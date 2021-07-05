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Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование

Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование

Новое исследование ученых Оксфордского университета в Великобритании показало, что перерыв до 45 недель между первой и второй дозами вакцины Oxford/AstraZeneca фактически привел к более сильному иммунному ответу по сравнению с рекомендуемым ВОЗ интервалом в 8-12 недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет MedicalNewsToday

А вспомогательный (бустерный) укол более чем через шесть месяцев после второй дозы еще больше укрепил иммунитет, в том числе против существующих вариантов COVID-19. Причем после второй и третьей доз было меньше случаев легких побочных эффектов, чем после первой дозы вакцины.

"Вы получаете очень сильную индукцию антител с этими действительно длинными интервалами, и это очень обнадеживает страны с ограниченным предложением COVID-вакцин в краткосрочной перспективе", - отметила одна из исследователей профессор Тереза ​​Ламбе.

В странах, где плохое снабжение COVID-вакциной привело к более длительным, чем рекомендуется ВОЗ, промежуткам между первой и второй дозами, возникли серьезные опасения по поводу неадекватных иммунных реакций.

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Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель.

Фактически, иммунный ответ добровольцев после продолжительной задержки превосходил ответ после рекомендованного интервала.

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Топ комментарии
+6
Прием старинный.Называется выдать нищету за добродетель.
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05.07.2021 15:07
+6
45 недель , это почти год. Когда они её кололи? До изобретения?
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05.07.2021 15:11
+6
Очень хорошие эти прививки. Хочешь интервал увеличивай, хочешь уменьшай, и эффективность гибкая: и полгода защищают и пожизнено. Можно одну дозу Пфайзер, а вторую Спутник, да и запить всё это бутылкой водяры и только морда красная и больше никакого вреда. Очень полезные прививки. АстраЗенека вообще супер, укололся, получил свой инсульт или инфаркт и никакой Ковид уже не страшен.
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05.07.2021 15:29
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Прием старинный.Называется выдать нищету за добродетель.
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05.07.2021 15:07 Ответить
45 недель , это почти год. Когда они её кололи? До изобретения?
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05.07.2021 15:11 Ответить
нет. кололи сразу после того как пустили в оборот. Тестировалась она год назад, а регистрацию получила в ноябре. Массово колоть начали в январе, когда нарастили производство.
Раньше просто не могло быть информации - каким будет результат, если колоть с бОльшим разрывом.
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05.07.2021 16:53 Ответить
а как смогли так проанализировать?
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05.07.2021 15:21 Ответить
Тут два варианта...или на гадальных картах...или на кофейной гуще...ну могли же они на ромашке это сделать...😀
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05.07.2021 15:47 Ответить
закончишь фармвуз - узнаешь.
Вася, у тебя какое образование?
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05.07.2021 16:54 Ответить
т.е. вопросы задавать надо специальное образование или специальное разрешение?
я могу даже просто обосновать свой интерес - чтоб дать гарантию в 45 недель, необходимо чтоб прошли эти 45 недель (315 дней) у контрольной группы (не 1 и не 2 человека скорее всего)
вакцину "запустили" в люди в январе 2021 года (Великобритания станет первой страной, которая начнет использовать недорогую и легко транспортируемую вакцину от COVID-19 AstraZeneca и Оксфордского университета. ( 04.01.2021г) - цитата) т.е. 210 дней назад...
и еще..Вы конечно скажете про компьютерное моделирование прогнозов...возможно!... но моделирование и реакция живых организмов иногда не совпадает...(тому доказательство стремительная пандемия коронавируса...которую даже заумный ВОЗ не торопился объявлять)
а Вы окончили фарм ВУЗ и имеете ответы на мои примитивные вопросы?
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05.07.2021 17:14 Ответить
у нас нет фармвузов,есть медицинские,с фармфакультетами
умный вы наш
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06.07.2021 09:05 Ответить
делали анализ на антитела и проанализировали у кого больше
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05.07.2021 20:23 Ответить
пусть так... но прогноз между вакцинацией еще не прошло 45 недель, только 30... (т.е можно только предполагать, а не анализировать)
я именно за цифру 45 недель а не за возможности анализа...
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05.07.2021 20:48 Ответить
А наличие имунитета и без вакцины - ТОЖЕ гарантрует здоровье и его сбережение от всяких шмурдяков !
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05.07.2021 15:28 Ответить
не гарантирует.
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05.07.2021 16:54 Ответить
Ви вже прийняли рішення щодо щеплення, якщо не секрет ?
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05.07.2021 23:16 Ответить
Я бы не против, если это будут Пфайзер, Модерна или Джонсон... И то... только ради свободного передвижения по миру...
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05.07.2021 23:32 Ответить
Очень хорошие эти прививки. Хочешь интервал увеличивай, хочешь уменьшай, и эффективность гибкая: и полгода защищают и пожизнено. Можно одну дозу Пфайзер, а вторую Спутник, да и запить всё это бутылкой водяры и только морда красная и больше никакого вреда. Очень полезные прививки. АстраЗенека вообще супер, укололся, получил свой инсульт или инфаркт и никакой Ковид уже не страшен.
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05.07.2021 15:29 Ответить
І головне, що "висновки" та "рекомендації" напишуть такі, як комусь треба.
Нічого спільного з реальністю вони взагалі не мають.
Масові клінічні дослідження в розпалі.
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05.07.2021 23:18 Ответить
8 тижнів тому вакцинувався Астрозенекою - і нічого. Живий. Готовий чекати повторного щеплення ще довше. Головне - не захворіти і не вмерти.
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05.07.2021 15:34 Ответить
я вакцинувався Короноваком. Оскільки Європа не хоче платити китайцям, вони не сертифікують у себе короновак.
В нас короноваком взагалі без проблем можна вакцинуватися, без черги. я собі подумав, чому б ні, бо Китай поборов свою епідемію раніше за всіх.
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05.07.2021 16:56 Ответить
я тоже вакцинировался Астрозенекою с Южной Кореи и доволен
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05.07.2021 20:36 Ответить
Увеличение межпрививочного интервала до бесконечности делает вас бессмертным. Ё.цирк!
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05.07.2021 17:44 Ответить
Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель. Источник: https://censor.net/ru/n3275165
Наші зелені бл..ді зітхнуть з полегшенням, тепер можна вакцинувати навіть 1 раз на рік астразенеком) І це ще не сказала своє "вагоме" слово "спеціаліст" Голубовська, бо тоді взагалі до 100 тижнів зроблять розрив між вакцинаціями!
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05.07.2021 18:17 Ответить
Місцеві ковідофашисти тепер пропонують надавати non essential services лише двічі штрикнутим, коли оголосять наступний локдаунчик восени (як випадки почнуть збільшуватися).
"демократія", тріщання про "вільний вибір" щодо вакцинки (бо обов*язковою ковідні щеплення не є), "турбота" ...
Отже, нещеплені мають повне право не платити податки, щоб не утримувати фашистів.
А бояться чого "борці" ? Яка небезпека вколотим ? Вакцинка ж захищає.
Але чомусь дуже й дуже треба вколоти її всім навіть з порушенням базових прав людини та законів.

