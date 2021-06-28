Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование

Норвежские ученые описали стойкие симптомы COVID-19, которые наблюдали даже у пациентов младше 30 лет, перенесших заболевание дома.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicin, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ученые из Бергенского университета (Норвегия) оценили симптомы у людей, перенесших COVID-19, спустя шесть месяцев. Основой иследования стала когорта норвежцев, госпитализированных и изолированных в своих домах во времена первой волны коронавируса — с 28 февраля по 4 апреля 2020 года.

К участию пригласили 312 пациентов, у которых диагностировали COVID-19 в централизованном центре тестирования Бергена, а также находившихся на лечении в двух больницах города. Целью работы было выявить факторы и биомаркеры, связанные с отдаленными осложнениями болезни.

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Авторы исследования собрали демографические и клинические данные и образцы крови пациентов, а также учитывали информацию по членам их семьи с положительным результатом теста. Средний возраст испытуемых составил 46 лет, 51% — женщины, 44% имели сопутствующие заболевания (самыми распространенными были астма, гипертония, хронические болезни сердца и иммунодепрессивные состояния).

У 272 пациентов во время острой фазы инфекции чаще всего отмечали утомляемость (90%), кашель (71%), головную боль (64%), миалгию (58%) и одышку (55%), только у 21% наблюдалась лихорадка. Больные, которым потребовалась госпитализация, обычно были старше, чем те, кто переболел дома. К тому же они имели более высокий индекс массы тела и больше сопутствующих заболеваний.

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У 60% участников исследования (189 человек) выявили стойкие признаки COVID-19: наиболее часто жаловались на утомляемость (37%), трудности с концентрацией внимания (26%), потерю обоняния или вкусовых качеств (25%), проблемы с памятью (24%) и одышку (21%). Большинство признаков болезни встречались тем чаще, чем старше был пациент, однако аносмию обнаружили в основном у людей младше 46 лет.

Тридцать девять процентов добровольцев — дети и подростки до 15 лет — почти вовсе не имели симптомов спустя полгода (13%), тогда как 52% (32 из 61) молодых людей в возрасте 16-30 лет, которые переносили COVID-19 дома (течение болезни у них было легкой или средней степени тяжести), отмечали стойкие признаки инфекции (у 11% диагностировали даже нарушения памяти).

"Уровень защитных антител достигает плато примерно через один-два месяца после заражения, обеспечивая общий маркер сила иммунного ответа. Титры IgG, специфичных к S-белку SARS-CoV-2, и титры микронейтрализующих антител, обнаруженные через два месяца, оказались значительно выше у госпитализированных пациентов, чем у больных, изолированных на дому. Повышенные титры антител через два месяца были связаны с тяжестью заболевания, пожилым возрастом и более высоким ИМТ", — цитирует ученых Naked Science.