Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование
Новое исследование ученых Оксфордского университета в Великобритании показало, что перерыв до 45 недель между первой и второй дозами вакцины Oxford/AstraZeneca фактически привел к более сильному иммунному ответу по сравнению с рекомендуемым ВОЗ интервалом в 8-12 недель.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет MedicalNewsToday
А вспомогательный (бустерный) укол более чем через шесть месяцев после второй дозы еще больше укрепил иммунитет, в том числе против существующих вариантов COVID-19. Причем после второй и третьей доз было меньше случаев легких побочных эффектов, чем после первой дозы вакцины.
"Вы получаете очень сильную индукцию антител с этими действительно длинными интервалами, и это очень обнадеживает страны с ограниченным предложением COVID-вакцин в краткосрочной перспективе", - отметила одна из исследователей профессор Тереза Ламбе.
В странах, где плохое снабжение COVID-вакциной привело к более длительным, чем рекомендуется ВОЗ, промежуткам между первой и второй дозами, возникли серьезные опасения по поводу неадекватных иммунных реакций.
Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель.
Фактически, иммунный ответ добровольцев после продолжительной задержки превосходил ответ после рекомендованного интервала.
Пожалуйста, подождите...
Раньше просто не могло быть информации - каким будет результат, если колоть с бОльшим разрывом.
Вася, у тебя какое образование?
я могу даже просто обосновать свой интерес - чтоб дать гарантию в 45 недель, необходимо чтоб прошли эти 45 недель (315 дней) у контрольной группы (не 1 и не 2 человека скорее всего)
вакцину "запустили" в люди в январе 2021 года (Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета. ( 04.01.2021г) - цитата) т.е. 210 дней назад...
и еще..Вы конечно скажете про компьютерное моделирование прогнозов...возможно!... но моделирование и реакция живых организмов иногда не совпадает...(тому доказательство стремительная пандемия коронавируса...которую даже заумный ВОЗ не торопился объявлять)
а Вы окончили фарм ВУЗ и имеете ответы на мои примитивные вопросы?
умный вы наш
я именно за цифру 45 недель а не за возможности анализа...
Нічого спільного з реальністю вони взагалі не мають.
Масові клінічні дослідження в розпалі.
В нас короноваком взагалі без проблем можна вакцинуватися, без черги. я собі подумав, чому б ні, бо Китай поборов свою епідемію раніше за всіх.
Наші зелені бл..ді зітхнуть з полегшенням, тепер можна вакцинувати навіть 1 раз на рік астразенеком) І це ще не сказала своє "вагоме" слово "спеціаліст" Голубовська, бо тоді взагалі до 100 тижнів зроблять розрив між вакцинаціями!
"демократія", тріщання про "вільний вибір" щодо вакцинки (бо обов*язковою ковідні щеплення не є), "турбота" ...
Отже, нещеплені мають повне право не платити податки, щоб не утримувати фашистів.
А бояться чого "борці" ? Яка небезпека вколотим ? Вакцинка ж захищає.
Але чомусь дуже й дуже треба вколоти її всім навіть з порушенням базових прав людини та законів.
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****** will make some non-essential services available only to fully vaccinated people, in the event of a new reconfinement in the fall.
https://www.newsmax.com/newsfront/social-distancing-covid-19-england-uk/2021/07/05/id/1027509/?fbclid=IwAR3ver_RofGWXxUoM2cl8KMc0ixZ0O01SgegnQ2y43sdO-FfSxBMkUXE1zg
Boris Johnson: Social Distancing in UK to End July 19
U.K. Prime Minister Boris Johnson announced plans to end social distancing and capacity limits at venues in England starting July 19, saying that people must learn to live with coronavirus.
Face masks will be made voluntary in all settings and the government will no longer instruct people to work from home, in a decisive shift from legal requirements to personal responsibility.
All remaining businesses will be allowed to open, including nightclubs, and none will be required to demand any proof of vaccination or testing before entry. The final decision will be still need to be confirmed on July 12....