https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZXHYNCOhdY1a7umqLwPNjAExP8sLm6d6s_aSqrWR-unSCRJC8vUnCG86npns8f2JovhREuX1fWrGnE6hPsYuRNai4PuiLkM47iTnpVS2jPtQlpO0g9dC1OfewVSvtdeML_dRVt-qNPqyWL-dSCj0KEO&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 2 fnhtmuSupodrnsorsecd ·

****** will make some non-essential services available only to fully vaccinated people, in the event of a new reconfinement in the fall.
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06.07.2021 00:07 Ответить
Британія:
https://www.newsmax.com/newsfront/social-distancing-covid-19-england-uk/2021/07/05/id/1027509/?fbclid=IwAR3ver_RofGWXxUoM2cl8KMc0ixZ0O01SgegnQ2y43sdO-FfSxBMkUXE1zg

Boris Johnson: Social Distancing in UK to End July 19

U.K. Prime Minister Boris Johnson announced plans to end social distancing and capacity limits at venues in England starting July 19, saying that people must learn to live with coronavirus.
Face masks will be made voluntary in all settings and the government will no longer instruct people to work from home, in a decisive shift from legal requirements to personal responsibility.
All remaining businesses will be allowed to open, including nightclubs, and none will be required to demand any proof of vaccination or testing before entry. The final decision will be still need to be confirmed on July 12....
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06.07.2021 00:43 Ответить
 
 