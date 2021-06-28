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Новини Коронавірус і карантин
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Деякі симптоми після перенесеного COVID-19 можуть зберігатися до пів року, - дослідження

Деякі симптоми після перенесеного COVID-19 можуть зберігатися до пів року, - дослідження

Норвезькі вчені описали стійкі симптоми COVID-19, які спостерігали навіть у пацієнтів віком до 30 років, які перенесли захворювання вдома.

Дослідження опубліковано в журналі Nature Medicin,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вчені з Бергенского університету (Норвегія) оцінили симптоми у людей, які перенесли COVID-19, через шість місяців. Основою дослідження стала когорта норвежців, госпіталізованих та ізольованих у своїх будинках за часів першої хвилі коронавірусу - з 28 лютого по 4 квітня 2020 року.

До участі запросили 312 пацієнтів, у яких діагностували COVID-19 у центрі тестування Бергена, а також тих, хто перебував на лікуванні у двох лікарнях міста. Метою роботи було виявити фактори і біомаркери, пов'язані з віддаленими ускладненнями хвороби.

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Автори дослідження зібрали демографічні та клінічні дані і зразки крові пацієнтів, а також враховували інформацію про членів їхніх сім'ї з позитивним результатом тесту. Середній вік випробовуваних становив 46 років, 51% - жінки, 44% мали супутні захворювання (найпоширенішими були астма, гіпертонія, хронічні хвороби серця та імунодепресивні стани).

У 272 пацієнтів під час гострої фази інфекції найчастіше фіксували стомлюваність (90%), кашель (71%), головний біль (64%), міалгію (58%) і задишку (55%), тільки у 21% спостерігалася лихоманка. Хворі, яким потрібна була госпіталізація, зазвичай були старше, ніж ті, хто перехворів вдома. До того ж вони мали більш високий індекс маси тіла і більше супутніх захворювань.

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У 60% учасників дослідження (189 осіб) виявили стійкі ознаки COVID-19: найбільш часто скаржилися на стомлюваність (37%), труднощі з концентрацією уваги (26%), втрату нюху або смакових якостей (25%), проблеми з пам'яттю (24 %) і задишку (21%). Більшість ознак хвороби зустрічалися тим частіше, чим старший був пацієнт, однак аносмію виявили в основному у людей молодше 46 років.

Тридцять дев'ять відсотків добровольців - діти і підлітки до 15 років - майже зовсім не мали симптомів через півроку (13%), тоді як 52% (32 з 61) молодих людей ​​віком 16-30 років, які переносили COVID-19 вдома (перебіг хвороби у них був легкого або середнього ступеня тяжкості), відзначали стійкі ознаки інфекції (у 11% діагностували навіть порушення пам'яті).

"Рівень захисних антитіл досягає плато приблизно через один-два місяці після зараження, забезпечуючи загальний маркер сили імунної відповіді. Титри IgG, специфічних до S-білку SARS-CoV-2, і титри мікронейтралізующіх антитіл, виявлені через два місяці, виявилися значно вище у госпіталізованих пацієнтів, ніж у хворих, ізольованих вдома. Підвищені титри антитіл через два місяці були пов'язані з тяжкістю захворювання, літнім віком та більш високим ІМТ", - цитує вчених Naked Science.

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Топ коментарі
+3
простуженные идиоты
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28.06.2021 16:01
+2
Это потеря обоняния что ли? вызвванное уменьшением массы серого вещества?
Помним помним, но у некоторых это не на полгода - это навсегда (как минимум 2 года уже держаться)
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28.06.2021 12:53
+2
Перехворів дуже легко без жодних наслідків.
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28.06.2021 13:05
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а в Китае почти ноль
вот как надо бороцца, а не что то там исследовать.
красножопые как всегда - при Чернобыле = парад рабов, а радиация....
шо?
Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование - Цензор.НЕТ 5961
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28.06.2021 12:47 Відповісти
Это потеря обоняния что ли? вызвванное уменьшением массы серого вещества?
Помним помним, но у некоторых это не на полгода - это навсегда (как минимум 2 года уже держаться)
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28.06.2021 12:53 Відповісти
Вах вах вах баюс баюс баюс
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28.06.2021 13:05 Відповісти
Тю ты дура...
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28.06.2021 13:27 Відповісти
Перехворів дуже легко без жодних наслідків.
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28.06.2021 13:05 Відповісти
а я тяжело перенес дома 7 дней с темпой под 39 а когда начал 2 неделю задыхаться поехал в больницу там маска с кислородом спасала отлично ..15 дней болезни если с гриппом сравнивать то тяжелей в 2-3 раза ковид ...
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28.06.2021 13:12 Відповісти
а я в 14 лел болел гриппом, дало осложнение на сердце, год в больнице и на всю жизнь остаточные явления... а ковид перенес без температуры и особых симптомов и последствий...
так, что это всё как кому повезёт.
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28.06.2021 14:29 Відповісти
Може ще в 19-му...
Три дні ...
Наколотий різними "вакцинами" від
хвороб тропічних з 70-х років, останній раз в 90-х ..
😷
Поки ніфіга не бере.. тей й кажу - що може(??)
😁
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28.06.2021 14:16 Відповісти
у ка@цапов есть чудо лекарство "Фау Спутник" т.н вакцина возмездия
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28.06.2021 14:27 Відповісти
Переболел в сентябре 2020. Нарушение сна так и не прошло. Сплю зараз не больше 5 часов . В течении дня приходится досыпать ( по возможности). Говорит о том что вирус наносит поражение гол. мозга. Слава Богу зачинать детей не собираюсь ( шестой десяток , уже внуки) . Возможно ковид есть мощный мутаген.
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28.06.2021 14:34 Відповісти
Выбрось эту херню из головы! Томас А. Эдисон - великий американский изобретатель спал 2 часа в сутки, чувствовал себя превосходно, наизобретал кучу разных полезных штук и прожил 84 года, что немало по тем временам (19 столетие)!
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29.06.2021 09:39 Відповісти
Ну , буду ждать озарения.
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30.06.2021 06:53 Відповісти
простуженные идиоты
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28.06.2021 16:01 Відповісти
 
 