами, саміт "Кримської платформи" відбудеться на території КВЦ "Парковий" у Києві й завершиться підписанням великого документа.

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"Саміт завершиться підписанням амбітного документа - "Кримської декларації" або "Кримської хартії". Ми зараз працюємо з партнерами над назвою", - повідомила вона, додавши, що документ фактично окреслить і кодифікує політику невизнання окупації Криму Росією, чітко вкаже, ким є Російська Федерація, якої шкоди вона завдає в Криму і які наслідки на неї чекають.

Як повідомлялося, "Кримська платформа" - це міжнародний майданчик, покликаний об'єднати зусилля для реінтеграції та деокупації Кримського півострова. Установчий саміт платформи відбудеться 23 серпня в Києві. Деякі країни вже відкрито висловили бажання приєднатися до роботи платформи, зокрема Словаччина, Туреччина, Польща тощо.