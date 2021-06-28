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Новости Коронавирус и карантин
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Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование

Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование

Норвежские ученые описали стойкие симптомы COVID-19, которые наблюдали даже у пациентов младше 30 лет, перенесших заболевание дома.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicin, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) оценили симптомы у людей, перенесших COVID-19, спустя шесть месяцев. Основой иследования стала когорта норвежцев, госпитализированных и изолированных в своих домах во времена первой волны коронавируса — с 28 февраля по 4 апреля 2020 года.

К участию пригласили 312 пациентов, у которых диагностировали COVID-19 в централизованном центре тестирования Бергена, а также находившихся на лечении в двух больницах города. Целью работы было выявить факторы и биомаркеры, связанные с отдаленными осложнениями болезни.

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Авторы исследования собрали демографические и клинические данные и образцы крови пациентов, а также учитывали информацию по членам их семьи с положительным результатом теста. Средний возраст испытуемых составил 46 лет, 51% — женщины, 44% имели сопутствующие заболевания (самыми распространенными были астма, гипертония, хронические болезни сердца и иммунодепрессивные состояния).

У 272 пациентов во время острой фазы инфекции чаще всего отмечали утомляемость (90%), кашель (71%), головную боль (64%), миалгию (58%) и одышку (55%), только у 21% наблюдалась лихорадка. Больные, которым потребовалась госпитализация, обычно были старше, чем те, кто переболел дома. К тому же они имели более высокий индекс массы тела и больше сопутствующих заболеваний.

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У 60% участников исследования (189 человек) выявили стойкие признаки COVID-19: наиболее часто жаловались на утомляемость (37%), трудности с концентрацией внимания (26%), потерю обоняния или вкусовых качеств (25%), проблемы с памятью (24%) и одышку (21%). Большинство признаков болезни встречались тем чаще, чем старше был пациент, однако аносмию обнаружили в основном у людей младше 46 лет.

Тридцать девять процентов добровольцев — дети и подростки до 15 лет — почти вовсе не имели симптомов спустя полгода (13%), тогда как 52% (32 из 61) молодых людей в возрасте 16-30 лет, которые переносили COVID-19 дома (течение болезни у них было легкой или средней степени тяжести), отмечали стойкие признаки инфекции (у 11% диагностировали даже нарушения памяти).

"Уровень защитных антител достигает плато примерно через один-два месяца после заражения, обеспечивая общий маркер сила иммунного ответа. Титры IgG, специфичных к S-белку SARS-CoV-2, и титры микронейтрализующих антител, обнаруженные через два месяца, оказались значительно выше у госпитализированных пациентов, чем у больных, изолированных на дому. Повышенные титры антител через два месяца были связаны с тяжестью заболевания, пожилым возрастом и более высоким ИМТ", — цитирует ученых Naked Science.

исследование (567) карантин (16729) Норвегия (697) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
простуженные идиоты
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28.06.2021 16:01
+2
Это потеря обоняния что ли? вызвванное уменьшением массы серого вещества?
Помним помним, но у некоторых это не на полгода - это навсегда (как минимум 2 года уже держаться)
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28.06.2021 12:53
+2
Перехворів дуже легко без жодних наслідків.
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28.06.2021 13:05
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а в Китае почти ноль
вот как надо бороцца, а не что то там исследовать.
красножопые как всегда - при Чернобыле = парад рабов, а радиация....
шо?
Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование - Цензор.НЕТ 5961
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28.06.2021 12:47 Ответить
Это потеря обоняния что ли? вызвванное уменьшением массы серого вещества?
Помним помним, но у некоторых это не на полгода - это навсегда (как минимум 2 года уже держаться)
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28.06.2021 12:53 Ответить
Вах вах вах баюс баюс баюс
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28.06.2021 13:05 Ответить
Тю ты дура...
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28.06.2021 13:27 Ответить
Перехворів дуже легко без жодних наслідків.
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28.06.2021 13:05 Ответить
а я тяжело перенес дома 7 дней с темпой под 39 а когда начал 2 неделю задыхаться поехал в больницу там маска с кислородом спасала отлично ..15 дней болезни если с гриппом сравнивать то тяжелей в 2-3 раза ковид ...
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28.06.2021 13:12 Ответить
а я в 14 лел болел гриппом, дало осложнение на сердце, год в больнице и на всю жизнь остаточные явления... а ковид перенес без температуры и особых симптомов и последствий...
так, что это всё как кому повезёт.
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28.06.2021 14:29 Ответить
Може ще в 19-му...
Три дні ...
Наколотий різними "вакцинами" від
хвороб тропічних з 70-х років, останній раз в 90-х ..
😷
Поки ніфіга не бере.. тей й кажу - що може(??)
😁
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28.06.2021 14:16 Ответить
у ка@цапов есть чудо лекарство "Фау Спутник" т.н вакцина возмездия
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28.06.2021 14:27 Ответить
Переболел в сентябре 2020. Нарушение сна так и не прошло. Сплю зараз не больше 5 часов . В течении дня приходится досыпать ( по возможности). Говорит о том что вирус наносит поражение гол. мозга. Слава Богу зачинать детей не собираюсь ( шестой десяток , уже внуки) . Возможно ковид есть мощный мутаген.
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28.06.2021 14:34 Ответить
Выбрось эту херню из головы! Томас А. Эдисон - великий американский изобретатель спал 2 часа в сутки, чувствовал себя превосходно, наизобретал кучу разных полезных штук и прожил 84 года, что немало по тем временам (19 столетие)!
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29.06.2021 09:39 Ответить
Ну , буду ждать озарения.
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30.06.2021 06:53 Ответить
простуженные идиоты
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28.06.2021 16:01 Ответить
 
 